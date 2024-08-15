Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск

В Курской области началась негласная гонка за число уничтоженной техники ВСУ

3:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи по проведению спецоперации на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Представляем сводку с фронта на четверг, 15 августа.

"Курская битва"

Сегодня наши взоры прикованы к Курской области, где киевская хунта предприняла военную провокацию, зайдя на территорию России.

ГВ "Север" продолжают защищать приграничные районы, отразив атаки ВСУ в районе Ольговки и Мартыновки. Пресечена попытка боевиков (70 человек и 6 единиц бронетехники) обойти город Суджу с юга. Уничтожено 30 бандеровцев и 4 единицы техники, остальные бежали. При преследовании был выявлен командно-наблюдательный пункт роты ВСУ, в результате огневого поражения уничтожено 15 неонацистов.

На других участках ситуация тоже напряжённая. В Тёткино отражена атака вражеской ДРГ, уничтожено 6 бандеровцев. Уничтожается враг и на подступах к МАПП "Колотиловка".

Осознав, что попытки продвижения вглубь терпят неудачи, армия Украины начала массовые ракетные обстрелы, используя РСЗО Himars (5 пусков) и ОТРК "Точка-У" (4 пуска). Всё сбито ПВО "Севера". Обращаем внимание бойцов! Предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ, переодетой в российскую форму. Будьте бдительны!

В целом надо отметить, что на этом фронте пошла негласная гонка за лидерство по количеству уничтоженной нацистской техники и боевиков. Пока впереди крымская морская пехота 810-й бригады, сразу за ними — два спецназовских отряда, название которых пока не раскрываем. Активно в составе СпН работают и экс-"Вагнеры".

И вишенкой на торте: Зеленский уже очень просит Сырского найти людей.

"Посмотрите, пожалуйста… Понимаю, что непросто, но, может там еще можем как-то усилить наши войска на этих направлениях. Обратите на это внимание", — просит экс-президент Украины

Значит потери у них колоссальные, не соизмеримые с задачами даже удержания.

Харьковское направление

На Волчанском участке этого фронта продолжаются бои в районе многоэтажной застройки. "Северяне" и тут продолжают уничтожать остатки националистов. За сутки ВСУ пытались провести ротацию, но в результате ударов дронами все резервисты были уничтожены.

На Липцовском участке "Бесстрашные" выдавливают врага из дач севернее Липцов. Артиллерия и беспилотники уничтожили около 20 боевиков 92-й ошбр ВСУ.

Сумское направление (скорое)

В Сумской области уже не справляются с наплывом раненых.

"Смертность огромная. Ранения очень тяжёлые. Иностранцев из ЧВК только стабилизируют и сразу же вертолётами перебрасывают к западной границе", — пишет "Первый Харьковский".

А вот большинство из доставленных в госпиталь украинцев или умрут, или будут тяжёлыми инвалидами. Крови не хватает катастрофически, население в доноры не идёт. Скоро возникнет нехватка препаратов и персонала.

Покровское направление

За вчера тут освобождены Орловка, Николаевка, Железное, а до Новогродовки менее 2 км.

Армия РФ продвинулась также у восточного берега Травянского водохранилища к западу от села Глубокое. Геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что ВС РФ продвинулись и на юг к юго-востоку от Лукьянцев.

Также есть продвижение к северу от Новосёловки Первой и на северо-запад Желанного.