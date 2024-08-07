В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C

В США прокомментировали активацию второй эскадрильи истребителей F-35C

4:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Морские пехотинцы США активируют вторую эскадрилью палубных истребителей-невидимок F-35C, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о целях этого развертывания. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

Вторая эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Корпуса морской пехоты США, 311-я ударная истребительная эскадрилья морской пехоты, достигла первоначальной боевой готовности с использованием новых истребителей. Корпус морской пехоты является единственным подразделением Вооруженных сил США, которое эксплуатирует два различных варианта F-35, причем вариант F-35B составляет большинство его авиационных подразделений и обладает специализированными возможностями укороченного взлета и вертикальной посадки, позволяющими взлетать с небольших авианосцев и временных аэродромов.

F-35C, напротив, предназначен для базирования на территории США. Авианосцы класса "Нимиц" и "Джеральд Форд" ВМС США, и хотя они требуют меньшего обслуживания и дешевле в эксплуатации, чем F-35B, их боевой потенциал значительно выше благодаря гораздо большей дальности полета, большей грузоподъемности и маневренности. Примечательно, что 311-я ударная истребительная эскадрилья морской пехоты ранее эксплуатировала AV-8B Harrier II, устаревший штурмовик времен холодной войны с коротким взлетом и вертикальной посадкой и печально известными плохими показателями безопасности, а F-35C значительно повысил оперативные возможности подразделения.

Морская пехота США стала первой службой в мире, которая объявила о первоначальной готовности к эксплуатации F-35, а 121-я ударная истребительная эскадрилья морской пехоты сделала это в июле 2015 года для своих недавно полученных F-35Bs. В то время это заявление вызвало широкую критику со стороны экспертов, поскольку истребители, использующие программное обеспечение Block 2B, считались очень далекими от боеготовности, что не позволяло им использовать ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9, GPS-бомбы, крылатые ракеты или пушки, а также другие ключевые функции. В ходе внешних оценок был сделан вывод о том, что это заявление было сделано в основном в целях связей с общественностью.

Хотя F-35C был разработан в первую очередь для ВМС США, чтобы заменить их парк F-18, вторая эскадрилья самолетов, получившая первоначальную боевую готовность, была направлена в Корпус морской пехоты, что произошло в декабре 2020 года. Это подразделение, 314-я ударная истребительная эскадрилья морской пехоты, было объявлено полностью боеготовым в июле 2021 года.

Ввод в строй второй эскадрильи истребителей F-35C морской пехоты позволит корпусу более активно использовать свои возможности за рубежом, однако эта разработка долгое время откладывалась из-за серьезных задержек с разработкой нового истребителя-невидимки, что вынудило морскую пехоту гораздо дольше держать на вооружении свои "Харриеры" времен холодной войны и F-18C/D чем первоначально предполагалось, с катастрофическими последствиями для здоровья флота. Несмотря на преимущества перехода на F-35, особенно с проблемного "Харриера", морские пехотинцы постоянно жаловались на недостатки в качестве новых самолетов, которые были особенно низкими для самолетов нового производства.