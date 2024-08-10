Запад заходится в истерике. Тегеран поставит Москве сотни аналогов "Хаймарса" — ракет Fath-360

Иран поставит в ВС РФ сотни баллистических ракет Fath-360

4:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Западные СМИ накануне заявили, что Иран поставит армии РФ сотни баллистических ракет Fath-360.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

Для войны против Украины будут якобы поставлены эти аналоги ракет РСЗО HIMARS, в частности пишет Reuters.

"Минобороны России, 13 декабря 2023 года подписали в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на поставку аналога американского Himers — ракеты Fath-360 и еще баллистической ракетной системы под названием Ababil", — отмечает пресса Запада.

Также автор убеждён, что уже десятки российских военных в Иране проходят обучение использованию Fath-360, которая является системой баллистических ракет "ближнего действия" со спутниковым наведением.

О чём речь?

Fath-360 — это иранская тактическая баллистическая ракета, анонсированная в апреле 2022 года. Она обладает дальностью действия от 30 километров до 120 километров и способна нести боеголовку весом 150 килограмм. Ракета оснащена системой спутникового наведения GNSS и INS, что обеспечивает ей высокую точность попадания.

Fath-360 может достигать скорости 3 Маха при запуске и 4 Маха при ударе. Данные характеристики делают её эффективным оружием для поражения целей на средних дистанциях.

Преследуя Пентагон

Иранская Fath-360 — это ответ Тегерана на "Хаймарс". Новая баллистическая ракета сравнима с точностью стрельбы с "американцем" и дают возможность реализовать ту же тактику "стреляй и убегай".

Информагентство Ирана уже отметило, что Fath-360 — это уменьшенный член семейства баллистических ракет Fateh, что даёт возможность разместить больше ракет на грузовом автомобиле или пусковой установке.

Характеристика и параметры

Длина — 4 метра,

Диаметр — 30 сантиметров,

Вес — от 850 до 1100 кг,

Боеголовка — 150 кг,

Дальность полёта — от 80 до 100 км.

Относительно небольшие размеры ракеты позволяют устанавливать несколько Fath-360 на ПУ на базе грузовой машины с 2-мя, 4-мя или 6-ю пусковыми контейнерами.

Также данные характеристики делают Fath 360 примерно сопоставимым с "Хаймарсом" поскольку ракета M31 GMLRS несёт 90-кг унитарную боеголовку на 70 км, разгоняясь до 2,5 Маха и может быть запущена из 6-зарядной ПУ или 12-зарядной M270, которые Лондон направил Киеву в качестве помощи. Отклонение от цели HIMARS — от 5 м. до 10 м., а залп 6-ти ракет производится за полминуты. Каждая ПУ "Хаймарс" стоит 5,6 млн долл., а каждый боеснаряд M13 — 168 тыс. долл.

Fath-360 была доставлена КСИР (​​Корпусу стражей исламской революции) в 2023 году, причем 2-х- и 4-зарядные пусковые установки дают возможность Сухопутным войскам вести точный массированный огонь на ближней дистанции по ПВО врага, освобождая Воздушно-космические силы для ударов большей дальности.

Небольшой размер "иранца" позволяет меньшему по числу экипажу стрелять, перемещаться и перезаряжаться быстрее с меньшим число обслуживающих её бойцов и меньшими требованиями к обучению.

Эти преимущества подходят для доктрины Ирана асимметричной войны и экономического поддержания боевых сил, несмотря на санкции, технические недостатки и нехватку бюджета. Подход Тегерана к революции в армии позволил ему весьма увеличить собственный арсенал.

Колесная конфигурация Fath-360 делает её более универсальной в войне в горных, пустынных и городских районах. А её меньшая заметность по сравнению с Fateh и Fajr могут повысить живучесть.

Ababil

Что же касается ракеты "Абабил", то она имеет дальность — 86 км. а масса боевой части — 45 кг. Она имеет пусковую установку на 8 ячеек и имеет сходство с ракетой Zohair. Ракету оснастили оптической системой самонаведения.