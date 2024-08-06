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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВСУ пытались проникнуть в Курскую область, ВС РФ ударили в Киеве в сеть подземных бункеров

У Киева кроме диверсионных операций вариантов не осталось

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению спецоперации на Украине.

У Киева кроме диверсионных операций вариантов не осталось
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 6 августа.

Харьковское направление

На этом участке ГВ "Север" армии России продолжает формировать буферную зону в Харьковской области. Из-за высоких потерь ВСУ ведут бои ограниченными силами, а сами русские бойцы продвигаются на ряде участков фронта.

На Волчанском участке продолжаются бои — штурмовики армии РФ значительно продвинулись в районе многоэтажных домов, тесня врага на востоке Волчанска. За сутки армия Украины предприняла три попытки переброски подкрепления на правый берег Волчьей малыми группами количеством до 25 человек. Артиллеристы "Севера" уничтожили 15 боевиков. Продвижение "Бесстрашных" на этом участке составило до 150 м.

На Липцовском участке группировка ВСУ предприняла одну попытку атаковать штурмовой группой из экс-заключенных численностью до 10 солдат. Группа была вскрыта разведкой и уничтожена беспилотниками.

За сутки потери врага составили до 150 боевиков. Системы ПВО "северян" отразили две ракетные атаки реактивными системами залпового огня Himars в направлении Белгорода. Все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.
Именно так украинские террористы хотели омрачить белгородцам День города, доказав свою репутацию "армии убийц и трусов".

Артёмовское направление

ВСУ под угрозой котла бежали из-под посёлка Нью-Йорк, бросив мощные укреплённые районы потеряв большой участок. ГВ "Центр" продолжает мощное наступление и достигает успехов. Территория к востоку от Нью-Йорка перешла под контроль российских войск, это признали уже украинские военные аналитики, публикующие свежие карты оперативной обстановки.

Восточнее села под контроль русских бойцов перешёл участок шириной 3,5 километра на глубину до 1,7 км. Ранее сообщалось, что украинской армии грозит котёл — окружение здесь из-за продвижения донецких и горловских бойцов со стороны Торецка и в районе Нью-Йорка.

Провокация на границе

Сегодня утром сообщалось, что армия Украины проникла в Курскую область. На нескольких участках госграницы завязались бои. ВСУ небольшой группой перешли границу на узком участке и прошли несколько сотен метров, но были остановлены. Вся обстановка под контролем РФ. По разведывательным данным, цель Банковой — создать медийный шум и фейки, как было весной в Белгородской области.

Попытка запрыгнуть в Курскую область и десант на Тендровской косе в Херсонской области, кроме очевидного доказательства бессилия на местах боевых действий, говорят ещё о том, что кроме диверсионных операций вариантов у Киева не осталось.

Взрывы в Киеве

Ночью российские ОТРК "Искандер" нанесли удары по промзоне в Броварах, на восточной части Киева. Удары пришлись в сеть подземных бункеров в район Промузла. Там же Украина занималась сборкой тяжёлых БПЛА и производством вооружения. Пожар на месте взрыва тушили очень долго. С места сообщали о большом количестве на заводе боевиков ВСУ и пожарных расчетах. Детонация прекратилась под утро.

Перед прилётом не было ни сирены ПВО, ни тревоги. Кто-то предположил, что отработал "сверхзвук", а кто-то, что удар нанесён был корейскими ракетами KN-23(24).

НАТО не ПОТЯНЕТ. Украина ПРОИГРАЕТ! ЯКОВ КЕДМИ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск
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