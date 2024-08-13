Как ответит Россия на атаки ВСУ Запорожской атомной электростанции? Мнение политолога Александра Михайленко

ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию, грозя тем самым всему миру повторением Чернобыльской катастрофы. Каков будет асимметричный ответ России? На вопросы Pravda.Ru ответил доктор политических наук профессор Александр Михайленко.
— Почему Запад позволяет Зеленскому атаковать атомный объект, если в случае выброса радиации Европа пострадает в первую очередь?
— Как я понимаю, учёные-ядерщики считают, что шанс этот не очень велик, потому что Запорожская станция находится в режиме холодного останова. А на Чернобыльской АЭС взорвался работающий реактор. Но это техническая сторона дела.
А вот то, что касается политической, то я думаю, что значительная часть политиков Запада говорит о том, что победа должна быть одержана на поле боя, у многих активных западных политиков слышится воинственная риторика. Другая сторона дела (я думаю, её не надо сбрасывать со счетов) — это позиция Киева, который как бы шантажирует Запад: "Не будете нас обеспечивать необходимыми военными средствами, материалами, мы вам можем устроить ядерный дождик".
— Какие цели преследует руководство киевского режима, расширяя атаку на приграничные территории России? Совсем недавно все заговорили о начале мирного процесса, о необходимости переговоров между Украиной и Россией, и вот теперь — прямое вторжение.
— Я вижу здесь несколько целей.
— Во время ведения боевых действий используют нестандартные ходы. Возникает серьёзный вопрос: с Украиной соседствуют не только Курск и Белгородская область, но и другие регионы России. Как работает эвакуация населения из потенциально опасных зон конфликта? Были учтены городской администрацией, федеральными властями уроки курского вторжения?
— Поступают данные о количестве эвакуированных, из Курской области выехало 76 тысяч человек, из одного района только Белгородской области — 11 тысяч. Это довольно большая масса населения, это большая работа.
У нас очень много сейчас говорится о военной, о мобилизационной экономике, об обеспечении фронта необходимыми средствами. А вот работу с населением надо было бы нашим властям улучшить.
Эвакуация — это добровольное дело, основанное на понимании ситуации: люди должны понимать обстановку и принимать необходимые для себя решения. С населением надо работать, чтобы оно понимало, что это не мирное время, что обстоятельства сегодня другие.
— Вы, наверное, согласитесь со мной, что надо выработать систему на федеральном уровне, которая служила бы образцом для таких чрезвычайных ситуаций: когда каждый понимает, чем он должен заниматься, за какой участок отвечать персонально и как в целом быстро организовать и пункты приёма и беженцев, соответственно, автотранспорт и систему оповещения.
— Этот комплекс мер должен быть заранее продуман, нужны тренировки, чтобы система была уже отработана и люди понимали, как им действовать.
— Чего добивается украинское руководство, уничтожая свои самые боеспособные войска? И если это произойдёт, что будет дальше?
— Действительно, фактически элита ВСУ направлена на это направление. Это свидетельствует о том, что курское направление украинские руководители посчитали очень важным, они придают ему очень большое значение. Это нужно для того, чтобы показать какие-то достижения и получить дальнейшее финансирование, что становится всё сложнее.
В европейских странах растёт усталость от украинского конфликта, в США президентские выборы.
Что касается боевого потенциала, здесь совершено очевидно, что если самые боеспособные подразделения бросают фактически на убой, то кто будет воевать?
— Давайте теперь поговорим о роли Запада. Заявления госдепа о том, что они ничего не знают о наступлении ВСУ, оказались насквозь лицемерны. Они заявляли, что оружие НАТО не будет применяться в ходе ударов в глубь России, — оно сейчас активно применяется в Курской области. Запад перешёл все "красные линии". Чем руководство России может ответить странам Запада на их недружественные, провокационные действия?
— Вопрос — и в политическом, и в военном отношении очень важный. У нас есть на этот вопрос ответ официального представителя МИД Марии Захаровой. Ответ, сказала она, будет жёстким, и ждать его недолго. Здесь могут быть какие-то секретные ходы, поэтому предположить здесь можно какие-то асимметричные меры. Как это реализуется, зависит от мудрости наших политиков и начальников. Но то, что ответ будет и ждать его недолго, — это совершено определённо.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.