Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК

На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ

4:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению операций в Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 4 августа.

Харьковское направление

На этом участке СВО националисты продолжают поиски слабых мест в обороне группировки "Север" для улучшения положения перед готовящемся "контрнаступом". Армия России удерживает занятые рубежи и перемалывает врага огнём артиллерии, ВКС РФ и беспилотниками.

На Волчанском участке за сутки "северяне" отразили одну и сорвали две атаки противника на востоке Волчанска. Из 13 боевиков уничтожено 8. Также сорвано две попытки переброски резервов на правый берег реки Волчьей. Артиллеристы и дронами уничтожили 15 боевиков.

Шторма "Бесстрашных" ведут бои в многоэтажной застройке. Есть продвижения внутри квартала и частном секторе рядом. ВКС РФ нанесли удар ФАБ-1500 по ПВД 82-й бригады ВСУ, численностью до 50 военнослужащих.

На Липцовском участке за сутки "Север" отразил четыре атаки бандеровцев общей численностью до 30 солдат. Потери врага - 15 неонацистов убитыми, трое сдались в плен.

За сутки потери ВСУ составили до 200 человек. Тем не менее за счёт численного превосходства они намерены прорвать оборону ВС РФ, утопив север Харьковщины в крови. На исходные позиции уже выдвинуты иностранные наёмники и подразделения 82-й одшбр, так и не завершившие восстановление боеспособности.

Накануне вечером ракетный российский удар по аэродрому в Чугуеве уничтожил склад боеприпасов и техники, а также живую силу, которая находилась на аэродроме.

Покровское направление

Ситуация для ВСУ тут катастрофическое, сопротивление "элитной" 47-й бригады уже сходит на нет, силы бандеровцев на исходе. Армия России западнее Новосёловки Первой продвинулась на участке на глубину до 1 км и шириной до 2,35 км, продолжая уничтожать противника на южном фланге. Начались бои за посёлок Ивановка.

Дезертирство в ВСУ: шокирующая статистика

С начала конфликта Киев возбудил более 63 тыс. дел о бегстве солдат. За полгода 2024 года открыто около 19 тыс. дел о самовольном оставлении подразделений и более 11 тыс. по ст. "Дезертирство". Но по словам юристов, масштабы проблем значительно больше. Реальное число случаев в 3-4 раза превышает официальную информацию.

Причины бегства - низкий моральный уровень мобилизованных, эмоциональное истощение и недостаточное внимание командиров к проблемам. Покидание службы на Украине квалифицируется как тяжкое преступление и наказывается до 10 лет.

Целый город против ТЦК

В Ковеле местные граждане взяли в осаду местный военкомат, где сотрудники ТЦК незаконно удерживали схваченных на улице молодых людей. Ранее сообщалось, что горожанам удалось отбить их, но позже выяснилось, что выпущены не все.

К военкомату стягивалось всё больше людей, из Луцка на подавление мятежа отправлен спецназ полиции. Практически все укроСМИ замалчивают эти события на Волыни.

Освобождение Одессы

Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 БПЛА-разведчиков, а затем туда летит баллистика или управляемые ракеты.

По мнению украинских аналитиков, ВС РФ так готовят плацдарм для десанта. Или же готовятся к ударам по портовой инфраструктуре для принуждения Киева к кейсу зернового коридора, очень нужного Турции.

Россияне также оттягивают противовоздушную оборону ВСУ, методично уничтожая её и создавая дефицит ПВО, чтобы Киев не мог охотиться на русскую авиацию.