Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на пятницу, 9 августа.
Сейчас все взоры прикованы к приграничным районам Курской области, где русская армия выдавливает боевиков ВСУ.
Продвижение ВСУ на этом участке остановлено. Суджу никто сдавать не собирается (по словам некоторых военблогеров).
По информации, "элитная" 82-я омбр армии Укарины отходит от города после боев с группой "Аида" спецназа отряда "Ахмат". Подчёркивается, что уходит она не вся, поскольку часть осталась лежать вдоль речки. У русских бойцов потерь нет. В ночь отряды ветеранов ЧВК "Вагнер" также вступили в бой и, наконец на подмогу пришла знаменитая Интернациональная бригада "Пятнашка", котоорая также носит неформальное название "Дикая дивизия Донбасса".
"В данный момент, мы монотонно рвём вас на запчасти. Воевать в интернете и с мирняком — всё, на что вы способны. Стоило прийти боевым подразделениям, как вы тут же дружно начали драпать, избегая боя… Мы перемалываем противника по всей линии, включая подходящие резервы. ВСУ, которые зашли сюда — тут же и сгниют. У вас не будет ни пышных похорон, ни воинской смерти. Забивать будем как скот.
И да. Обменного фонда у нас и так хватает. Вы поняли, о чем я, наверное", — заявил известный командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", недвусмысленно намекая на то, что в плен националистов брать не будут.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций с передачей их координат для артиллеристов, отмечают эксперты.
Благодаря резервам ГВ "Север" нейтрализованы боевые разведдозоры Киева, действовавшие в приграничье. Это сковало основные силы ВСУ на главных направлениях.
Враг атакует Курскую область дронами и из РСЗО: за сутки расчеты "Севера" отразили все атаки Himars и "Ольха", сбито 19 беспилотников.
На Волчанском участке штурмовики ВС РФ ведут ожесточённые бои за квартал многоэтажной застройки, занят подъезд многоквартирника. Аэроразведка "северян" вскрыла и уничтожила две штурмовые группы неонацистов при попытке выхода на рубежи атаки. Потери врага — 15 боевиков.
На Липцевском участке ВСУ пытались провести разведку боем силами 3-х штурмовых групп 92-й ошбр численностью до 20 солдат. Артиллерия и FPV-БПЛА уничтожили 12 военных.
За сутки потери врага составили до 300 человек (210 из них — на Сумском направлении). Переброска части сил ВСУ позволила штормам "Севера" с хода занять посёлки Лукашовка и Сотницкий Казачок.
Поступила информация о возможной ликвидации трёх замов главкома ВСУ Александра Сырского. Данные пока не подтверждены, но сказано было, что "Искандеры" ликвидировали в подземном бункере сразу ряд высокопоставленных генералов ВСУ.
Источник утверждает, что в момент удара там находились:
Вместе с ними в бункере уничтожены около 20 офицеров. Радоваться пока рано, поскольку противник сделает всё, чтобы скрыть потерю таких важных генералов.
Ночь выдалась непростой. В Липецкой после массированной атаки БПЛА по военному аэродрому, возможно, зацепили склады, но самолёты целы. Также враг бил по подстанции. Всего было 19 дронов.
В Белгородской области сбиты 29 дронов, пострадавших нет.
Дежурными средствами ПВО также уничтожено 7 дронов — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской, 1 над Орловской, 5 — над Республикой Крым, 8 — над акваторией Чёрного моря. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории уничтожены 7 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма. Севастополь безуспешно атакован морскими дронами и даже противокорабельной ракетой "Нептун".
Националисты также с 4 утра на Чёрном море пытались высадить десант на Кинбурнскую косу со стороны Лимана. Там их ждали — отработали "Грады", теперь украинцы кормят рыб и мидии.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.