История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек"

2 августа — День Воздушно-десантных войск. В этот день принято поздравлять наших славных воинов-десантников. А у них, в свою очередь, наступает время купания в фонтанах. Ну что ж, имеют право, заслужили.

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Ну а нам очередной повод вспомнить об истории этого славного рода войск. И выяснить, как ВДВ превратились в самый боеспособный компонент наших вооружённых сил.

Несмотря на то, что ВДВ родились ещё 2 августа 1930, десятки лет этот род войск не играл существенной роли в боевых операциях нашей армии.

При том что предвоенные планы насчет применения ВДВ были весьма грандиозными. Только перед войной было создано пять воздушно-десантных корпусов. Явно предполагалось, что они сыграют важную разгромную роль в случае нападения Германии, при этом исключительно в тылу врага.

Они, конечно, сыграли свою роль, но не ту, что им предназначалась по замыслу. Именно в роли воздушного десанта ВДВ себя почти не проявили. Две крупные воздушно-десантные операции — Вяземская (1942) и Днепровская (1943) — оказались неудачными.

При этом как линейные пехотные части десантники действовали выше всяких похвал. Советское командование всю войну, несмотря на неудачи, лелеяло планы по применению воздушных десантов. Это видно по истории постоянной реорганизации войск: созданию новых бригад, дивизий, переименований, расформирований, укрупнений и так далее.

Постоянно создавались новые воздушно-десантные части и соединения, десантники тренировались в прыжках с парашютам. Потом всё это оказывалось ненужным. И десантники шли на фронт в качестве пехоты. Потом из пехоты пытались сделать десантников обратно. И так в цикле, и не один раз.

Чехарда с этими мероприятиями шла всю войну. Да и некоторое время после тоже. Подлинный качественный сдвиг в Воздушно-десантных войсках произошёл с приходом на пост командующего генерала Василия Маргелова. Именно он создал ВДВ такими, какими мы их знаем сейчас.

Помимо того, что он внёс много нового в содержание боевой подготовки войск, в создание и оснащение её новыми уникальными видами техники, он создал ещё нечто большее: особый ореол службы в ВДВ, чувство высокого воинского духа, да и просто принёс значительный элемент романтики в службу в десанте.

Выражаясь современным языком, он создал особую моду на ВДВ, сделал войска привлекательными и внешне, и внутренне. Можно даже сказать, что Маргелов поработал одновременно и своего рода идеологом, и маркетологом, и даже политтехнологом для Воздушно-десантных войск.

Но если говорить о боевой составляющей, о том, когда ВДВ обрели свою особую роль и стали самым боевым родом войск — то это, конечно, Афганистан. С момента ввода советских войск в Афганистан ВДВ стали самым воюющим родом войск нашей армии. Именно на ВДВ легла основная нагрузка на первом этапе боевых действий, когда в конце декабря 1979 первые десантные части высаживались на аэродромах Кабула и Баграма. Десантники стали и первыми жертвами этой войны. И первыми героями Афганской войны тоже стали воины-десантники: Чепик и Мироненко, в апреле 1980 года.

Далее последовали многочисленные "горячие точки" дряхлеющего Советского Союза. И снова первыми, кто бросался в пламя конфликтов, были десантники. Затем были Абхазия, Югославия, Чечня одна, Чечня вторая, Грузия, и вот сейчас тоже ВДВ вовсю воюют. Воистину ВДВ стали живым воплощением своего девиза "Никто кроме нас".

Вот таким образом по факту в горниле геополитических перипетий оформилась практика боевого применения воздушно-десантных войск: быстро собраться, получив сигнал тревоги, погрузиться в самолет, вылететь туда, куда прикажут, за тысячи километров, выгрузиться, выполнить боевую задачу, и вернуться обратно. Таковы суровые будни Воздушно-десантных войск.

В известной песне "Расплескалась синева", посвящённой десантникам, есть такие финальные слова:

Я хочу чтоб наша жизнь продолжалась

По суровым по десантным законам

Многие ли люди для себя захотят и смогут выбрать жизнь по суровым законам, как в песне поется?

А десантники могут. Поэтому сегодня, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск с особенной теплотой стоит вспомнить о наших воинах-десантниках, сказать им "Спасибо" за то, что они всегда впереди и "никто кроме них", встают грудью на защиту страны.

И хочется всё-таки пожелать и чтобы не вся жизнь у них шла по суровым десантным законам.