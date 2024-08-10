В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева

Военный эксперт Перенджиев: "Нападение на Курскую область — наш экзамен на прочность"

7:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Какой асимметричный ответ на нападение ВСУ в Курской области готовит Россия? Ситуацию в эксклюзивном интервью Pravda.Ru анализирует военный эксперт, член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Реакция Запада на нападение ВСУ на Курскую область

— Почему, на ваш взгляд, власти США закрыли глаза на планы Зеленского атаковать Курскую область? Ведь в последнее время на Западе стали звучать призывы о проведении мирных переговоров с участием России.

— В данном случае есть основания полагать, что они не то что глаза не закрыли, они готовили эту операцию. Как они могут сказать, что там что-то неправильно, если это их рук дело?

— Они могли видеть со спутников, что на границе с Россией скапливаются войска. Значит, они не могли не знать?

— Безусловно. Я думаю, мы ещё обсудим вопросы, связанные с тем, что именно предшествовало событиям в Курской области непосредственно в информационном пространстве.

— Мог ли Зеленский действовать самостоятельно: переключить внимание мировой общественности с израильской повестки дня на украинскую?

— Зеленский здесь — только инструмент. Безусловно, действовал он при помощи своих вашингтонских и брюссельских хозяев. Все последние действия Зеленского в информационном пространстве как раз чётко показывают, что нападение на Курскую область готовилось. А отвлечение это или нет — я думаю, не главный вопрос.

Главный вопрос — показать, что они что-то ещё могут. Они — это не только киевский режим, но и НАТО, которое в последнее время вместе с ВСУ терпело поражение. Поэтому они и готовили ответный ход.

— Согласно опросам, которые были проведены на Украине, 57% граждан выступают за начало мирных переговоров. Вторжением в Курскую область Зеленский повышает ставки перед переговорами или он хочет сорвать мирный процесс?

— Я думаю, что Зеленский при помощи Запада хочет выйти победителем: ставки он делает крупные. К вашему вопросу о переговорах: президент Путин сказал, что на условиях киевского режима переговоров не будет. А Зеленский полагает, что если он пойдёт на мирные переговоры на своих условиях, то будет победителем.

Тактика и вооружение напавших на Курскую область

— Давайте поговорим об оружии американского производства, которое сейчас используют боевики ВСУ в Курской области. Даже зарубежные источники подтверждают, что им негласно разрешили использовать ракеты ATACMS, Storm Shadow для ударов по российской территории. Какой у нас есть асимметричный ответ? Поставлять ракеты хуситам? Создать им проблемы в Ираке и Сирии?

— То, что вы перечислили, я не рассматриваю. Я считаю, что здесь надо действовать нашими методами.

Во-первых, защищаться. Никуда мы не денемся от ракет, от дальнейшего продвижения. Но нужно действовать так же асимметрично.

А для этого надо вспомнить, что у нас десантники воюют практически как обычные мотострелковые войска, а они должны высаживаться в глубь территории врага.

Морская пехота тоже воюет на земле как дополнение к мотострелковым частям. Она должна высаживаться с моря на берег и атаковать в других местах.

Нам нужны действия в тылу врага, нужно засылать туда различные диверсионно-разведывательные подразделения, пересоздать коммуникации, захватывать пленных, "языка", который владеет информацией.

Естественно, уничтожать военную технику, боеприпасы. Обычный упор на нанесение ударов ракетами, бомбами, но и разведка должна работать. Удар по Курской области как раз и показывает, что что-то с разведкой у нас не очень. Как-то уж слишком скрытно, неожиданно для нас сумели они эту операцию провести.

Поэтому я считаю, что не хуситы нам помогут. Мы можем там что-то сделать, но это всё косвенные варианты. Можно и вообще радикально пойти, но меня тут, условно говоря, закидают определёнными вещами. Скажем, высадка на Аляску. Вот такой самый радикальный вариант, когда США придётся сосредоточиться на своей территории. А мы займёмся тогда уже уничтожением ВСУ и всех, кто там помогает.

— Противник активно используют РЭБ, дроны. Как продвигаются разработки в этом направлении в России? Ведь мы всегда были лидерами в этой отрасли.

— Мы и остаёмся лидерами. Но наши враги тоже не дремали, работали над совершенствованием и пытаются нас догнать. Противоборство на линии огня — это же не только противоборство людей, это военно-техническое противоборство. Враг изучал наши технические возможности. Поэтому здесь невозможно сказать, что наши военные изделия мощнее, и спокойно сидеть и надувать щеки.

Противоборство продолжается и требует усилий работы отечественной конструкторской мысли.

Аудит нацбезопасности России

— Серьёзный удар по Курской области позволит нам сделать правильные выводы? Разработать систему противодействия, начиная от военной до гражданской: приходят сообщения, что эвакуация была проведена плохо, и только совсем недавно объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

— Враг нас серьёзно экзаменует на прочность, на готовность решать системные вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности. Кто-то полагал, что война идёт где-то там, далеко, а мы здесь будем жить спокойненько, мирно. К сожалению, это не так, кстати, это же не в первый раз происходит. Когда мы вели в 90-х годах боевые действия в Чеченской Республике, нам тоже Басаев и другие главари напоминали о том, что надо совершенствовать тактику. Вспомним тот же Буденновск, село Комсомольское, рейд на Дагестан и т. д.

Сейчас это повторяется, только в других условиях и, к сожалению, в больших масштабах.

Есть такое словосочетание — "аудит безопасности". Надо провести аудит всех систем. И не только силовых структур. Надо смотреть работу органов государственной и муниципальной власти, предприятий, других учреждений.

Как живёт наше общество? Оно должно понимать, что живёт в состоянии войны, против нас идёт война. В целом, люди опять считают, что события в Курской области — это вот где-то там. Хотя сейчас такого чувства всё меньше, потому что многие регионы подвергаются атакам беспилотников, диверсантов.