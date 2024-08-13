Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут

Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению специальной военной операции на Украине.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 13 августа.

"Курская битва"

Сейчас все взоры прикованы к приграничью Курской области, где ВСУ предприняли военную провокацию, зайдя на территорию России.

Армия РФ остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали. На юго-западе населённого пункта закрепилось порядка батальона неонацистов. Закопали технику, а теперь медленно, но верно гибнут в ожидании резерва. Но его нет и не будет. Связь с резервом у основной группировки ВСУ в Сумах пропадает, Генштаб намеренно их не слышит. Потери бандеровцев растут.

За сутки спецназ "Ахмат" ВС РФ вместе с морпехами 810-й бригады уничтожили более 20 единиц техники и свыше сотни неонацистов и наёмников. Общие потери группировки ВСУ зашедшей в Курскую область и в Сумской области составили более 2 тысяч боевиков убитыми и 1,5 тыс. раненными.

Кроме окрестностей Суджи армия Украины пытается атаковать и на других участках. Накануне утром враг противник попытался прорваться возле Колотиловки (Белгородская область), но был остановлен и разбит.

Цель подобных рейдов — заставить командование ВС РФ растянуть силы, поскольку не отреагировать на попытки не получится. Также Киев надеется так проредить русских порядки в Рыльском районе Курской области. Контроль там открывает бандеровцам дорогу на Льгов и на Курчатов. Поэтому на этом участке границы прорыв националистов логичен.

Координировать действия группировки армии России на данном фронте теперь будет помощник президента РФ, генерал-полковник Алексей Дюмин.

Ну и накануне поздно вечером пришла информация, русская армия отбила Беловский район. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов.

Мартыновка, Малая Локня, Русское Поречное, Гирьи находятся под контролем РФ. ВСУ распространяют ложь, не ведитесь на это.

Киев сегодня не просто удлинил фронт. Новую ЛБС выстраивают и продвигают как раз российские Вооружённые силы России. В Курской области сформирован серьёзный ударный кулак, отлаживается взаимодействие. Сегодня там действительно новый фронт. Который будет требовать всё больше украинских резервов взамен выбывших. Очевидно, что ВСУ завязли удлинив эту самую линию фронта на десятки километров, и стали заложницей собственной дерзости. Каждый новый успех там если и будет возможен, то невероятно большой ценой

Что на других фронтах

Украинские эксперты в один голос заявляют, что Нью-Йорк, Часов Яр и Торецк для Киева потеряны. Армия России продолжает наступать на том участке. Освобождение этих населёнников затруднит военную логистику ВСУ и приведёт к тому, что русские "начнут угрожать оставшимся опорникам в Донецкой области".

Продолжая продвижение на Торецк, ГВ "Центр" уверенно прорывает оборону противника, выбив его из обширного района, уничтожая и беря их в плен.

Тыл Украины

Сегодня ночью, лётчикам РФ удалось погасить свет в Сумах и в большинстве населённых пунктах области. Ракетный удар вывел из строя объекты электроснабжения. Под утро БПЛА "Герань" ГСМ склады и заправки.

Также армия России в Одессе уничтожила три ​​стрелковых комплекса, один радар и командный пункт батареи Patriot.