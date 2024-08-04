Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США объяснили расширение военного присутствия в Японии

В США расширили присутствие в Японии для противостояния с КНР

5:15
Силовые структуры » Военные новости

США продолжают расширять присутствие своих истребителей F-35 в Японии — в этот раз ВМС США направляют F-35C в Ивакуни, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Цель этих действий, как уточняют авторы, заключается в более эффективном противостоянии Китаю. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США расширили присутствие в Японии для противостояния с КНР
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Военно-морские силы США направят истребители пятого поколения F-35C из состава 147-й ударной истребительной эскадрильи на авиабазу Корпуса морской пехоты в Ивакуни, Япония, для замены истребителей F-18E/F Super Hornet, находящихся на вооружении 115-й ударной истребительной эскадрильи. Это развертывание представляет собой дальнейшее расширение присутствия F-35 в Японии, что отражает позицию Северо-Восточной Азии в качестве приоритетного направления для развертывания с тех пор, как истребители этого класса начали поступать на вооружение в середине 2010-х годов.

Первые истребители F-35, развернутые за рубежом, были отправлены в Японию в 2017 году под эгидой США. Корпус морской пехоты, который с тех пор сохраняет постоянное присутствие в стране вместе с F-35B. 3 июля 2024 года Пентагон подтвердил первое в истории передовое развертывание истребителей F-35A в Японии, причем 48 самолетов-невидимок должны заменить 36 F-16 на авиабазе Мисава. Это дополнило предыдущее ротационное размещение истребителей F-35A на авиабазе Кадена на Окинаве, где F-35A из 4-й и 356-й истребительных эскадрилий были размещены в марте и ноябре 2023 года соответственно.

Япония была особенно заинтересована в размещении истребителей F-35 из-за своей близости к Китаю, в то время как военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая приобретают истребители пятого поколения в несколько раз быстрее, чем несколько других стран, вместе взятых. Китайский J-20 — гораздо более крупный истребитель, чем F-35, который может похвастаться вдвое большей дальностью полета, гораздо большим радаром, более высокой грузоподъемностью и превосходной маневренностью, в то время как его авионика в целом находится на высоком уровне.

Планируется, что количество приобретаемых самолетов составит до 120 штук в год, в то время как ВВС США приобретают всего 48 истребителей F-35 в год. В марте 2022 года было подтверждено первое столкновение J-20 и F-35, которое стало первым в истории столкновением истребителей пятого поколения противоборствующих сторон. Эти два самолета считаются одними из лучших в мире по своим характеристикам и сложности, хотя вскоре ситуация может измениться, поскольку Китай поставит на вооружение второй истребитель пятого поколения FC-31 как для своих военно-морских сил, так и для военно-воздушных сил экспортных клиентов.

В отличие от J-20, который разрабатывался как двухмоторный высокоэффективный истребитель для завоевания превосходства в воздухе, F-35 разрабатывался с основным упором на выполнение задач "воздух-земля" в качестве ударного истребителя, и были подняты серьезные вопросы относительно его способности противостоять китайскому самолетному парку J-20. Проблема стала особенно серьезной, поскольку возможности J-20 были значительно улучшены: появились новые варианты, обладающие гораздо более высокой скрытностью, возможностью совершать сверхскоростные полеты с 2021 года, а с 2025 года, вероятно, гораздо более высокими скоростями и уровнем маневренности благодаря интеграции двигателя WS-15.

Маневренность F-35 считается значительно ниже средней для истребителя 21 века, и, что особенно важно, он не может совершать сверхмощные полеты. Развертывание F-35 в Японии, в частности, будет дополнено развертыванием 147 самолетов местными японскими вооруженными силами после того, как в 2011 и 2017 годах были размещены заказы на 42 и 105 истребителей соответственно. Ожидается, что союзные европейские государства также увеличат количество своих собственных парков истребителей F-35 для поддержки более широких коллективных задач стран Восточного партнерства в регионе, причем Италия первой сделала это в августе 2023 года.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы китай япония пентагон
Обсудить
Новости Все >
Выявлена связь между умственными усилиями и неприятными чувствами
В Санкт-Петербурге проведут чемпионат РФ по триатлону
Распространённые схемы мошенничества при покупке квартиры
Пять достойных замен китайским машинам
Ради роли Надежда Румянцева соврала режиссёру, что умеет управлять лодкой
Трёхлетний ребёнок в салоне машины сбил женщину в Марий Эл
Apple готовит к выпуску новые модели Mac с чипом M4
3 причины начать бегать по утрам
Это обязательные меры ухода за помидорами в августе
Гормональные акне: как эффективно бороться с этой формой угревой сыпи?
Популярное
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск

Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.

Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Последние материалы
Распространённые схемы мошенничества при покупке квартиры
Пять достойных замен китайским машинам
Ради роли Надежда Румянцева соврала режиссёру, что умеет управлять лодкой
Трёхлетний ребёнок в салоне машины сбил женщину в Марий Эл
Apple готовит к выпуску новые модели Mac с чипом M4
3 причины начать бегать по утрам
Это обязательные меры ухода за помидорами в августе
Гормональные акне: как эффективно бороться с этой формой угревой сыпи?
Как пожарить баклажаны без горечи?
Жительница Тюмени со 150 кошками переехала в дом, купленный на пожертвования земляков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.