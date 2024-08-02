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Петр Ермилин
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ

В США оценили уничтожение Россией танка Leopard ВСУ

3:25
Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили еще один западный танк, поставленный Киеву, — в этот раз из строя был выведен Leopard, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассказывают подробности этой схватки. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили уничтожение Россией танка Leopard ВСУ
Фото: www.flickr.com by SFJZ13, CC BY 2.0

На кадрах, опубликованных 30 июля с беспилотника, видно, как был уничтожен основной боевой танк украинской армии Leopard 2A4 недалеко от города Курахово в Донбассе. Было показано, как машина вела огонь по невидимой цели, маневрируя в лесистой полосе между двумя открытыми полями, после чего была уничтожена ответным огнем.

Хотя с начала российско-украинского конфликта столкновения танков с танками были относительно редкими, российская бронетехника добилась многочисленных успехов в борьбе с поставляемыми Западом машинами. Одним из наиболее заметных предыдущих примеров было столкновение в начале марта между российским танком Т-72Б3 и украинским M1A1 Abrams вблизи Авдеевки, ключевого города Донбасса, который недавно был оставлен украинскими войсками после того, как они понесли огромные потери. Танк Т-72Б3 составляет основу танкового парка Российской армии и на сегодняшний день является самым распространенным в стране, благодаря чему он с одного выстрела победил "Абрамс".

"Леопард-2" был одной из самых первых машин западных поставок, снятых на видео, выведенных из строя и уничтоженных российскими войсками. Машины, уничтоженные в первые дни боевых действий тем летом, были в основном Leopard 2A6, которые доступны в гораздо меньшем количестве, но значительно лучше бронированы и имеют более современное управление огнем. Наряду с боевыми потерями, "Леопарды-2" также были захвачены российскими военными как для демонстрации в стране, так и для изучения.

Было подтверждено, что в декабре 2023 года был пойман Leopard 2A4, после чего в апреле 2024 года был показан Leopard 2A6. Примечательно, что видеозапись, демонстрирующая уничтожение Leopard 2A4, появилась всего через несколько часов после публикации видеозаписи, подтверждающей нанесение удара по поставленному США танку M1A1 Abrams с использованием высокоточной артиллерии.

Танки Abrams поставлены на вооружение в гораздо меньшем количестве, чем Leopard, и были представлены на театре военных действий гораздо позже, причем первые столкновения с российскими войсками эти машины увидели в феврале — через восемь месяцев после того, как Leopard 2A6 впервые появились в бою в июне прошлого года. Оба класса танков были широко разрекламированы западными и украинскими СМИ, которые представили их как путь к крупным достижениям на фронтах, что привело к серьезному разочарованию, когда они понесли серьезные потери, не оказав существенного влияния на линию фронта.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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