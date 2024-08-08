Новый "Искандер-1000". Страшное известие для киевской хунты и западного блока НАТО

На Западе и Украине обеспокоены разработкой в РФ ракеты "Искандер-1000"

4:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" стал самым эффективным гиперзвуковым оружием России.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

Только в июле они уничтожили сотни объектов, включая натовское оружие. Дальность действия ракеты составляет 500 км.

Но теперь Запад весьма обеспокоен "рестайлингом" ОТРК — поскольку дальность обновлённого "Искандера-1000" составит 1 000 км, а отклонение от цели — всего 5 м. Пропагандисты Киева (да и Запада) уже сильно обеспокоены такой новостью из России.

О чём речь?

9К720 "Искандер" — первая в мире гиперзвуковая платформа наземного базирования ракет. Имеет две модификации.

1. "Искандер-М" оснащён усовершенствованными ракетами 9М723 (скорость до 8,7 Маха) с дальностью до 500 км (из-за ограничений ДРСМД).

2. "Искандер-К" модифицирован для пуска крылатых ракет 9М728 (дальность до 500 км) и 9М729 "Новатор" (с огромной дальностью полёта до 5500 км).

ОТРК очень удобны для модернизации, плюс у них широкие возможности для ударов по разным целям: скопления пехоты, тяжёлая техника, самолёты на стоянке и пр.

Наиболее распространён "Искандер-М" (9М723) с боеголовкой до 700 кг, которая может нести различные типы нагрузки: суббоеприпасную, осколочно-фугасную, проникающую, электромагнитный импульс (ЭМИ) и термоядерную (до 50 кг).

Благодаря точности, маневренности и гиперзвуку 9М723 — одна из самых смертоносных, и её невозможно перехватить. Об этом свидетельствуют результаты в СВО.

"Искандер-1000"

И вот ракета подтянула индекс в два раза. "Искандер-1000", по всей вероятности, будет иметь автономную инерциальную систему наведения с коррекцией по спутниковой навигации и с радиолокационным наведением на основе карты рельефа в районе цели на конечной фазе полёта. Другие источники сообщают, что ракету можно запускать с обычной ПУ 9П78 и что она имеет сходство с гиперзвуковой 9М723.

Похоже инженеры ВС РФ унифицируют разные компоненты для "Искандеров" и "Кинжалов", чтобы облегчить производство и упростить модернизацию. Недавно появились сообщения, что улучшение их характеристик: дальность, боеголовка, маневренность, "умную" связь, позволит лучше координировать действия при массовых пусках.

Любопытно, что эти выводы совпадают с последними слухами о том, что армия РФ якобы использует северокорейскую KN-23, являющейся увеличенной копией 9М723 с дальностью полёта до 1000 км. И, скорее всего, Москва использовала опыт, полученный при создании этой ракеты.

После одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия уже не считает себя обязанной придерживаться ограничений, правда, ещё не развертывала ни одно из ранее запрещённых вооружений. Но в последние годы НАТО заставила Кремль изменить позицию. А на анонсированное Вашингтоном размещение в ЕС ракет малой и средней дальности Кремль ответил испытанием баллистических ракет средней дальности. И использование улучшенного "Искандера-М" увеличат возможности РФ в этом отношении.

Вывод

В то время как Пентагон не может пройти этап испытаний в разработке "гиперзвука", ВС РФ стремительно развиваются, модернизируя и так непревзойдённые системы, которые они используют уже десятилетие. Многие страны уже меняют военные доктрины, выбирая высокоточное дальнобойное оружие, чтобы сдерживать западную агрессию.

Россия стала единственной военной сверхдержавой, обладающей "гиперзвуком" на всех уровнях: тактическом, оперативном, стратегическом и доктринальном. В распоряжении русских войск сегодня есть около двадцати разных гиперзвуковых средств поражения. Это контрастирует с Западом, у которого вообще нет такого оружия при том, что он одновременно проводит десятки программ.