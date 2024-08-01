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Петр Ермилин
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине

В США оценили уничтожение Россией еще одного "Абрамса" ВСУ

3:25
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия уничтожила еще один украинский танк "Абрамс" с помощью управляемого артиллерийского выстрела, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассуждают о контексте ликвидации ценного трофея. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили уничтожение Россией еще одного "Абрамса" ВСУ
Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес, PDM

На кадрах, опубликованных 30 июля, видно, как основной боевой танк украинской армии M1A1 Abrams был уничтожен артиллерией Российской армии к северо-западу от города Авдеевка в Донецкой области. После того, как тяжелый танк застрял в грязи, что временно обездвижило его, для его уничтожения была использована 152-мм самоходная гаубица "Мста-С".

Артиллерийская система выпустила один высокоточный снаряд "Краснополь", который попал в цель прямым попаданием. Данные о наведении на цель были получены с помощью беспилотника "Орлан-30". Эта потеря еще больше сокращает количество транспортных средств, находящихся в эксплуатации, поскольку было поставлено только 31 транспортное средство, в то время как никаких указаний на дальнейшие поставки не поступало.

Украинские танки "Абрамс" впервые приняли участие в боевых действиях в конце февраля под Авдеевкой, их применение в боевых действиях было впервые подтверждено 23 числа того же месяца, а три дня спустя было подтверждено уничтожение первого танка. Вскоре последовали тяжелые потери еще нескольких единиц техники, что вынудило украинскую армию в конце апреля отвести оставшиеся танки Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости. Впоследствии Украина усилила бронезащиту машин, хотя в последующих боях они продолжали нести серьезные потери.

Высокоточная артиллерия была ведущим источником подтвержденных поражений танков Abrams в последние месяцы, причем одно такое поражение было подтверждено 3 июля, а кадры с беспилотника, опубликованные в начале мая, показали, что один выстрел из высокоточной артиллерийской установки 2К25 "Краснополь" также уничтожил одну из машин.

В репортаже CNN от 29 мая подчеркивалось недовольство украинского персонала работой танков, в котором упоминались как технические проблемы, в том числе уязвимость электронных компонентов к образованию конденсата, так и их уязвимость перед огнем со стороны России. Военный источник, на который ссылается информационное агентство AP, отметил, что из-за достижений России "нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь обнаружения", а другой источник отметил, что "российские беспилотные боевые действия сделали слишком трудным для танков действовать незамеченными".

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди сообщил AP о том же: "Когда вы думаете о том, как развивались боевые действия, массированная бронетехника в условиях повсеместного распространения беспилотных летательных аппаратов может оказаться под угрозой".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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