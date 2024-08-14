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Дмитрий Плотников

Захват АЭС и шантаж. Почему боевики ВСУ выбрали для своей провокации именно Суджу

Киев начал воевать откровенно террористическими методами
Силовые структуры » Военные новости

Продолжается освобождение российского приграничья, где в Курской области украинская армия провела масштабную провокацию, пытаясь оккупировать территорию РФ.

Киев начал воевать откровенно террористическими методами
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

А почему боевики ВСУ выбрали для своей провокации именно город Суджа?

Выбор националистов

Итак, населённый пункт Суджа находится в низине, и стало быть, армия Украины наступала с возвышенности. Ясное дело, что это даёт некоторые преимущества для огневого контроля над логистикой. Также от города идёт важная ж/д ветка, которая снабжает группировку войск "Север" армии России. Если Киев сможет установить огневой контроль над этой железнодорожной веткой, то это весьма может ослабить снабжение "северян", в том числе и на харьковском направлении.

А это значит, что все логистические линии ВС РФ в Курском приграничье должны будут проходить через Белгород, которые и так нагружен снабжением для Харьковского направления. Также через через Суджу пролегает трубопровод, по которому Венгрия и Словакия снабжались газом. Однако с начала специальной операции газопровод не работает, но Киев считает, что он ещё может послужить средством шантажа Будапешта.

Военные цели

Наверное, они самые очевидные. Вылазкой в Курскую область враг хотел заставить русское командование перебросить часть войск сюда с Харьковского фронта, плюс ослабить давление в районе Купянска и на Донбассе. Уже сейчас очевидно, что цель эта бандеровцами не достигнута. Командование российской армия не стало перебрасывать свои силы с восточного фронта. Генштаб российских войск принял правильное решение противостоять националистам тыловыми подразделениями, солдатами-срочниками и нерегулярными формированиями.

Курская АЭС

Ещё одна безумная идея киевского режима — это захват Курской АЭС, чтобы "обменять" её на Запорожскую АЭС. Направление наступления неонацистов в сторону Курчатова ясно показывает на вероятность такой задачи. К бабке не ходи, что разведчики армии России были об этом осведомлены, а именно поэтому в первый день украинского вторжения Курская АЭС получила усиленное подкрепление. Кстати, и данные о планах Зеленского вернуть Запорожскую атомную станцию тоже есть.

Кстати, сегодня командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов отметил, что армия Украины к 11 августа должна была взять АЭС. После этого киевская хунта планировала выйти на переговоры и предъявить нам ультиматум.

Воевать в России

Ещё одна безумная и давняя идея украинских националистов — перенести войну на территорию РФ. Налёты дронов, террор против мирного населения, убийство военных корреспондентов и медийных лиц — это всё почерк преступного террористического киевского режима. Бандиты с Банковой рассчитывают запугать нас, заставить какую-то часть населения начать выступать против спецоперации, в надежде помешать Москве (да и всему народу России) довести её до своих логических целей.

Вывод

Подытоживая всё, могу отметить, что все действия террористов Вооружённых сил Украины привели лишь к абсолютно обратному результату. Россия сплотилась, мобилизовалась и собрала свои силы в кулак. Враг будет разбит, победа будет за нами.

Пограничникам Курска
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу курская область
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