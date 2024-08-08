"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Белгородскую область

Аналитик Таран: "Удар по Курской области — создание медийной картинки"

6:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Части ВСУ атаковали Курскую область. Какие цели преследует Украина и почему нападение оказалось неожиданностью? Ситуацию в интервью Pravda.Ru анализирует военный аналитик, политолог Дмитрий Таран.

— Какие силы ВСУ проникли на территорию Курской области, как они вооружены и какова численность боевиков?

— Это элитные части, которые держались в резерве и не были раньше задействованы. История с этим пресловутым контрударом напрямую связана с тремя событиями, с тремя факторами, которые сейчас определяют состояние дел в украинском направлении.

Победа российских вооружённых сил, занятие населённых пунктов ДНР и в запорожском регионе. Украинцы отказываются идти воевать в северо-западных областях, в частности в Волыни. Уже есть сведения об убийствах представителей ТЦК (вербовочных военкоматов), которые промышленным масштабом набирают мясо для фронта. Зеленский купил у Стинга винодельческое предприятие на семьдесят с чем-то миллионов евро.

Всё это создаёт определённое напряжение на самой Украине, которая находится на грани взрыва. Резервные части были брошены на курское направление. Они напичканы самой разнообразной и стрелковой, и ДРГ-техникой, есть сведения о средствах ПВО армейского формата.

Контрнаступление, удар по Курской области, играет не стратегическую роль, это прежде всего тактический, медийный бросок. Отступать они не могут, будут держаться до последнего, чтобы несколько дней позволить ЦИПсО забрасывать фейки, создавать медийную картинку, что Украина побеждает.

На самом деле речь об этом вообще не идёт. Речь идёт о том, что режим переживает последние дни, сам народ Украины уже готов

выступить против войны, против украинской пропаганды.

И это событие во многом связано с необходимостью обозначить хоть какую-то "перемогу" на фоне всех поражений, которые были за последнее время.

— Фронт ВСУ трещит по швам, наши войска активно продвигаются, освобождая всё больше посёлков. Может быть, одна из

целей вторжения в Курскую область — оттянуть наши резервы с других участков фронта?

— Да, безусловно. Это одна из сопутствующих целей для того, чтобы ослабить давление там, где они проигрывают, и создать иллюзию победы там, где якобы никто ничего не ожидал. Возникают вопросы...

К главам муниципалитетов и губернатору. Почему не были проведены мероприятия в Белгороде, в Белгородской области. Я имею в виду выселение жителей из приграничных сёл, которые реально находились под угрозой ударов. К разведке, которая должна была заметить скопление техники и вооружённых сил на границе с Курской областью.

На эти вопросы, безусловно, будут даны квалифицированные ответы.

— Возможно ли, что этими действиями Зеленский хочет поднять ставки перед началом переговоров о мирном разрешении конфликта?

— Такая цель, безусловно, с той стороны артикулируется, но возникает вопрос: с кем разговаривать, кто является легитимной властью на Украине? И, безусловно, американцы, западная коалиция, которая стоит за Украиной, пытаются создать условия для переговоров, выгодных украинской стороне.

Однако сама Украина находится в крайне нестабильном состоянии. Если народ Украины поднимется, массовое бегство от службы в вооружённых силах Украины будет набирать обороты. Там очень сильно торопятся, Украина находится в крайне тяжёлом положении с экономической и с военно-политической точки зрения. Можно сказать, что они пытаются что-то отыграть перед мирными переговорами, которые не с кем проводить.

Зеленским делаются маскировочные заявления о том, что Украина от войны устала, что надо что-то делать, но Запад напичкивал оружием не просто так, и терять этот плацдарм по борьбе с Россией он не собирается. Поэтому для нас цели СВО не меняются. Я думаю, что последствия будут катастрофическими для Украины.

— Насколько Курская атомная электростанция защищена и что может произойти, если украинской ДРГ удастся по ней нанести какой-то удар или захватить её?

— Я считаю, что тема Курской АЭС — попутная цель, основной её назвать нельзя, потому что пройти 77 километров с тяжёлыми боями не так просто.

Если речь идёт о захвате ядерного объекта такой важности, то можно было бы атаковать его какими-то другими средствами, десантом. В конце концов, для такого же эффекта достаточно ударить по Запорожской АЭС либо устроить провокацию на других атомных электростанциях и обозначить это как провокационный удар якобы России.

Поэтому все разговоры об АЭС я воспринимаю как попытку создать напряжение, добавить панических ожиданий. На самом деле к этому серьёзно относиться нельзя.

— Какие силы защищают Курскую область?

— Я думаю, что атаку мы отобьём при любых сценариях развития ситуации. Укрепрайоны в Курской области были подготовлены. Тут надо отдать должное и американской космической разведке, и англичанам, и самим украинцам, которые готовили эту провокацию. Они заходят именно в те районы Курской области, которые, с их точки зрения, были не готовы.

Я не располагаю официальной информацией министерства обороны о ресурсах, которые сейчас брошены на решение этой проблемы. Но думаю, что этот вопрос будет решён в ближайшие дни.

Ещё раз хочу подчеркнуть: это не разведка боем, не контрнаступление. Это исключительно политическая, медийная спецоперация элитных подразделений, которые должны создать в эти августовские дни иллюзию победы и дать дополнительные политические и ресурсные очки киевскому режиму, который трещит по швам.

— Мы не подготовились к встрече врага? Или это тактический ход министерства обороны: заманить наиболее боеспособные подразделения украинских войск для того, чтобы потом перемолоть их в мясорубке?

— Я не располагаю официальной информацией о планах Генерального штаба и о стратегических целях, но я не исключаю вашего варианта.

Возможно, были какие-то просчёты в подготовке, нужно отдать должное украинским подразделениям, которые опирались на разведывательную мощь всего западного сообщества и просчитали такую возможность. Это для нас урок, который мы, безусловно, учтём, и ответ будет неминуем.