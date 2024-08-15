Повешенная на Украину собака. США спихнули на Зеленского и Залужного подрыв "Северных потоков"

Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка"

СМИ Запада обвинили Валерия Залужного в подрыве "Северных потоков".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Якобы сперва операцию одобрял и Владимир Зеленский, но ЦРУ "запретило" это делать, а Залужный "ослушался".

А на вопросы, решили ли так США всех собак вешать на Украину, попутно умывая руки, и чем это грозит Залужному в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

"Как говорил Фрунзик Мрктчян, я хохотался. Это всё цирк. Разыгрывают они, как обычно, украинскую карту. Все эти тексты по поводу того, что "ЦРУ настаивало на том, чтобы отменили эту операцию, а Зеленский и Залужный тоже были против, но решили все-таки её провести" очень смешно звучат. Во-первых, то, что они планировали. Ну ладно, они, может, планировали без ЦРУ. Они планировали с MI-6, поскольку под крышей именно этой организации находится офис Зеленского. А по поводу подрыва, это действительно цирк. Вряд ли могла Украина самостоятельно провести такую операцию и теми средствами, о которых говорят, всё просто не стыкуется физически. Я доверяю мнению специалистов в области погружений под воду. Какой бы там ни был профессиональный инструктор по дайвингу, это всё же разные вещи. Глубина 80 метров, оборудование, взрывчатка, координация действий, пересечение границы на такое расстояние с таким грузом. Да смешно просто".

США так умывают руки, типа мы тут ни при чём?

"Просто Украина удобная, для чего её и поддерживают на плаву. Как же без Украины можно обойтись? Можно проводить какие угодно операции, можно делать всё что угодно, можно прикрываться Украиной, вести войну с Россией и говорить: "Да это же не мы. Это же Украина". И вот здесь они натворили. Они же не могут сказать, что "это наши спецслужбы, наши родные натовские вам, немцам, и всей Европе подорвали трубы, чтобы снизить вашу конкурентоспособность, чтобы ваши товары проигрывали на рынке американским, и вы покупали у нас газ втридорога, потому что вам больше некуда податься". Они же так не могут сказать. Они говорят: "Да вы что, это всё украинцы дурные. Вот на них всех собак и повесим". Правда, немцы уже успели заявить, что, невзирая на расследование, они всё равно Украину будут поддерживать. Молодцы. Значит это просто камень даже не в огород, а в голову Зеленскому. Он уже всех задрал и, судя по всему, хотят его заменить. Это же просто человек-функция, найдут другого. Заодно, наверное, решили замазать и Залужного. Хотя в одной команде Залужного и Зеленского представить непросто, всё-таки у них начальники разные. Залужным в большей степени американцы управляют. А Зеленский — это всё-таки британская территория".

Залужный, который "ослушался", чем это ослушание грозит, что дальше?

"Не было никакого ослушания. Это автор — молодец, у него фантазия хорошая. Какое там ослушание. Если бы ему сказали: "Залужный, сидеть на месте и тихо", — он бы сидел и ничего не делал. Тем более, что большие сомнения в том, что в принципе они имели к этому отношение. Залужный даже не из ГУР. А тогда лучше спросить главу ГУР, может, он что-то знает. Цирк абсолютный. Правда, всё это должно насторожить очень сильно Зеленского. Зеленский и так плохо выглядит. Судя по всему, он всё это понимает и поэтому со здоровьем у него не очень, нервничает. И Залужному уже может померещиться запах "Новичка", а может и не померещиться, потому что раз его назвали соучастником этого теракта, то проще всего было бы "сплести ему лапти", чтобы сказать: "Вот видите, это его убрали русские, наверное". Почему? Они придумают, почему".