Российский ракетный удар "Искандера" уничтожил редкий украинский истребитель Су-27 на аэродроме Миргород, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они объясняют значение этого достижения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как на аэродроме Миргород был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины, который, как сообщалось, был сбит российским ракетным комплексом "Искандер-М". Атака произошла чуть более чем через месяц после того, как 2 июля были опубликованы кадры с беспилотника, на которых видно, как два Су-27 были уничтожены российскими ракетными ударами, а еще два получили серьезные повреждения, которые, возможно, не подлежат ремонту.
Это, как сообщается, также было проведено с использованием "Искандеров", которые в течение этого месяца особенно успешно уничтожали важные объекты на Украине и в странах союзников. Комментируя эту ситуацию, Forbes сообщил, что это "возможно, был один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС с февраля 2022 года", подчеркнув, что "украинские блогеры поспешили обвинить офицеров ВВС, которые приказали экипажам Су-27 припарковать свои самолеты" на открытой местности, на базе, расположенной в опасной близости от линии фронта. Ожидается, что аналогичная критика прозвучит и в адрес руководства Вооруженных сил Украины за то, что оно вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет.
Су-27 на сегодняшний день является самым боеспособным истребителем в классе, который имеется на вооружении ВВС Украины, а его долговечность делает его высоко ценимым для нанесения ударов крылатыми ракетами по российским войскам. Однако попытки использовать истребители для ведения воздушных боев с российскими самолетами, как правило, заканчивались большими потерями.
Хотя в 1980-х и 1990-х годах Су-27 считался самым боеспособным истребителем в мире для завоевания превосходства в воздухе, самолеты советского производства сегодня находятся в невыгодном положении по сравнению с более современными российскими производными Су-27, такими как Су-30СМ и Су-35.
Украинские пилоты, которые летали на Су-27 и недавно поставленных истребителях F-16 американского производства, сообщили, что первый из них в целом остается более боеспособным самолетом, хотя, поскольку на вооружении западных государств находится очень мало Су-27, вероятность восполнения боевых потерь невелика.
В отличие от этого, более легкий и бюджетный аналог Су-27 — МиГ-29 — с середины 2022 года поставлялся в страну в значительном количестве, поскольку этот класс широко экспортировался по всей Восточной Европе, что делало его легкодоступным для потребителей.
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