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Любовь Степушова
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано

В Курской области ВСУ закрепились в приграничных сёлах, наступая на Курчатов

Силовые структуры » Военные новости

Наступление ВСУ в Курской области говорит о том, что данная операция с атакой на Курчатов разрабатывалась противником тщательно и давно. Угроза была недооценена.

В Курской области ВСУ закрепились в приграничных сёлах, наступая на Курчатов
Фото: Наша работа by Иван Нарманев, CC BY-SA 4.0

Замысел ВСУ взять Суджу не удался

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своём Telegram-канале, что в течение суток 6-7 августа "регион героически противостоит атакам украинских нацистов", все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Корреспондент ВГРТК Евгений Поддубный на 11:00 (мск) сообщил, что бои в приграничной зоне продолжаются, однако первоначальный замысел противника был сорван: фактор внезапности командование ВСУ реализовать не смогло. Замыслом, по его словам, было в первые сутки наступления взять под контроль Суджу и выйти на курчатовское направление (Курская АЭС).

"Теперь противник пытается взять под огневой контроль дорогу Суджа — Льгов и расширить плацдарм для переброски резервов, чтобы начать вторую волну атак", — сказал военкор в Telegram.

Поддубный добавил, что в Сумской области под огнём ВКС РФ и артиллерии находится всё приграничье:

"Наши войска постоянно ведут разведку. Подходят резервы. Тактическая ситуация будет сильно зависеть от реального соотношения сил и средств".

На Суджу прорваться не удалось — пошли в обход слева

Местный Telegram-канал "46 канал. Курск и Курская область" сообщает со ссылкой на свои источники, что по состоянию на 9:00 (мск) украинским формированиям "удалось закрепиться в приграничной зоне, несмотря на интенсивные удары и атаки российских войск".

ВСУ заняли населённые пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово, юго-восточнее противник смог расширить зону контроля вдоль трассы 38К-004, продвинувшись по направлению к западном пригороду Суджи Гончаровка.

Напряжённая ситуация сохраняется в хуторе Олешня: "Там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут ожесточённые бои с численно превосходящим противником".

Заметим, что все эти населённые пункты находятся в приграничной восьмикилометровой полосе.

По данным канала, всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 бойцов ВСУ. При этом командование противника продолжает перебрасывать резервы в Свердликово и в сторону Гончаровки.

Всего вдоль границы командование ВСУ сосредоточило до двух тысяч членов украинских формирований.

"Мы сможем наблюдать их работу с гексакоптерами и вылазками через границу. Пока они ходят на своей стороне. В бой не идут. Проводят доразведку местности и имеют рядом с собой инженеров, которые будут снимать им видео для красивой картинки. Скорее всего, эта группа задействована для кураторства и информации о горячих событиях", — пишут авторы "46 канала. Курск и Курская область".

ВС РФ прозевали операцию ВСУ

Данный Telegram-канал подтверждает "преимущественно самостоятельную" эвакуацию из Суджи, которая затруднена дистанционно заминированной дорогой Суджа — Белица, а также призывает осторожно относиться к дипфейкам. Один из них — дипфейк с врио главы Курской области Смирновым, который призывает всех мужчин явиться в военкоматы для получения оружия.

Происходящее в Курской области демонстрирует, что данная операция разрабатывалась противником в течение длительного времени. При этом наступление на этом участке может продолжаться ещё как минимум несколько дней — особенно на фоне значительного сосредоточения украинских сил в приграничной зоне, считают авторы канала.

Цель операции, согласно многим военным экспертам, — как можно глубже вклиниться на территорию области и дойти до Курчатова (по прямой 60 километров), где расположена Курская АЭС, взять её и далее шантажировать Москву этим фактом, вынуждая сесть за стол переговоров.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы курская область
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