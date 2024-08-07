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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ

В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"

3:28
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.

В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на среду, 7 августа.

Харьковское направление

На Волчанском участке продолжаются бои. За сутки группировка войск "Север" сорвала попытку армии Украины перебросить резерв на правобережье Волчьей, уничтожив 9 боевиков. Атак противник не предпринимал. Штурмовики "Бесстрашных" продолжают движение в районе многоэтажных строений и на востоке Волчанска. Общее продвижение ВС РФ тут составило до 100 м.

На Липцовском участке ВСУ активных действий не предпринимали и сосредотачивались на территории дач севернее Липцов. По скоплениям боевиков работали артиллеристы "Севера" и ВКС России.

За сутки потери врага составили до 250 военных.

Приграничье Курской области

Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена. Киев пошёл ва-банк и хочет нанести России максимальный урон. По всей вероятности, начинается решающее сражение спецоперации.

Бойцы ГВ "Север" ВС РФ отражали атаки ВСУ с раннего утра: националисты атаковали приграничные районы с применением техники и реактивных систем залпового огня. Армия РФ уничтожила 6 танков, 4 БТР, два БМП, 6 ББМ и два ЗРК "Бук-М1", отразив первую волну атак. ВСУ подтягивают резерв, готовя их к бою. По ним работает артиллерия и ВКС РФ.

За ночь Вооружённые силы России сожгли более 15 единиц техники украинцев, а судя по точным ракетным ударам, уничтожено человек 300 живой силы ВСУ на ПВД и около 50 боевиков "на ленточке".

Накануне была информация, что бандеровцы зашли в Дарьево и Николаево-Дарьево. Но прорвать оборону РФ или сдвинуться дальше у ВСУ не получилось. Всю ночь они подтягивали резервы. Возможно, это делается, чтобы укрепить "переговорную позицию". Но цель самоубийственных атак армии Украины будет понятна позже. Военкоры пишут, что ВСУ стянули большое количество ПВО, что осложняет работу боевой авиации России.

Население Суджи и прочих приграничных районов эвакуировано. По словам очевидцев, около 01:40 ночи в небе над Курчатовом были слышны звуки разрывов. Курская АЭС сейчас работает в штатном режиме, сообщают власти региона.

Также ВСУ ударили беспилотником-камикадзе по карете "скорой помощи" около Суджи, фельдшер и водитель погибли, врач получил ранения.

Артёмовское направление

В Северном российская армия вытесняет противника за железной дорогой в северном и западном направлениях. В посёлке Нью-Йорк российская армия громит националистов в северо-западной части населённого пункта в северном направлении с целью выйти к Нелеповке. В самом Нью-Йорке на здании школы поднят российский флаг.

Афганистан 2.0

Киеву в США советуют "готовиться стать следующим Афганом". Поставки Запада прекратятся, а Незалежная повторит судьбу брошенного Афганистана, заявил экс-офицер морпех США Мэтью Хо.

"Украинцы должны быть готовы стать следующими афганцами. Мы видим, как это явно проявилось в октябре 2023 года… В американском истеблишменте есть обязательства перед Украиной, но они уступают обязательствам перед Израилем", — в эфире видеоблога Deep Dive сказал он.

Атака ВСУ на Курскую область | Cуджа под обстрелом | Бои в приграничье
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу курск волчанск
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