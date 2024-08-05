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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск

Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне

3:58
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению спецоперации на Украине.

Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

Представляем сводку с фронта на понедельник, 5 августа.

Харьковское направление

На Волчанском участке продолжается зачистка в районе многоэтажной застройки, выявляются огневые точки и наносятся удары по закрепившимся силам неонацистов.

Противник, накопив силы, решил перебраться по разрушенному мосту через реку Волчью, но выявленная группа ВСУ была уничтожена, также уничтожено и авто, на котором осуществлялся подвоз личного состава и боеприпасы, из-за которых и произошла детонация.

У Старицы выявлены штурмовики врага из 20-ти человек, артиллерия ВС РФ нанесла удар по выявленной точке, потери ВСУ составили 11 боевиков. У Тихого авиация РФ нанесла удары по пункту временной дислокации противника, а также складу БК, который также сдетонировал.

Торецкое направление

В Северном российская армия освободила восточную часть села (участок шириной до 1,6 километра на глубину до 800 метров) и ведёт штурмовые действия в центре.

В Железном подразделения российских войск продвинулись вдоль ул. Мирная на глубину до 250 м.

Покровское направление

Восточнее и южнее села Ивановка группировка РФ расширила фронт наступления шириной до 3.3 км до 350 м.

Под Сергеевкой российская армия расширила фронт наступления шириной до 1.67 километра, пройдя по Сергеевке вглубь до 300 м.

В западной части посёлка Желанное русская армия продвинулась на участке шириной до 1 километра на глубину до 250 м. И вот уже после полудня пришла информация, что начался штурм населённого пункта.  Удары российские бойцы наносят сразу с двух направлений,

Поступают сведения о начавшемся штурме села Желанное на Покровском направлении. 

Удары наносятся нашими войсками сразу с двух направлений со стороны посёлка Волчьего и , от Сергеевки, тесня националистов к центральной части населённика.

Общее положение на СВО

Российские воины за лето сделали ВСУ не способной не только наступлению, но и к активной обороне. Сводки с различных участков спецоперации говорят о том, что командование ВС РФ сумело навязать бандеровцам свою модель ведения боев. Тактически армия России переигрывает врага по всем статьям — русские воины наступают одновременно под Харьковом, Артёмовском, Горловкой, Купянском, Северском и Очеретино.

Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском направлении, где армия РФ наступает от Очеретино, продвигаясь к ключевой точке обороны ВСУ и снабжения — Красноармейску (Покровску). Помочь своим войскам резервом Генштаб Украины, по всей вероятности, не в силах.

По итогам летних боёв ясно, что такое же плачевное положение у ВСУ в Волчанске и Липцах под Харьковом, а также под Купянском, Красным Лиманом, Часовым Яром, Угледаром и Карловкой. Ни с одного там сразу же не рухнул весь фронт.

У резервистов ВСУ есть ещё одна проблема — туда сейчас нахватали весьма возрастных граждан, чья боеспособность очень сомнительна.

Паровой каток военной машины армии России медленно, но неумолимо давит оборону бандеровцев. К осени в одной из проблемных точек оборона киевского режима рухнет, убеждены многие военные аналитики.

НАТО не ПОТЯНЕТ. Украина ПРОИГРАЕТ! ЯКОВ КЕДМИ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу покровск
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