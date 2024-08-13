В Британии назвали сроки начала новой гонки ядерных вооружений

The Economist: гонка ядерных вооружений может начаться уже в 2026 году

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Мир находится на грани очередной гонки ядерных вооружений, пишет британская газета The Economist. По мнению журналистов, ядерный кризис может особенно обостриться уже в 2026 году, при этом, по их мнению, у Пентагона есть опасение одновременного конфликта с Россией, Китаем и Северной Корее.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

Pravda.Ru публикует перевод материала The Economist. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В наши дни в Пентагоне те, кто планирует Конец света, сталкиваются с новым кошмаром: это уже не вчерашний страх перед одним крупным ядерным противником, а перед несколькими одновременно. Три войны, три группы друзей и союзников, три непредсказуемых ядерных кризиса. Сможет ли Америка справиться со всеми ними?

Судя по поразительным недавним заявлениям высокопоставленных американских чиновников, ответ, по-видимому, таков: "вероятно, это ненадолго". Действительно, администрация президента Джо Байдена начала готовиться к тому, что еще недавно казалось немыслимым: к расширению развернутых ядерных сил Америки после десятилетий глубоких сокращений.

Наращивание может начаться в 2026 году, когда истечет срок действия Нового договора СНВ — соглашения между Америкой и Россией, ограничивающего два крупнейших ядерных арсенала в мире. "Если президент по истечении срока действия нового договора СНВ-2026 в феврале 2026 года решит, что нам необходимо увеличить численность развернутых сил, мы хотим быть в состоянии выполнить это относительно быстро", — говорит высокопоставленный представитель министерства обороны США. Насколько далеко и насколько быстро зайдет любое наращивание, может отчасти зависеть от того, будет ли следующим президентом Камала Харрис, которая, возможно, попытается сохранить усилия демократов по ограничению ядерного оружия, или Дональд Трамп, который был ядерным ястребом в свой первый президентский срок.

Источники в администрации Байдена осторожно заявляют, что нынешний арсенал отвечает текущим угрозам, что они все еще надеются на достижение соглашений об ограничении ядерных вооружений и что не было принято никакого решения о размещении большего количества ядерного оружия. Но в июне и в этом месяце американские официальные лица осторожно предупреждают о растущих ядерных рисках. "Сейчас мы находимся в новом ядерном веке", — сказал Випин Наранг.

В соответствии с несколькими договорами о контроле над вооружениями мировые ядерные запасы сократились с пикового уровня в более чем 70 000 боеголовок в 1986 году до примерно 12 000 на сегодняшний день. В 2009 году Барак Обама говорил о стремлении к "миру без ядерного оружия". Совсем недавно, в октябре 2022 года, когда на Украине уже начался конфликт, администрация Байдена в своем обзоре ядерной политики все еще придерживалась концепции "снижения роли ядерного оружия в стратегии США".

Теперь мистер Наранг говорит, что четверть века "ядерного перерыва" позади. Арсенал Китая быстро расширяется. По оценкам Пентагона, он может вырасти с нескольких сотен боеголовок на рубеже десятилетий до более чем 1000 к 2030 году и, возможно, до 1500 к 2035 году. Северная Корея активизировала испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных нести ядерное оружие. В июне она подписала с Россией договор о взаимной обороне. Аналогичные опасения относятся и к Ирану, который в настоящее время является ядерным "пороговым" государством.

Россия приостановила действие ключевых положений нового Договора СНВ, хотя обе стороны заявляют, что по-прежнему соблюдают его ограничения в отношении "стратегических" (то есть дальнобойных) вооружений: 1550 развернутых боеголовок и 700 ракет и тяжелых бомбардировщиков. Россия, похоже, не заинтересована в возобновлении переговоров, Китай, стремящийся к чему-то более близкому к паритету со своими коллегами, никогда особо не заботился об этом; а нервничающие союзники Америки хотят усилить ядерное сдерживание, а не уменьшить его. Подготовка к безъядерному миру для всех, говорит господин Наранг, все же может "стимулировать наших противников к участию в дискуссиях по контролю над стратегическими вооружениями"; если нет, то Америка "готова сделать все необходимое" для сдерживания соперников и обеспечения безопасности союзников.

Судьба крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом (SLCM-N) свидетельствует о новом мышлении. Система была предложена в 2018 году администрацией Дональда Трампа для создания "маломощного" или "тактического" ядерного оружия, которое может быть использовано с кораблей или подводных лодок в потенциальных региональных конфликтах (в отличие от использования стратегического оружия в полномасштабной ядерной войне). Администрация Байдена пыталась отменить SLCM-N, утверждая, что это "отвлечет ресурсы" от и без того амбициозной программы модернизации всех трех составляющих американской "триады" ядерных вооружений наземного, морского и воздушного базирования. Модернизация включает в себя новые МБР (ракеты Sentinel заменяют Minuteman III), новые подводные лодки с баллистическими ракетами (лодки класса Columbia сменяют лодки класса Ohio) и новые бомбардировщики (реактивные самолеты B-21 заменяют B-2 и B-52), а также новые ядерные системы командования и контроля.

Конгресс, однако, сохранил SLCM-N. Теперь мистер Наранг превозносит его достоинства. Он утверждал, что использование тактического ядерного оружия в условиях регионального кризиса высвободит стратегическое оружие для нанесения ударов по растущему числу стратегических целей (например, по новым крупным шахтным базам Китая с межконтинентальными баллистическими ракетами, которые, по словам официальных лиц, уже подрывают потенциал ядерных сил Америки). Он сказал, что SLCM-N также снизит "риск просчета", то есть того, что противник может принять ограниченный обмен ядерными ударами за тотальную ядерную атаку.

Чтобы соблюсти Новый Договор СНВ, Америка вывела из строя некоторые пусковые установки на подводных лодках, оснастила ракеты дальнего радиуса действия одиночными, а не множественными боеголовками и переоборудовала некоторые ядерные бомбардировщики для использования в обычных условиях. Америка все еще может обратить вспять этот процесс, "загрузив" часть или все из 1900 боеголовок, находящихся в резерве, хотя это может занять некоторое время. Официальные лица не говорят, сколько именно. Один из намеков был высказан в 2002 году генералом ВВС Франклином Блейсделлом, который предположил, что загрузка резервных боеголовок на самолеты может занять всего несколько дней; возможно, месяцы — на их установку на подводные лодки; и год или около того - на переоборудование МБР. По мнению экспертов, создание большего общего запаса заняло бы больше времени.

Сколько ядерных боеголовок будет достаточно? Американская доктрина "ограничения ущерба" — использование ядерного оружия для уничтожения оружия противника — неизбежно означает, что чем больше арсенал противника, тем больше должен быть арсенал Америки. Мистер Наранг настаивает на том, что Америке нет необходимости подбирать боеголовку к боеголовке своего противника. Официальные лица добавляют, что многое зависит от эзотерических расчетов вероятности уничтожения конкретной цели, от того, могут ли атомные подводные лодки быть уничтожены обычными средствами, сколько единиц оружия, вероятно, выдержит первый удар противника и так далее. Франклин Миллер, бывший чиновник Пентагона, предложил примерно удвоить нынешние силы до 3000-3500 развернутых боеголовок.

Критики называют такие расчеты безумием. Они также утверждают, что, скажем, в войне за Тайвань Китай вряд ли будет проводить различие между тактическими и стратегическими атаками на свои вооруженные силы. Некоторым нужен "минимальный" фактор сдерживания: достаточный, чтобы уничтожить главные города противника после внезапного нападения;

Однако Китай, самый известный сторонник минимального сдерживания, теперь придерживается логики, что чем больше ядерного оружия, тем лучше. А что же тогда с соперником Китая, Индией, и с соперником Индии, Пакистаном? По мере приближения новой гонки ядерных вооружений она может оказаться более сложной, чем ужасающее советско-американское соперничество времен холодной войны.