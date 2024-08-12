Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк

В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов

4:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению специальной военной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 12 августа.

"Курская битва"

На этом участке бои перерастают в охоту на боевиков ВСУ. День 11 августа стал рекордным за всю спецоперацию по количеству уничтоженной вражеской техники на одном участке фронта.

За сутки на Суджанском и Мартыновском участках бойцы спецназа "Ахмат" вместе с воинами 2-й бригады спецназа и ССО Минобороны РФ уничтожили: 1 танк, 13 единиц боевых бронированных машин (различных марок), 7 единиц БТР-БМП, 1 грузовую машину, 1 микроавтобус, 9 пикапов, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун" и огромное количество бандеровцев и наёмников.

"Охота была удачной. Надеюсь, "Просроченный" (Зеленский - прим. ред.) и его банда осознали провал блицкрига. А так, ребята готовы крошить укроп не покладая рук. Ради такой темы даже без трапезы и отдыха. И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку. Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за всю СВО", — отметил командир спецназа "Ахмат", замначальника ГУ ВПР МО РФ Апты Алаудинов.

Пока тут насчитано около 30 единиц подбитой техники ВСУ, но сегодня будет более точная цифра.

Уже есть сообщения, что ради недельной авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления как минимум один батальон резервистов (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра. Получается, что для попытки добиться непонятно чего, Генштаб Украины ослабил ключевое направление, на котором проблемы накапливаются последние несколько месяцев.

Другие участки СВО

Накануне вечером стало известно о бегстве украинских националистов из последнего полукотла в посёлке Нью-Йорк. Огромная территория брошена бандеровцами.

Также поступает информация, что российская армия в Торецке зашла в первый квартал многоэтажной застройки в квартал на улице Лесная и 91-й дивизии. Штурмы начались!

Боевая авиация РФ ночью ударила по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Предварительно, ВКС РФ уничтожили склад с дальнобойными ракетами, которые хранились там для "подскока" ВВСУ.

За ударом последовала сильнейшая детонация, а прибывшие врачи увезли оттуда не менее 20 раненых, отмечает координатор сопротивления.

Белгородский фронт?

ВСУ атакуют границу Белгородской области, прощупывая оборону РФ. Пока брошены в бой не очень крупные силы, атаковав в районе МАПП Колотиловка танками, бронемашинами и до роты пехотинцев. Пограничники и армейцы выявили приближение врага и вступили в бой.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что противник проявляет активность на границе. И вот утром пришла информация, что у Колотиловки идёт тяжёлый бой с применением танков. Российские ВКС начали бомбить ФАБами наступающих неонацистов.

Атака на ЗАЭС

БПЛА запущенный из Никополя, ударил по Запорожской АЭС, что привело к возгоранию градирни. Это не было случайное попадание — дрон целенаправленно бил по ЗАЭС.

Случившееся можно назвать очередным проявлением ядерного терроризма Зеленского, но Запад и не пытается остановить безумный Киев. Сами украинцы должны понимать, что находятся непосредственно под боком у АЭС.