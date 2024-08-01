В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16

В Британии раскрыли мощного противника отправленных Украине F-16

4:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские системы ПВО С-300 и С-400, а также истребители Су-35 станут мощными противниками поставленным Украине западным истребителям F-16, пишет британское издание Sky News. В своей статье автор материала сравнивают боевой потенциал этих образцов вооружения.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Pravda.Ru публикует перевод материала Sky News. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Первые истребители F-16 были доставлены на Украину. По словам официальных лиц, некоторые из долгожданных военных самолетов F-16, которые были обещаны Украине, уже находятся в стране, что, как надеется Киев, укрепит его военно-воздушные силы.

Истребители F-16 были особым предметом желания Украины с начала конфликта в 2022 году из-за их способности выполнять различные типы задач.

Истребители оснащены 20-миллиметровой пушкой и могут нести бомбы, реактивные снаряды и ракетоносцы.

"Истребители F-16 на Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Украинские пилоты и наземный персонал в течение нескольких месяцев проходили подготовку у западных союзников Украины к прибытию самолета.

В четверг Кремль заявил, что российские войска готовы сбить первую партию украинских истребителей F-16, и это оружие не станет "панацеей" для армии Киева.

Что такое F-16 Fighting Falcon?

Истребитель F-16 построен американским оборонным подрядчиком Lockheed Martin и впервые поступил на вооружение в 1978 году.

Они могут развивать скорость до 1500 миль в час и имеют дальность полета более 2000 миль.

Реактивные самолеты известны своей многофункциональностью и наличием радара.

Они эксплуатируются несколькими странами, помимо США, включая Польшу, Бельгию, Нидерланды и Данию, некоторые из которых пообещали предоставить свои самолеты Украине.

Какое влияние окажут F-16 на ситуацию на Украине?

Их прибытие происходит в то время, когда Россия добивается постепенных успехов, оказывая давление на украинские войска вдоль линии фронта.

Истребители F-16 усилят военную мощь Украины, особенно за счет модернизации средств противовоздушной обороны. Но аналитики говорят, что они не смогут переломить ход конфликта в одиночку.

По словам Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, самолеты, скорее всего, будут выполнять три основные задачи.

Они будут стремиться перехватывать российские ракеты и беспилотники, нацеливаться на вражеские системы противовоздушной обороны и наносить удары по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля", заявил он.

"Они смогут повлиять на динамику (конфликта)", — сказал господин Борсари.

Господство в небе является неотъемлемой частью наземной кампании, поскольку самолеты обеспечивают воздушное прикрытие войск.

Но поддержка передвижения украинских войск на линии фронта наземными ударами может оказаться слишком рискованной для истребителей F-16, учитывая современные системы противовоздушной обороны России.

Как отреагирует Россия?

Россия, скорее всего, попытаются уничтожить F-16 на земле с помощью ракет дальнего радиуса действия. Они уже нацелились на ограниченное число подходящих аэродромов в Украине.

Украинцам нужно будет держать F-16 в защищенных ангарах, рассредоточить их по разным местам, быть готовыми к быстрому взлету в случае предупреждения о воздушном налете и использовать самолеты-приманки, говорят аналитики.

В воздухе украинские истребители F-16 будут противостоять мощным российским мобильным ракетным комплексам класса "земля-воздух" С-300 и С-400, которые могут поражать несколько самолетов одновременно.

По словам господина Борсари, российский истребитель Су-35 будет представлять собой одну из самых серьезных угроз для F-16. Он оснащен радаром дальнего действия, который позволяет ему отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории.