В США рассказали о переброске истребителей F-22 для поддержки Израиля

В США заявили о развертывании истребителей F-22 для поддержки Израиля

Истребители ВВС США F-22 с Аляски развернуты для поддержки Израиля в борьбе с Ираном, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они объясняют подобное решение Пентагона. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: U.S. Air Force by Gustavo Gonzalez, PDM

Военно-воздушные силы США перебросили 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor в неподтвержденное место на Ближнем Востоке. Самолеты постоянно дислоцируются на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске и передаются Королевским военно-воздушным силам (RAF) Лейкенхит в Соединенном Королевстве, а затем передаются в распоряжение Центрального командования США, которое отвечает за Ближневосточный театр военных действий.

Это развертывание является частью более широкого расширения американского военного присутствия в регионе, которое призвано максимально повысить способность Вашингтона реагировать на ожидаемые ответные военные действия Ирана против близкого партнера Америки в области безопасности Израиля. 31 июля Израиль предпринял беспрецедентную атаку на столицу Ирана Тегеран. Среди жертв израильского удара был председатель политического бюро ХАМАСА Исмаил Хания.

Ранее Иран отреагировал на израильское нападение на свою территорию в апреле, после того как в результате израильского удара по иранскому дипломатическому зданию в Дамаске погибли два высокопоставленных генерала и еще 11 человек, многие из которых были дипломатами. Когда 13 апреля Иран нанес ответные удары беспилотниками и ракетами по израильским объектам, усиление американского военного присутствия в регионе сыграло ключевую роль в смягчении последствий этих атак. Таким образом, расширение американского военного присутствия происходит по схеме, наблюдавшейся в начале-середине апреля.

F-22 является одним из двух классов истребителей пятого поколения, стоящих на вооружении Соединенных Штатов и их союзников, и должен был служить более тяжелым и боеспособным аналогом более дешевого F-35. Однако проблемы с программой F-22 привели к 75-процентному сокращению запланированного производства, а бортовое оборудование самолета все чаще считалось устаревшим, особенно по сравнению с новыми вариантами F-35 и конкурирующим китайским истребителем пятого поколения J-20.

Изначально предполагалось, что F-22 частично сократит разрыв в дальности полета между лучшими американскими и российскими истребителями в пользу последнего, хотя программа не соответствовала этим требованиям, в результате чего был создан истребитель с наименьшей дальностью полета из всех существующих в мире. Это является серьезным ограничивающим фактором, в частности, на Ближнем Востоке, где самолеты должны преодолевать огромные расстояния для проведения наступательных операций, и их малозаметность может быть снижена из-за установки внешних топливных баков или дозаправки в воздухе.

Хотя истребители F-22 ранее дислоцировались на авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби, где они использовались для вторжений в воздушное пространство Сирии для противостояния российским и сирийским войскам, а также для нанесения ударов по целям в Афганистане, есть многочисленные признаки того, что базирование в этой стране больше не приветствуется.

Военно-воздушные силы США в мае, в частности, перебросили несколько истребительных подразделений с баз в Объединенных Арабских Эмиратах на свои объекты в Катаре после растущего разлада в отношениях между Вашингтоном и Абу-Даби, поскольку правительство ОАЭ ясно дало понять, что не допустит нанесения американцами авиаударов по соседним странам со своей территории без предварительного уведомления.

ОАЭ сопротивлялись американскому давлению с целью запретить использование телекоммуникационного оборудования китайской фирмы Huawei, а в 2021 году также стали первым государством Персидского залива, разместившим заказы на китайские истребители, в то время как западные источники также утверждали, что страна начала размещать на своей территории китайские военные объекты.

Эти и другие факторы побудили Вашингтон стремиться уменьшить зависимость от военных объектов в стране. В отличие от Абу-Даби, Доха очень тесно связана с интересамизападного блока и, соответственно, считается основным союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО. Сообщается, что 7 августа на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, наряду с истребителями F-22, также начала размещаться эскадрилья истребителей F-18E/F Super Hornet 5-го флота ВМС США и воздушно-десантная система раннего предупреждения и управления E-2. Примечательно, что Аль-Удейд впервые принял истребители F-22 в июне 2019 года.