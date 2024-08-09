Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

"Элитная" 82-я омбр ВСУ бежит от Суджи после боев с группой "Аида" спецназа "Ахмат"

5:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by The U.S. Army, CC BY 2.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 9 августа.

"Курская битва"

Сейчас все взоры прикованы к приграничным районам Курской области, где русская армия выдавливает боевиков ВСУ.

Продвижение ВСУ на этом участке остановлено. Суджу никто сдавать не собирается (по словам некоторых военблогеров).

По информации, "элитная" 82-я омбр армии Укарины отходит от города после боев с группой "Аида" спецназа отряда "Ахмат". Подчёркивается, что уходит она не вся, поскольку часть осталась лежать вдоль речки. У русских бойцов потерь нет. В ночь отряды ветеранов ЧВК "Вагнер" также вступили в бой и, наконец на подмогу пришла знаменитая Интернациональная бригада "Пятнашка", котоорая также носит неформальное название "Дикая дивизия Донбасса".

"В данный момент, мы монотонно рвём вас на запчасти. Воевать в интернете и с мирняком — всё, на что вы способны. Стоило прийти боевым подразделениям, как вы тут же дружно начали драпать, избегая боя… Мы перемалываем противника по всей линии, включая подходящие резервы. ВСУ, которые зашли сюда — тут же и сгниют. У вас не будет ни пышных похорон, ни воинской смерти. Забивать будем как скот. И да. Обменного фонда у нас и так хватает. Вы поняли, о чем я, наверное", — заявил известный командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", недвусмысленно намекая на то, что в плен националистов брать не будут.

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций с передачей их координат для артиллеристов, отмечают эксперты.

Харьковское направление

Благодаря резервам ГВ "Север" нейтрализованы боевые разведдозоры Киева, действовавшие в приграничье. Это сковало основные силы ВСУ на главных направлениях.

Враг атакует Курскую область дронами и из РСЗО: за сутки расчеты "Севера" отразили все атаки Himars и "Ольха", сбито 19 беспилотников.

На Волчанском участке штурмовики ВС РФ ведут ожесточённые бои за квартал многоэтажной застройки, занят подъезд многоквартирника. Аэроразведка "северян" вскрыла и уничтожила две штурмовые группы неонацистов при попытке выхода на рубежи атаки. Потери врага — 15 боевиков.

На Липцевском участке ВСУ пытались провести разведку боем силами 3-х штурмовых групп 92-й ошбр численностью до 20 солдат. Артиллерия и FPV-БПЛА уничтожили 12 военных.

За сутки потери врага составили до 300 человек (210 из них — на Сумском направлении). Переброска части сил ВСУ позволила штормам "Севера" с хода занять посёлки Лукашовка и Сотницкий Казачок.

Тылы Украины

Поступила информация о возможной ликвидации трёх замов главкома ВСУ Александра Сырского. Данные пока не подтверждены, но сказано было, что "Искандеры" ликвидировали в подземном бункере сразу ряд высокопоставленных генералов ВСУ.

Источник утверждает, что в момент удара там находились:

Замначальника генштаба ВСУ, командующий группировкой войск "Харьков" Михаил Драпатый ;

; Замначальника генштаба, командующий объединëнными силами ВСУ — Андрей Гнатов ;

; Командующий нацгвардией Украины Александр Пивненко ;

; Замначальника генштаба ВСУ Владимир Горбатюк.

Вместе с ними в бункере уничтожены около 20 офицеров. Радоваться пока рано, поскольку противник сделает всё, чтобы скрыть потерю таких важных генералов.

Террористические атаки Киева

Ночь выдалась непростой. В Липецкой после массированной атаки БПЛА по военному аэродрому, возможно, зацепили склады, но самолёты целы. Также враг бил по подстанции. Всего было 19 дронов.

В Белгородской области сбиты 29 дронов, пострадавших нет.

Дежурными средствами ПВО также уничтожено 7 дронов — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской, 1 над Орловской, 5 — над Республикой Крым, 8 — над акваторией Чёрного моря. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории уничтожены 7 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма. Севастополь безуспешно атакован морскими дронами и даже противокорабельной ракетой "Нептун".

Националисты также с 4 утра на Чёрном море пытались высадить десант на Кинбурнскую косу со стороны Лимана. Там их ждали — отработали "Грады", теперь украинцы кормят рыб и мидии.