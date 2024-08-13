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Петр Ермилин

В США обратили внимание на уничтожение "Искандером" редкого истребителя ВСУ

В США отреагировали на уничтожение "Искандером" редкого истребителя ВСУ
3:21
Силовые структуры » Военные новости

Российский ракетный удар "Искандера" уничтожил редкий украинский истребитель Су-27 на аэродроме Миргород, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они объясняют значение этого достижения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США отреагировали на уничтожение "Искандером" редкого истребителя ВСУ
Фото: Telegram-канал Минобороны России

На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как на аэродроме Миргород был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины, который, как сообщалось, был сбит российским ракетным комплексом "Искандер-М". Атака произошла чуть более чем через месяц после того, как 2 июля были опубликованы кадры с беспилотника, на которых видно, как два Су-27 были уничтожены российскими ракетными ударами, а еще два получили серьезные повреждения, которые, возможно, не подлежат ремонту.

Это, как сообщается, также было проведено с использованием "Искандеров", которые в течение этого месяца особенно успешно уничтожали важные объекты на Украине и в странах союзников. Комментируя эту ситуацию, Forbes сообщил, что это "возможно, был один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС с февраля 2022 года", подчеркнув, что "украинские блогеры поспешили обвинить офицеров ВВС, которые приказали экипажам Су-27 припарковать свои самолеты" на открытой местности, на базе, расположенной в опасной близости от линии фронта. Ожидается, что аналогичная критика прозвучит и в адрес руководства Вооруженных сил Украины за то, что оно вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет.

Су-27 на сегодняшний день является самым боеспособным истребителем в классе, который имеется на вооружении ВВС Украины, а его долговечность делает его высоко ценимым для нанесения ударов крылатыми ракетами по российским войскам. Однако попытки использовать истребители для ведения воздушных боев с российскими самолетами, как правило, заканчивались большими потерями.

Хотя в 1980-х и 1990-х годах Су-27 считался самым боеспособным истребителем в мире для завоевания превосходства в воздухе, самолеты советского производства сегодня находятся в невыгодном положении по сравнению с более современными российскими производными Су-27, такими как Су-30СМ и Су-35.

Украинские пилоты, которые летали на Су-27 и недавно поставленных истребителях F-16 американского производства, сообщили, что первый из них в целом остается более боеспособным самолетом, хотя, поскольку на вооружении западных государств находится очень мало Су-27, вероятность восполнения боевых потерь невелика.

В отличие от этого, более легкий и бюджетный аналог Су-27 — МиГ-29 — с середины 2022 года поставлялся в страну в значительном количестве, поскольку этот класс широко экспортировался по всей Восточной Европе, что делало его легкодоступным для потребителей. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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