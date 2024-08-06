В США дали неутешительную оценку ядерному арсеналу страны

National Interest: Ядерный арсенал США устарел, нам нужны новые системы

5:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фоне растущего ядерного потенциала России и Китая ядерный арсенал США можно считать устаревшим и нуждающимся в обновлении, заявил аналитик Центра национальной безопасности Эллисон Роберт Питерс в своей статье для американского издания National Interest. Pravda.Ru публикует перевод материала.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

Международная система находится в состоянии хаоса.

Ранее этим летом Северная Корея заявила, что запустила баллистическую ракету с несколькими независимыми ядерными боеголовками. Это испытание последовало за растущим числом испытаний крылатых и баллистических ракет. Тем временем становится все более очевидным, что война между Израилем и "Хезболлой" может стать реальностью, вызвав шок на мировых энергетических рынках.

Эти примеры являются частью более широкой тенденции, когда американские интересы и безопасность наших ближайших союзников находятся в осаде со стороны Пекина, Москвы и Пхеньяна. Действительно, Пекин и Москва также расширяют свои ядерные арсеналы с целью достижения ядерного преимущества над Соединенными Штатами.

Соединенные Штаты не должны оставлять это без внимания. Америке пора создать ядерный арсенал, необходимый для обеспечения того, чтобы она могла сдерживать стратегические нападения и войны между великими державами в течение следующих полувека. В настоящее время Соединенные Штаты проводят необходимую замену устаревших ядерных систем времен холодной войны более новыми версиями, но этих усилий недостаточно. Действительно, ядерный арсенал Америки настолько устарел, что наши враги, возможно, больше не боятся его — и, более того, могут воодушевиться нашей борьбой за модернизацию этого самого арсенала.

Чтобы добиться реального сдерживания в нашем все более угрожающем мире, Соединенные Штаты должны расширить и диверсифицировать стратегический арсенал — крупнокалиберное ядерное оружие, предназначенное для предотвращения ядерного нападения на американскую территорию, — чтобы гарантировать, что ни у России, ни у Китая никогда не возникнет соблазна нанести удар по американской территории.

Соединенным Штатам необходимо в срочном порядке значительно расширить и диверсифицировать свой тактический ядерный арсенал. Тактическое ядерное оружие меньше стратегического. Оно предназначено для сдерживания ограниченных нападений на американские интересы и союзников за рубежом и предотвращения войны великих держав. Укрепление тактического ядерного арсенала Америки имеет критически важное значение, учитывая, что Соединенные Штаты — во всех отношениях — сняли с вооружения свои ядерные средства передового базирования на театре военных действий в конце холодной войны. В то же время за прошедшие годы Россия и Китай расширили или сохранили свои чрезвычайно крупные ядерные возможности. Если сегодня и разразится ядерная война, то гораздо более вероятно, что это произойдет на зарубежном театре военных действий, а не в результате внезапного нападения на территорию США.

Таким образом, в течение следующих двенадцати месяцев Соединенные Штаты должны загрузить триста тактических ядерных боеголовок времен холодной войны из готового резервного запаса на существующие крылатые ракеты средней и промежуточной дальности.

Такие крылатые ракеты средней дальности, оснащенные тактическими ядерными боеголовками малой мощности, могли бы быть развернуты на Тихоокеанском и европейском театрах военных действий.

Изъятие тактических боеголовок времен холодной войны из резервных запасов не является идеальным решением проблемы ухудшающейся обстановки в области безопасности. Тем не менее, это то, что Соединенные Штаты могут сделать в ближайшей перспективе, чтобы продемонстрировать свою готовность защищать свои интересы и союзников перед лицом ядерного давления. Учитывая, что программа ядерной модернизации будет завершена самое позднее в течение следующего десятилетия, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты создали мощное и заслуживающее доверия тактическое ядерное оружие, способное сдерживать ядерную агрессию противника.

Это нежелательный вариант. Никто не хочет, чтобы в мире появилось еще больше ядерного оружия. Однако задержки в американской программе ядерной модернизации требуют от нас в ближайшее время развернуть ядерные силы, которые могут стабилизировать ухудшающуюся обстановку в области безопасности. Если этого не сделать, это только придаст смелости противникам Америки и повысит вероятность ядерной войны. Если не предпринять действий сейчас, Соединенные Штаты могут стать ядерной державой второго эшелона — после России и Китая — в течение десяти-пятнадцати лет.