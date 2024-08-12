В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине

В США обратили внимание на уничтожение Россией еще одного "Абрамса"

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Согласно опубликованным кадрам, российские войска уничтожили на Украине еще один поставленный США танк M1A1 Abrams, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают обстоятельства произошедшего. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес, PDM

Видеозапись, опубликованная 11 августа, подтверждает успешный удар по основному боевому танку украинской армии M1A1 Abrams на gокровском направлении, который, несмотря на значительные меры по борьбе с беспилотниками был нейтрализован после единственного прямого попадания беспилотной машины. Украина потеряла более трети из 31 танка Abrams, поставленного Соединенными Штатами, причем первая потеря была подтверждена 26 февраля, через три дня после того, как машины впервые были замечены в боевых действиях.

Подавляющее большинство зарегистрированных поражений было совершено с помощью беспилотных летательных аппаратов или высокоточной артиллерии, причем оба типа средств поражения способны пробить машину через уязвимую верхнюю и заднюю броню. Хотя столкновения танков в Украине были относительно редкими, по крайней мере один российский танк Т-72Б3 был уничтожен после того, как они обменялись выстрелами в первую неделю марта. Этот вариант танка Т-72 составляет костяк бронетанковых подразделений Российской армии и оснащен основным вооружением 2А46М-5, разработанным в начале 2000-х годов.

После тяжелых потерь еще нескольких единиц техники в феврале и марте украинская армия в конце апреля была вынуждена отвести свои оставшиеся танки Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости. По сообщениям, быстрые потери среди долгожданных машин оказали серьезное негативное влияние на моральный дух, и впоследствии были приняты значительные меры для дальнейшего повышения уровня их броневой защиты. Потери, тем не менее, остаются высокими, и некоторые из самых последних сообщений, в том числе об уничтожении, были подтверждены 30 июля, 3 июля и ранее в начале мая, когда все транспортные средства, снятые на видео, были уничтожены управляемой артиллерией.

В репортаже CNN от 29 мая подчеркивалось недовольство украинского персонала работой танков, в котором упоминались как технические проблемы, в том числе уязвимость электронных компонентов к образованию конденсата, так и их уязвимость перед огнем со стороны России. "Успехи" Abrams были далеко не единичными: танки Leopard 1 и Leopard 2, поставляемые Украиной Германии, включая наиболее боеспособный вариант Leopard 2A6, понесли серьезные потери и показали неутешительные результаты, несмотря на первоначальные ожидания, что они смогут способствовать крупным прорывам на линии фронта. Украинский персонал также широко выражал недовольство американскими боевыми машинами пехоты Bradley, из примерно 200 поставленных в Украину машин, более 80 были потеряны в боях в течение пяти месяцев с середины 2023 года.