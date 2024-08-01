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Любовь Степушова
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно

Украинские источники прогнозируют скорое "последнее наступление" ВСУ

2:58
Силовые структуры » Военные новости

Слухи о скором наступлении ВСУ на Энергодар выглядят логичными, но это может быть и дезинформацией с целью — не дать РФ перебросить резервы на прорывные направления.

Украинские источники прогнозируют скорое "последнее наступление" ВСУ
Фото: Own work by Leo211, CC BY-SA 4.0

Запорожскую АЭС Киеву необходимо вернуть

Украинские паблики обсуждают слив информаторов о "последнем наступлении ВСУ".

Telegram-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на источник в Генштабе о том, что главком ВСУ Александр Сырский согласовал главный удар летне-осеннего периода на Энергодар через (Великую) Белозёрку с целью вернуть под контроль Запорожскую АЭС.

Отвлекающий удар готовится на Каменку-Днепровскую (слева от Энергодара, напротив Никополя) через высохшее водохранилище на Днепре, чтобы "растянуть силы противника".

"Последнее наступление" ВСУ

"Резидент" считает, что для Владимира Зеленского это "последнее наступление", а значит, в бой будут брошены все резервы ВСУ.

"Для Украины это рискованный ход, так как провал будет стоить потери новых территорий и ослабит наши переговорные позиции", — пишет автор канала.

Telegram-канал "Легитимный" уточняет, что Киев непременно попытается заполучить контроль над атомной станцией в момент энергетического кризиса, но сделать это будет непросто:

"Россияне смогут оборонять АЭС двухтысячной группировкой, конечно, это вызовет огромный шум в мире, так как риск аварии будет высок и каждая сторона начнёт обвинять другую".

Риск обвала фронта ВСУ велик

Российский военный блогер, автор Telegram-канала "Старше Эдды" пишет, что попытка вернуть под контроль Запорожскую АЭС была предпринята ВСУ в сентябре 2022 года, но она была безрезультатной.

Однако автор не исключает повторения сценария:

"В данном случае цель понятна — занять территорию Запорожской АЭС и осложнить действия российских войск угрозой ядерной диверсии, которую можно ещё и на Россию свалить. Однако рассчитывать на серьёзный результат ВСУ не приходится за отсутствием сил и средств для этого".

Зеленский решил идти ва-банк без должной подготовки и ресурсов, потому что так хотят кураторы в США. Но неудачное наступление может повлечь за собой массовое отступление. Существует риск обвала фронта везде, так как мотивация и моральный дух у солдат ВСУ после неудачи снизится ниже критического уровня.

Дезинформация не исключается

Однако возможно, что украинские каналы выполняют заказ Киева, чтобы убедить Россию держать значительные резервы на этом направлении, чтобы не допустить переброски сил в районы прорывов — на Покровск, например, где, действительно, для украинской армии нарастает угроза провала оперативно-стратегического уровня.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы энергодар
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