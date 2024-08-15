Ждали далеко на чужой стороне — в Иране, а получили близко и на своей земле — в Курске

Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала

10:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

До вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа информационная повестка крутилась в большей степени вокруг Ближнего Востока. Именно там ждали нового "горячего" конфликта между Ираном и Израилем, в то время как наши военные сводки с фронтов СВО о медленном, но верном продвижении наших войск создавали немалый позитив и вселяли уверенность.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, PDM

И вот на этом расслабляющем фоне появление ВСУ на курской земле стало "холодным душем".

Как же так, немецкие танки на вооружении ВСУ и снова на Курской земле? Какое-то нездоровое дежавю, отсылающее нас в далёкий 1943 год. И по-человечески понятна реакция людей на такой разворот событий. Но тут надо понимать, что на войне как на войне. Бывают и такие неожиданные повороты. Как ни горько это осознавать.

Другое дело, что никто не ждал, что Украина пойдёт в этом направлении. У ВСУ на донецком направлении полно проблем, и логично было бы ожидать приложения усилий с их стороны именно там.

И в этой связи нет смысла задавать себе популярный нынче вопрос: "Почему это Зеленский решился на такой ход? Вроде как нет в этом никакой военной необходимости?" Но на этот вопрос можно ответить просто и грубо: "Зеленский на это решился, потому что может".

Банальная военная логика требует от противоборствующих сторон искать слабые места у друг друга. И наше приграничье оказалось, увы, таким слабым местом. Но слабым оно оказалось лишь по той причине, что мы не позволяли себе думать, гнали от себя мысли, что такое может случиться.

А с чего оно вдруг не должно было случиться? Странная логика. Украина — террористическое государство. Это давно надо осознать, и действия Зеленского укладываются в кальку таких терактов, как захват бандой Басаева больницы в Будённовске в 1995 году. А дальше можно загибать пальцы:

банда Радуева в Дагестане — 1996 год;

банда снова Басаева и снова в Дагестане — 1999-й;

захват школы в Беслане (Северная Осетия) — 2004-й.

Думаете, это далеко и это периферия? Тогда вот вам — Дубровка, Москва, 2002 год.

Думаете, давно? Тогда вы забыли "Крокус Сити Холл" — март этого года.

Ну а обстрелы, например, Белгородской области со стороны Украины идут уже более двух лет.

Стоит ли в таком контексте чему-то удивляться? Наверное, нет. Другое дело, что, учитывая состояние конфликта с Украиной, надо бы удивиться, почему мы оказались не готовы.

Как по классике — "никогда этого не было, и вот опять"

Разведка доложила неточно? И в рамках этого удивления закономерно возникает вопрос: "А что разведка, а где спецслужбы? Почему не знали об этом?" Насчёт "знали или не знали" не будем дискутировать. Отметим лишь следующее.

Важно понимать, что разведка — это не 100%-ная гарантия вскрытия замысла врага. Если противник сильно заморочился о секретности, то вскрыть его планы очень сложно.

Другое дело, что в этом случае должны включаться предохранители следующего уровня. А именно — комплекс мероприятий по адекватному реагированию на действия противника.

Нужно иметь "пожарные" сценарии

А вот тут уже должен работать механизм "хочешь мира, готовься к войне". Вот тут уже надо уметь разрабатывать сценарии действий в случае таких внезапных ситуаций. И стоит заметить, что о возможных активных операциях ВСУ на курском направлении и не только часто говорили и военные эксперты, и просто журналисты, специализирующиеся на военно-политической тематике. Например, на страницах нашего издания ещё в ноябре 2022 года была похожая статья.

Но и в этом случае не нужно преувеличивать какое-то особенное "провидчество" отдельных авторов. Обычная оценка рисков. Но одно дело — увидеть риски, и другое дело — проработать механизм реагирования на них.

Увы, мы не можем похвастаться таким блестящим уровнем сценарного планирования. Не можем похвастаться и оперативностью действий в отношении организации эвакуации людей из внезапно возникшей зоны боевых действий. Да хотя бы даже оповещения. И эти промахи, пожалуй, наиболее ранят нас.

Шутка ли — мы теперь не знаем судьбы почти двух тысяч человек мирного населения, оказавшегося на оккупированных территориях, по словам врио губернатора Курской области.

Зато мы можем гордиться инициативностью наших людей, которые сумели в трудную минуту самоорганизоваться и взять на себя значительную долю работ по эвакуации населения из опасной зоны.

Но, как говорится, "героизм одних — это следствие ошибок других".

Хотя даже если бы мы, допустим, знали о концентрации войск… Следовало ли бы из этого, что противник намерен пусть их в ход? Ведь это могла бы быть просто демонстрация силы, отвлекающий манёвр для отвода глаз.

Другое дело, что в случае наращивания группировки ВСУ на сопредельной территории нам также надо было симметрично наращивать свои силы. Как говорится, на всякий пожарный.

Но, видимо, у нашего военного командования была уверенность, что в случае прорыва границы удастся оперативно подтянуть силы из глубины и в короткие сроки купировать это наступление противника.

А можно ли вообще быть готовым к таким ситуациям?

Вспомним ситуацию перед 24 февраля 2022 года. Тогда Россию обвиняли в концентрации войск на границе с Украиной. Об этом трубила вся западная пресса, демонстрируя спутниковые снимки нашей военной техники где-нибудь под Смоленском как неоспоримые доказательства "злонамеренности" России. При этом Кремль всячески отвергал обвинения Запада в агрессивных намерениях в отношении Украины.

При этом сосредоточение наших войск хотя реально и имело место, но никто у нас в высших эшелонах власти не собирался предпринимать активных действий в отношении Украины. Это была прежде всего демонстрация силы и готовности к решительным действиям по защите жителей Донбасса. Дежурная мера предосторожности.

И надо сказать, что у нас в России тоже мало кто верил, что начнётся что-то такое масштабное. И на Украине в значительной части общества тоже было сомнение. Особенно у тех, кто не был заражён бациллой русофобии. И только полное игнорирование требований России по гарантиям безопасности и информация о готовящихся наступательных действиях Украины в Донбассе вынудили наше руководство начать СВО.

И в той ситуации степень реакции Киева на продвижение наших войск тоже была крайне замедленной. Но это на херсонском и северо-восточном направлениях. В ДНР и ЛНР ВСУ держались гораздо жёстче.

И в этих примерах прослеживается некая аналогия — одна и та же ошибочная модель оценки обстановки как со стороны командования ВСУ в феврале 2022 года, так и сейчас у нас перед событиями на курской земле со стороны нашего руководства.

То есть действия России для Украины тогда оказались такими же внезапными, как и действия Украины сейчас для нас.

Да, для нас тогда концентрация войск на границе с Украиной имела прежде всего оборонительное назначение. Это была подстраховка. В случае обострения в Донбассе наши асимметричные действия на других участках российско-украинской границы должны были заставить Украину ослабить силы на востоке. Примерно с той же целью, что и сейчас ВСУ пытаются сделать на нашем приграничье. Ослабить наш нажим в Донбассе.

Единственное, что отличает эти два примера, — концентрация наших войск вблизи границы с Украиной в феврале 2024 года происходила в то время, когда между нами не было открытых боевых действий. И теоретически ситуация могла вернуться в мирное русло.

В нашем случае никаких мирных ожиданий не должно было быть. В той ситуации, накануне начала СВО, у командования противника было больше права на ошибку, чем у нашего сейчас на приграничном направлении. Нам следовало быть более проактивными.

И пусть не покажется читателю, что автор в данном случае пытается поставить на одну доску террористический властный режим Украины и Россию. Нет. Речь всего лишь о военной логике, о модели принятий решений.

То есть в таких ситуациях, когда работает фактор внезапности, неожиданности, всегда неизбежна временная потеря территории у любой обороняющейся стороны. Инициатива всегда у нападающего. Вопрос только в масштабе этих потерь.

Впрочем вряд ли вышеизложенные рассуждения способны кого-то успокоить, особенно тех, кто потерял родных и близких в этой ситуации. Успокоить — точно нет, а вот понять ситуацию и быть готовым — надо бы. Особенно это касается жителей приграничных с Украиной районов.

Как всегда нас пытаются успокоить, что враг будет разгромлен, а из ситуации будет сделаны соответствующие выводы. Враг, несомненно, будет разгромлен. Но вот что важно помнить: мы живём в сложное время, и против нас ведёт войну террористическое государство при тотальной поддержке Запада. И надо быть готовым к любым неожиданностям.

Детали

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.