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Дмитрий Плотников

Ситуация на Курском приграничье. "Враг получает кувалдой по голове, сжигается всё и вся. Добро пожаловать в ад"

В Курской области ВДВ РФ с ходу уничтожили две ДРГ по пути в Суджу
Силовые структуры » Военные новости

Продолжается освобождение Курской области от заскочивших туда бандеровцев.

В Курской области ВДВ РФ с ходу уничтожили две ДРГ по пути в Суджу
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Суджа не сдаётся

Внезапно выяснилось, что в приграничье армия Украины не контролировала город Суджу полностью. Зато в Сети некоторые "военные блогеры" ещё в первый день сдали город.

Хотя на этом фронте наступают минимум три бригады ВСУ численностью до 6 тысяч личного состава с военной натовской техникой, но они рискуют попасть в котёл, уже дал свою оценку Forbes.

Есть серьёзная вероятность, что 22-я, 88-я мехбригады и 80-я дшбр могут оказаться одни глубоко в Курской области.

"Киев рискует тысячами солдат, которых не сможет легко заменить", — отмечает издание.

Тем временем, бойцы спецназа "Ахмат", а также смежные подразделения министерства обороны России и Росгвардии продолжают стабилизировать обстановку.

"Операция ВСУ в Курской области, превратилась в сафари российских войск. Противник мечется по посадкам, прячется в жилом секторе, но неумолимо получает нашей кувалдой по голове. Сжигается всё и вся. Добро пожаловать в ад, мы вам рады", — отмечают бойцы отряда "Аида".

Мобилизация в РФ

Новая волна мобилизации в ВС РФ в связи с событиями в Курской области исключена.

Об этом в интервью "Говорит Москва" сказал представитель профильного комитета Госдумы РФ, член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин.

"Такой вопрос не стоит. У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация. В ближайшее время мы должны достичь всех целей, которые доложил начальник генерального штаба", — отметил депутат.

Курская АЭС

На Курчатовской АЭС всё стабильно, она работает в штатном режиме, а средства ПВО справляются на "отлично".

"Бои ведутся в нескольких десятках километров от города, где находится АЭС", — заявил глава администрации Курчатова Игорь Корпунков.

Повязаны кровью

Основная цель киевского режима — повязать США соучастием в эскалации боевых действий, чтобы Вашингтон не смог откреститься даже при смене политической власти в Белом доме, полагает политолог Дмитрий Евстафьев.

Сейчас наблюдается эскалация конфликта, подобную памятным ударам по Крымскому мосту, от которой Киев не получил ничего, кроме уничтоженной украинской инфраструктуры. Для Лондона всё равно, что останется от Украины (как и от Ирака/Афганистана/Ливии), главное управлять войной в нужном направлении. Киевская хунта превратила страну в объект торгов геополитической компрадоры, которая решает свои задачи за счёт собственного народа.

А Европейской Комиссии уже пытаются оправдать нападение на Курскую область, назвав террористический акт "правом на самооборону".

"Подождите два-три дня, будут хорошие результаты" — сказал сегодня глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Также приходят сообщения, что 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада вступила в бой.

"Уже размотали две ДРГ по трассе в Суджу", — отмечают российские десантники.

Тем временем, ЧВК "Вагнер" готовы развернуть свои боевые порядки в Курской области по первому зову.

"С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови", — отмечают "музыканты".

Накануне сюда были переброшены ветераны ЧВК "Вагнер" в составе подразделений Минобороны.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу рамзан кадыров курская область
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