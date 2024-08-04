В США объяснили расширение военного присутствия в Японии

В США расширили присутствие в Японии для противостояния с КНР

5:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США продолжают расширять присутствие своих истребителей F-35 в Японии — в этот раз ВМС США направляют F-35C в Ивакуни, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Цель этих действий, как уточняют авторы, заключается в более эффективном противостоянии Китаю. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Военно-морские силы США направят истребители пятого поколения F-35C из состава 147-й ударной истребительной эскадрильи на авиабазу Корпуса морской пехоты в Ивакуни, Япония, для замены истребителей F-18E/F Super Hornet, находящихся на вооружении 115-й ударной истребительной эскадрильи. Это развертывание представляет собой дальнейшее расширение присутствия F-35 в Японии, что отражает позицию Северо-Восточной Азии в качестве приоритетного направления для развертывания с тех пор, как истребители этого класса начали поступать на вооружение в середине 2010-х годов.

Первые истребители F-35, развернутые за рубежом, были отправлены в Японию в 2017 году под эгидой США. Корпус морской пехоты, который с тех пор сохраняет постоянное присутствие в стране вместе с F-35B. 3 июля 2024 года Пентагон подтвердил первое в истории передовое развертывание истребителей F-35A в Японии, причем 48 самолетов-невидимок должны заменить 36 F-16 на авиабазе Мисава. Это дополнило предыдущее ротационное размещение истребителей F-35A на авиабазе Кадена на Окинаве, где F-35A из 4-й и 356-й истребительных эскадрилий были размещены в марте и ноябре 2023 года соответственно.

Япония была особенно заинтересована в размещении истребителей F-35 из-за своей близости к Китаю, в то время как военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая приобретают истребители пятого поколения в несколько раз быстрее, чем несколько других стран, вместе взятых. Китайский J-20 — гораздо более крупный истребитель, чем F-35, который может похвастаться вдвое большей дальностью полета, гораздо большим радаром, более высокой грузоподъемностью и превосходной маневренностью, в то время как его авионика в целом находится на высоком уровне.

Планируется, что количество приобретаемых самолетов составит до 120 штук в год, в то время как ВВС США приобретают всего 48 истребителей F-35 в год. В марте 2022 года было подтверждено первое столкновение J-20 и F-35, которое стало первым в истории столкновением истребителей пятого поколения противоборствующих сторон. Эти два самолета считаются одними из лучших в мире по своим характеристикам и сложности, хотя вскоре ситуация может измениться, поскольку Китай поставит на вооружение второй истребитель пятого поколения FC-31 как для своих военно-морских сил, так и для военно-воздушных сил экспортных клиентов.

В отличие от J-20, который разрабатывался как двухмоторный высокоэффективный истребитель для завоевания превосходства в воздухе, F-35 разрабатывался с основным упором на выполнение задач "воздух-земля" в качестве ударного истребителя, и были подняты серьезные вопросы относительно его способности противостоять китайскому самолетному парку J-20. Проблема стала особенно серьезной, поскольку возможности J-20 были значительно улучшены: появились новые варианты, обладающие гораздо более высокой скрытностью, возможностью совершать сверхскоростные полеты с 2021 года, а с 2025 года, вероятно, гораздо более высокими скоростями и уровнем маневренности благодаря интеграции двигателя WS-15.

Маневренность F-35 считается значительно ниже средней для истребителя 21 века, и, что особенно важно, он не может совершать сверхмощные полеты. Развертывание F-35 в Японии, в частности, будет дополнено развертыванием 147 самолетов местными японскими вооруженными силами после того, как в 2011 и 2017 годах были размещены заказы на 42 и 105 истребителей соответственно. Ожидается, что союзные европейские государства также увеличат количество своих собственных парков истребителей F-35 для поддержки более широких коллективных задач стран Восточного партнерства в регионе, причем Италия первой сделала это в августе 2023 года.