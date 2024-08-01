Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно

Слухи о скором наступлении ВСУ на Энергодар выглядят логичными, но это может быть и дезинформацией с целью — не дать РФ перебросить резервы на прорывные направления.
Украинские паблики обсуждают слив информаторов о "последнем наступлении ВСУ".
Telegram-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на источник в Генштабе о том, что главком ВСУ Александр Сырский согласовал главный удар летне-осеннего периода на Энергодар через (Великую) Белозёрку с целью вернуть под контроль Запорожскую АЭС.
Отвлекающий удар готовится на Каменку-Днепровскую (слева от Энергодара, напротив Никополя) через высохшее водохранилище на Днепре, чтобы "растянуть силы противника".
"Резидент" считает, что для Владимира Зеленского это "последнее наступление", а значит, в бой будут брошены все резервы ВСУ.
"Для Украины это рискованный ход, так как провал будет стоить потери новых территорий и ослабит наши переговорные позиции", — пишет автор канала.
Telegram-канал "Легитимный" уточняет, что Киев непременно попытается заполучить контроль над атомной станцией в момент энергетического кризиса, но сделать это будет непросто:
"Россияне смогут оборонять АЭС двухтысячной группировкой, конечно, это вызовет огромный шум в мире, так как риск аварии будет высок и каждая сторона начнёт обвинять другую".
Российский военный блогер, автор Telegram-канала "Старше Эдды" пишет, что попытка вернуть под контроль Запорожскую АЭС была предпринята ВСУ в сентябре 2022 года, но она была безрезультатной.
Однако автор не исключает повторения сценария:
"В данном случае цель понятна — занять территорию Запорожской АЭС и осложнить действия российских войск угрозой ядерной диверсии, которую можно ещё и на Россию свалить. Однако рассчитывать на серьёзный результат ВСУ не приходится за отсутствием сил и средств для этого".
Зеленский решил идти ва-банк без должной подготовки и ресурсов, потому что так хотят кураторы в США. Но неудачное наступление может повлечь за собой массовое отступление. Существует риск обвала фронта везде, так как мотивация и моральный дух у солдат ВСУ после неудачи снизится ниже критического уровня.
Однако возможно, что украинские каналы выполняют заказ Киева, чтобы убедить Россию держать значительные резервы на этом направлении, чтобы не допустить переброски сил в районы прорывов — на Покровск, например, где, действительно, для украинской армии нарастает угроза провала оперативно-стратегического уровня.
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