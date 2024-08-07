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Дмитрий Плотников
Провальный "нахрюк". В Курской области активная фаза боёв близка, и она положит конец киевскому режиму

ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе

4:10
Силовые структуры » Военные новости

Боевые действия в Курской области на государственной границе шли 7 августа всю ночь.

ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе
Фото: armyinform.com.ua by Владислав Демьяненко, CC BY 4.0

Но активная фаза боевых действий, в том числе главная фаза российских ответных мероприятий, ожидается именно днём.

Что происходит в Курской области на данный момент

После ночных боевых действий и первых весьма чувствительных потерь в боевой технике и живой силе, украинская армия, по всей вероятности, перебросила резервы в 1-2 батальона, оснащённых дополнительным вооружением. Общее количество варьируется, но по среднему числу оценивается, примерно, в 700-800 военнослужащих.

С вечера 6 августа поступает информация, что националисты киевского режима смогли зайти в приграничные населённые пункты Дарьино, Свердликово и Николаево-Дарьино, но объективный контроль (например, видео), подтверждающий эти данные, до сих пор не поступил. До подтверждения информации принимать её как единственно верную преждевременно.

Характер боёв

Характер боевых действий тут довольно тяжёлый, позиционный. Обе стороны активно применяют артиллерию. Кроме сил специального назначения, по приграничному району активно работают российские оперативные тактические ракетные комплексы "Искандер" группировки войск "Север" армии России. Пусков за эту ночь было так много, что главная сложность сегодня была в быстрой перезарядке пусковых установок ОТРК.

Для ВКС России ночь была также максимально насыщенная, ФАБы различных калибров без перерыва сыпались на головы формирований ВСУ. Украинский Генштаб подтянул очень много систем противовоздушной обороны, которые выпускали ракеты по российским ударным так, будто у Киева на них "безлимит".

Одновременно со стороны Киева повторяется такая же ошибка, что и в прошлый раз, — отсутствие самолётов и "тяжёлой" поддержки с воздуха, как и в ходе предыдущих попыток атаковать Белгородщину, пишет "Военная хроника". Считалось, что наскок на приграничный район будет поводом для использования американских самолётов F-16, однако этого не случилось. Пока.

Вооружённые силы Украины (как атакующая сторона) несёт колоссальный ущерб, правда есть потери и со стороны ВС РФ, но в таких боях, увы, это происходит всегда.

Характерно, что попытка украинской армии ввести второй эшелон для продолжения наступления сталкивается с массированными ударами ФАБ-500 и реактивных систем залпового огня, из-за чего резерв ВСУ оказывается зажат между участком государственной границы РФ и местами сосредоточения (главным образом, в лесопосадках), где бандеровцы быстро теряют боеспособность и из-за высокой плотности войск, и из-за российских прилётов по немалому количеству скопленных боеприпасов.

Что ожидать

Интенсивность боёв на этом направлении пока не снижается. Вполне возможно, что все самые тяжёлые бои на границе придутся на сегодня-завтра. После этого будет понятен объём сражения и имеющихся сил у армии Украины для этого удара на данном направлении.

Однако можно сказать одно, что результат первых суток вполне оптимистичен. За ночь российские бойцы пожгли более 15 единиц военной техники бандеровцев и, судя по точным ракетным ударам, количество погибших боевиков ВСУ перешагивает за три сотни.

Напоследок приведу слова командира отряда спецназа "Ахмат" генерал-майора Апты Алаудинова:

"В ближайшие дни эти резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит".

Атака ВСУ на Курскую область | Cуджа под обстрелом | Бои в приграничье
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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