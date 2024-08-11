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Олег Володин

Неприступная оборона спасла Крым от "Абрамсов" у Ялты вместо Суджи

AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи
3:11
Силовые структуры

Многослойные линии обороны, созданные в Крыму, спасли полуостров от наземной операции со стороны Вооружённых сил Украины. 

AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

При этом эксперты считают, что отдых в Крыму или Краснодарском крае (где враг атаковал БПЛА Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск) сейчас безопаснее, чем нахождение в регионах с введённым режимом КТО.

Однако давайте по порядку.

Вместо того, чтобы атаковать Курск, Киев и его западные советники планировали атаковать Крым — об этом открыто говорят в чатах украинских военных. Также об этом сообщал дайджест по "курской битве" в рассылке AMVET.

Однако идея прорыва на полуостров была признана "самоубийственной" — потому что на его севере и западе созданы и стоят минные поля, фортификация, заслоны, а также средства ПВО, РЭБ, ракетчики, артиллеристы, морпехов и ВКС РФ с силами флота.

Ранее над укреплением Крыма хихикали, обсуждая трату бюджетных средств и строительных материалов. Но сегодня полуостров — неприступный редут.

"Сергей Аксёнов, сцепив зубы, строил. Рыл землю. Заливал бетон. Если враг прорвётся через степи Херсонщины или попытается высадиться с моря, то его есть чем и кому встретить", — признаёт журналист Сергей Веселовский.

"Именно поэтому в Крыму не было введено режима контртеррористической операции и не закрывался туристический сезон", — отмечают аналитики, добавляя "вместо Ялты боевики ВСУ воюют у Суджи, а вместо Симферополя рёв танков слышит Курская область".

Что остаётся Киеву? Остаются высокоточные дальнобойные угрозы.

Но у Крыма и Белгорода есть самый большой в мире опыт по сбиванию реактивных систем залпового огня, ATACMS, HIMARS, "Нептунов", переделанных С-200/300, "Штормов" и других подобных угроз — об этом уже заявляли в израильской разведке.

"Прежде чем говорить о безопасности, нужно понимать — как сейчас выглядит обстановка в сравнении с двухгодичной давностью. Тогда враг был гораздо ближе к основной части новых регионов, к южным субъектам федерации", — заявил Pravda. Ru политолог Андрей Гусий.

"Сейчас враг отодвигается всё дальше и дальше. И Киев оказался в ситуации, когда он на юге отодвинут, а вот до Белгородской и Курской областей ему "рукой подать", — добавил эксперт.

"Ситуация по безопасности отдыха в Краснодарском крае и Крыму изменилась за два года глобально. И рисков на юге сейчас (если сравнивать с Курской и Белгородской областями) значительно меньше", — пояснил он.

"Однако если про захват Крыма и Кубани можно забыть, то риск обстрелов надо держать в голове. Да, ПВО работает на высочайшем уровне, но сбить 100% целей — невозможно", — предупредил политолог.

Однако в Крыму и Краснодарском крае продолжается активный и спокойный турсезон.

К угрозам ГУР взорвать Крымский мост нужно относиться серьёзно
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы курская область
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