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Петр Ермилин
В США отметили мощь полученных КНДР ядерных ракет

В США дали оценку полученным Северной Кореей ядерным ракетам KN-24

4:50
Силовые структуры » Военные новости

Северокорейские фронтовые войска получили тысячу ядерных ракет KN-24, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Эти типы оружия авторы назвали беспрецедентной демонстрацией огневой мощи вблизи демилитаризованной зоны. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США дали оценку полученным Северной Кореей ядерным ракетам KN-24
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

4 августа руководство Северной Кореи во главе с председателем правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном передало более 1000 новых тактических баллистических ракет KN-24 передовым подразделениям Корейской народной армии вблизи межкорейской демилитаризованной зоны. По словам председателя, этот арсенал представляет собой "новое основное наступательное оружие наших вооруженных сил", которое подчеркнуло важность укрепления ядерного потенциала для защиты от американских угроз.

KN-24 представляет собой баллистическую ракету малой дальности, способную нести ядерное оружие, и служит более легким, дешевым и менее дальнобойным аналогом KN-23 и гораздо более тяжелых систем KN-23B. KN-24 производятся исключительно для Корейской народной армии. Твердотопливные и очень компактные ракеты могут перевозиться комплектами по четыре на транспортно-монтажных пусковых установках. На церемонии передачи было представлено 250 таких ракет.

В отчете Исследовательской службы Конгресса США за 2020 год KN-24 упоминался как средство, которое "демонстрирует систему наведения и маневренность в полете для нанесения точных ударов". Экспозиция из 1000 ракет представляет собой значительное дополнение к ранее представленной экспозиции из 396 ракет, которая была представлена тремя месяцами ранее в мае, когда они были выставлены на складе.

Северокорейская промышленность демонстрирует растущие признаки способности производить новые поколения ракет в массовом масштабе, включая стратегические ракеты средней и межконтинентальной дальности, такие как Хвасон-12 и Хвасон-17. Ожидается, что в KN-24 будет встроена очень компактная тактическая ядерная боеголовка Хвасон-31, которая, как сообщается, также может быть установлена на ракетах KN-23 и реактивных артиллерийских системах KN-25, что позволит использовать ракетную систему для нанесения точных ядерных ударов малой мощности по позициям противника.

Вооруженные силы впервые развернули тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1956 году, когда его арсенал достиг пика в 950 боеголовок, хотя американские источники утверждали, что оно было выведено в 1990-х годах — то, что, как утверждал Пхеньян, никогда не проверялось международными инспекторами.

Строительство Северной Кореей новых ядерных объектов в сочетании с очевидным массовым расширением ее возможностей по производству баллистических и крылатых ракет ставит страну в более выгодное положение для сдерживания и при необходимости отражения потенциального военного наступления Соединенных Штатов. Вашингтон неоднократно был близок к тому, чтобы санкционировать нападения на страну, в том числе при Линдоне Джонсоне, Ричарде Никсоне, Билле Клинтоне, Джордже Буша, Бараке Обаме и Дональде Трампе, и некоторые из этих наступательных планов включали варианты нанесения ядерных ударов.

Применение ядерного оружия против Северной Кореи широко пропагандировалось с 1950 года на том основании, что значительный потенциал сухопутных войск страны в области обычных вооружений был бы оптимально преодолен путем применения таких средств. Подобные аргументы продолжали выдвигаться при Клинтоне и Буше, пока в середине 2000-х годов не было подтверждено, что Пхеньян разработал основные средства ядерного сдерживания.

По словам тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса, военные планы администрации Дональда Трампа в 2017 году предусматривали уничтожение миллионов северокорейцев ядерным оружием путем сброса на территорию страны до 80 боеголовок. Поскольку Пхеньян и Вашингтон технически по-прежнему находятся в состоянии войны, первый, соответственно, уделяет большое внимание развитию своего ядерного арсенала.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы кндр ким чен ын северная корея
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