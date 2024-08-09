"Рыбарь" рассказал, почему сеял панику в Сети: бойцы ошиблись

Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны

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Российские ЛОМы в Telegram, которые панически докладывали, что Суджа взята и ВСУ наступают на Курчатов, нашли причину своих преступных сводок — бойцы на местах.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Вопрос к Подоляке: "Какие ваши доказательства?"

Ситуация в Курской области к середине дня 9 августа стабилизирована. Это отмечают даже те, кого в Сети назвали паникёрами.

Так, блогер-миллионник Юрий Подоляка, ещё недавно уверявший, что Суджа падёт и будет логистическим центром ВСУ, а "оставшееся население будет использовано в качестве щита", теперь заявляет, что надо "чистить дорогу в Суджу". А Коренево (которое он тоже заочно "сдал") удержано, и "теперь этому районному центру на сейчас ничего не угрожает", "как, собственно, и Курской АЭС".

Два дня назад у Подоляки в его блоге в Telegram ВСУ уже подходили к Курской АЭС с трёх сторон и куда только ни наступали широким фронтом.

Подоляка, ранее писавший, что ВСУ будет трудно выбить из Курской области, так как они там "закрепились", и призывавший взрывать мосты, теперь пишет, что ВСУ "редко окапываются в населённых пунктах", потому что боятся ударов в спину. По его мнению, "ВСУ контролируют только важнейшие точки и дороги между ними", и надо их выбивать оттуда, что сложно, но возможно, если подготовиться.

Подоляка так и не объяснил, какие у него доказательства, кроме "моих источников".

Доказательств не было, "просто" ошиблись бойцы армии РФ

Второй паникёр — Telegram-канал "Рыбарь" (Михаил Звинчук) тоже сегодня вполне спокоен. Ранее уверенный, что ВСУ "уже" захватили 11 сёл и вводят резервы для дальнейшего прорыва к Курчатову, аккуратно объясняет, в чём была "ошибка" таких сводок. Оказывается, бойцы докладывали неправильно.

ВСУ атаковали, объясняет "Рыбарь", небольшими мобильными разведгруппами, заходили в село, а потом его покидали "после краткого досмотра".

"В результате скованные боем бойцы докладывали о масштабном наступлении противника, в это же время другие подразделения видели технику ВСУ буквально в каждом населённом пункте (хотя это были одни и те же ДРГ, последовательно посещающие село за селом), а картина в штабах (у "Рыбаря", поправим) складывалась удручающая. И в итоге потом при проведении доразведки обнаруживалось, что в населённом пункте противника нет", — пишут авторы.

Сейчас у них "конфигурация фронта местами скрыта "туманом войны" и утверждается, что тактика ВСУ была "рассчитана на медийный эффект". Что "Рыбарь" и обеспечил в виде паники. И украинские ресурсы смеялись и недоумевали, зачем русские её разгоняют.

"Главной задачей операции в Курской области является не АЭС, а именно создание паники, при которой начнут перебрасываться колонны техники и попадать в такие вот (речь идёт о поражении колонны ВС РФ 9 августа) дистанционные засады, когда колонна засекается с коптера, а удар наносится "Хаймарсом" ещё с территории Украины", — пишет Telegram-канал "ЗеРада".

Паникёры должны быть наказаны

При этом, заметим, менее раскрученные российские источники в Telegram получали "от штабов" вполне здравую информацию и не разгоняли панику. Это и Руслан Татаринов ("Шёпот фронта"), и каналы Condottiero, Win-Win.

Авторы последнего пишут, что "вторжение в Курскую область может быть признано актом терроризма, режим узурпатора власти в Киеве террористическим, а наши дальнейшие действия будут соответствующими: пока как стадия — режим КТО и применение любых средств для достижения цели, включая ТЯО".

В Курской области в связи с вторжением ВСУ МЧС объявлено ЧП федерального значения, то есть в области установлен федеральный уровень реагирования и финансирования.

По решению Минцифры РФ, связь и интернет в области с сегодняшнего дня будут доступны бесплатно.

"Организована система оказания помощи вынужденным переселенцам", — сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Из уроков истории — в Великую Отечественную войну паникёров расстреливали без суда, это было тягчайшее преступление.

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