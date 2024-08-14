Литовкин: Зеленский — несамостоятельный клоун, поэтому на его ультиматумы нам плевать

Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские

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К 11 августа ВСУ должны были бы взять Курскую АЭС.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

По его словам, после этого Владимир Зеленский планировал выйти на переговоры с Кремлём и предъявить ультиматум.

Но какой ультиматум предъявил бы Киев нам? Поменять Курскую АЭС на Запорожскую? Или ещё что-то выдумал бы?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Какой ультиматум Киев предъявил бы, как вы думаете?

Обмен атомными станциями, обмен территориями. Захватить Курскую АЭС — это значит захватить половину Курской области. Поэтому такой ультиматум он тоже мог предложить. И вообще, здесь сложно думать за Зеленского, он вообще никто и звать его никак, поэтому его ультиматумы он ничего не стоят, потому что он не самостоятельный человек. Но надо учесть, что то, что сказал наш генерал, это не истина в последней инстанции, это его представление о том, чего хотел Зеленский. У него же нет в руках заявления Зеленского и так далее. Я так думаю, хотя могу ошибаться. Этот ультиматум мог звучать и про прекращение огня по всей линии фронта, освобождение каких-то территорий".

А что Зеленский бы ещё прямо конкретно сказал?

"Ну мог сказать прекратить огонь по всей линии фронта. Мало ли что он может сказать, этот клоун. Так что тут гадать за него бесполезно, потому что, во-первых, он не самостоятелен, он кукла, которую дергают за веревочки в Вашингтоне или в Брюсселе. Мы не можем уподобляться этому клоуну, гадать за него. Я бы не стал этого

делать. А потом, генерал может сказать всё что угодно, это его право, это его мнение. А на самом деле, Зеленский какие может нам предъявлять ультиматумы? Мы запустим ракеты и от Зеленского мокрое место останется. Но мы почему-то этого не делаем".

А чисто теоретически мог бы он сказать: вы уходите с Запорожской АЭС, а я уйду с Курской? Мог бы он это сказать, как вы думаете?

"В принципе, мог бы сказать, безусловно. Ну, а толку что? Все равно Запорожская АЭС находится на территории Запорожской области, которая является территорией Российской Федерации. Понимаете, всё дело в том, что это в принципе невозможно, потому что мы не можем нарушить Конституцию. В нашей Конституции записано, что Запорожская область сейчас в России. Это он нам бы предлагал менять одну российскую атомную станцию на другую российскую атомную станцию? Мы ещё Запорожскую АЭС не признали российской. Это длительный процесс, потому что эта Запорожская АЭС, во-первых, сейчас не работает. Она как атомная электростанция не работает. Она на нуле, выведена из состава энергетики Украины. Но мы ещё не объявили её российской. Поэтому "фиг на фиг" менять — только время терять. Это бессмысленное было бы заявление, потому что оно невыполнимо".

Что бы он ещё мог бы выдумать?

"Что он мог бы выдумать или что ему подсказали бы, это не очень продуктивное для нас с вами гадание на кофейной гуще. Эти все его представления - они очень извращённые. Этот человек потерпел поражение и диктовать победителю свою волю он не в состоянии".