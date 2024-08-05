В США заявили о росте стоимости программы истребителей F-35

В США сообщили о росте стоимости программы истребителей F-35

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Стоимость программы F-35 выросла до двух триллионов долларов, а длительность программы, согласно оценкам Пентагона, составит 74 года, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы раскрывают факторы повышения итоговой стоимости. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

Новая оценка, опубликованная Контрольно-счетным управлением правительства США, подтвердила, что стоимость программы создания истребителя F-35 для Казначейства США в течение всего срока ее действия превысит два триллиона долларов. Хотя стоимость приобретения всех самолетов, запланированных ВВС, ВМС и корпусом морской пехоты, составляет всего 445 миллиардов долларов, эксплуатационные расходы парка за весь его срок службы выросли примерно до 1,6 триллиона долларов.

Это результат сочетания факторов, наиболее значимыми из которых являются высокие потребности истребителя в техническом обслуживании и затраты на один летный час, которые изначально должны были быть сопоставимы с затратами на его предшественника времен холодной войны F-16. Эти расходы на содержание стали настолько серьезной проблемой, что официальные лица Пентагона неоднократно заявляли, что это сделало первоначально запланированный размер флота недоступным.

Помимо других дорогостоящих мер, это вынудило Пентагон вложить многомиллиардные средства в разработку новой версии авиационного двигателя F135, поскольку недостаточное охлаждение текущей версии, как ожидается, приведет к дополнительным эксплуатационным расходам на сумму более 38 миллиардов долларов.

Дополнительным фактором роста расходов на программу является то, что Пентагон перенес запланированную дату вывода F-35 из эксплуатации на 2088 год, что означает, что он будет эксплуатировать F-35 в течение 74 лет. Первый демонстратор технологий этого истребителя впервые поднялся в воздух в 2000 году. Столь длительный период эксплуатации будет далеко не беспрецедентным, поскольку F-15 Eagle, который в настоящее время является старейшим истребителем в мире, все еще находящимся в производстве, впервые поднялся в воздух в 1972 году и поступил на вооружение 49 лет назад, в 1975 году.

Поскольку военно-воздушные силы США по-прежнему приобретают новые истребители F-15, ожидается, что этот класс останется на вооружении почти на 90 лет. В то время как основным фактором долговечности F-15 является неспособность программы F-22 создать жизнеспособного преемника, в том числе из-за чрезмерных потребностей в техническом обслуживании и эксплуатационных расходов, а также из-за очень низкой дальности полета, для F-35 преемник вообще не планировался.

Ожидается, что истребитель в конечном итоге будет заменен беспилотными самолетами-невидимками, что делает его потенциально последней американской пилотируемой программой истребителей. Однако при сроке службы всего 8000 часов по сравнению с 20 000 часов для новых F-15, все уже произведенные F-35 будут списаны задолго до 2080-х годов, а прогнозируемая дата списания — 2088 год — указывает на то, что Пентагон будет продолжать закупки в течение следующих десятилетий.