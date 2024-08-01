Мчится ли на наши войска в СВО очередной бронепоезд с западным оружием

Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля

Жёсткое противостояние с Западом идёт уже третий год. И если сильно не вникать в ситуацию на фронте, то может показаться, что каждый новый день похож на предыдущие, и на поле боя ничего кардинально не меняется. Да, освобождаются новые города, села, деревни, но сведения о потерях противника в живой силе и технике примерно одинаковы. И, кажется, что конца края нет этому процессу. Или нам всё-таки кажется, и прогресс есть?

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель, CC BY 4.0

Да, такая бесконечная картина может породить чувство безысходности и уныния у какого угодно оптимиста.

Но давайте попробуем вникнуть в реальную динамику событий на фронте. Развиваться ли ситуация для России со знаком "плюс" или нет? А для этого надо за сухими цифрами уничтоженной вражеской техники увидеть глубинные процессы. Посмотрим на ситуацию с артиллерией у противника.

В цифрах

Да, нам сообщают каждый день, что, например, за истекшие сутки у ВСУ уничтожены одна гаубица М777, две М198, три M102, одна M119 и так далее. Голова может пойти кругом от этих индексов западного вооружения.

Но вот именно на эти обозначения техники и стоит обратить внимание. Каков сейчас качественный состав вооружений противника.

Например, М777 мы знаем давно и хорошо, в том смысле, что как раз наоборот — не хорошо. Это одно из главных "доставучих", во всех смыслах, артиллерийских орудий у ВСУ: оно и дальнобойное, и несёт множество неприятностей. От "трёх топоров" несут потери не только наши бойцы, но и мирные жители приграничных районов.

Так что эту гаубицу можно заслуженно назвать не орудием, а уродием.

Об этой установке мы регулярно слышим из военных сводок. А если мы слышим из сводок, значит M777 регулярно уничтожается нашими средствами поражения. Хотя не менее благополучно она уничтожается и самим врагом. Речь идет о банальном износе орудийных стволов из-за интенсивной стрельбы.

Об этом писалось в западной прессе ещё в ноябре 2022 года, например, в New York Times. Причем уже тогда говорилось, что треть артиллерии выходит из строя именно из-за нарушений эксплуатации и износа из-за активной стрельбы. И это было ещё полтора года назад.

Мы не будем здесь детально анализировать потери украинской артиллерии, тем более, что точные данные никто нам не даст. Но вот тенденции применения украиной артиллерии мы можем уловить. И это легко прослеживается из сводок нашего Минобороны.

Так, например, с весны прошлого год Минобороны наряду с M777 начинает упоминать наличие у ВСУ таких видов артиллерийского вооружения, как М198, 119, 102, 101 О чем говорят эти индексы?

А говорят они о простой вещи. Скорость выбытия поставленных Западом систем настолько велика, что нашим заокеанским оппонентам приходится выгребать из своих запасников дополнительные партии вооружений, и насыщать артиллерийские подразделения ВСУ новыми типами орудий.

Но "новым" в нашем случае не значит современными. Большая часть перечисленных наименований — это артиллерийские системы, уже давно снятые с производства, с вооружения, а гаубица М101 и вовсе относится ко временам Второй мировой войны.

Единственное исключение из этого антиквариата - только гаубица М119. Это современное орудие, состоящее и сейчас на вооружении многих стран мира, прежде всего НАТО. И также известна под индексом L118 — британского производства.

Причём М119 — это гаубица калибра 105 мм. В российской и украинской армиях, так исторически сложилось, нет орудий такого калибра. У нас есть близкая по калибру 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", но это всё же разные по назначению системы. К тому же характеристики "Рапиры" уступают американской М119, хотя бы по дальности стрельбы. Ну и "Рапира" всё же не универсальное орудие, в отличие от M119.

Зато у нас есть большой парк орудий значительно большего калибра — 122 мм, которые в свою очередь у НАТО отсутствуют как класс. А если они и есть в НАТО, то это орудия, оставшиеся в странах Восточной Европы со времён Организации Варшавского договора.

Есть такая артиллерия и у Украины. Но понятно, что в силу продолжающейся демилитаризации, её количество неуклонно сокращается. Замещать этот класс вооружений Украине нечем, поэтому Запад поставляет более-менее близкие по классу 105-мм орудия.

Причём если М119 — это современная гаубица, как мы отметили выше, то М102 и M101 — это тоже 105-мм гаубицы, но только предыдущие поколения. При этом современные М119 у ВСУ тоже, судя по всему, заканчиваются. Ибо с марта 2024 года в сводках уничтоженной техники ВСУ от нашего Минобороны всё чаще упоминается уже эти самые старые М102 и М101.

Есть в этом наборе вооружений и система с индексом М198 — это орудие более крупного калибра — 155 мм. Оно тоже снято с вооружения в США. А является предшественником тех самых "трёх топоров". Причём в ходе эксплуатации в США M198 имела массу нареканий. Видимо, поэтому гаубица стояла на вооружении в США всего лишь 20 лет. Что для артиллерийской системы, вообще говоря, не возраст.

На смену более новому едет "старина"

Эта система в сводках Минобороны стала звучать с сентября 2023 года, и это тоже косвенным образом нам говорит, что новомодная и всеми распиаренная гаубица M777 у ВСУ тоже заканчивается. А что же дальше?

Видимо, за М198 последует его предшественник М114? Вопрос риторический.

Читателя, наверное, утомил этот бесконечный набор индексов артиллерийского вооружения. Да, тут без предварительной подготовки сложно разобраться. Но главное уяснить одно — Запад не горит желанием поставлять Украине самое современное и эффективное вооружение. Под видом помощи на Украину едет прежде всего та техника, которая уже отслужила свой срок и не годится в полной мере для современной войны.

Из всего вышеизложенного вполне можно сделать позитивный вывод о том, что демилитаризация идёт полным ходом и даёт свои плоды. И Россия демилитаризирует не только Украину, но даже таким образом и страны НАТО. И рано или поздно сила напора нашей армии достигнет критической массы, и сопротивление противника будет сломлено.