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Петр Ермилин

В США назвали французский истребитель Rafale "проблемным"

В США рассказали о "проблемном" французском истребителе
Силовые структуры » Военные новости

Два французских пилота погибли в результате крушения Rafale, тем самым "проблемный" истребитель побил новый антирекорд, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об особенностях этого истребителя и уже известных инцидентах с его участием. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США рассказали о "проблемном" французском истребителе
Фото: Indian Air Force is licensed under Government Open Data License - India (GODL)

Военно-воздушные силы Франции потеряли два истребителя Rafale и двух пилотов после столкновения в воздухе над северо-востоком Франции 14 августа. Самолеты находились на авиабазе Сен-Дизье-Робинсон. В результате крушения двухместного истребителя никто из пилотов не выжил, в то время как пилот одноместного самолета был ранен, но выжил после благополучного катапультирования.

После того, как в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены многочисленные обломки, президент Эммануэль Макрон подтвердил, что оба пропавших летчика были мертвы. "Мы с прискорбием узнали о гибели капитана Себастьена Мабайра и лейтенанта Маттиса Лоуренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale", — заявил он. Причина столкновения двух истребителей не была обнародована. Первоначально сообщалось, что это были истребители Mirage 2000-х годов выпуска.

Rafale — один из двух классов истребителей, эксплуатируемых ВВС Франции, наряду с более старым Mirage 2000 времен холодной войны. Оба являются легкими истребителями четвертого поколения. Примечательно, что Франция является единственной крупной европейской военной державой, которая не размещала заказы на истребители пятого поколения, а именно на американские F-35, которые захватили континент и последовательно выигрывали все тендеры, в которых они участвовали.

В результате устаревший французский Rafale активно продавался странам, которым по политическим причинам не было разрешено приобретать истребители F-35, таким как Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Rafale также потерпел три значительные потери по сравнению с российским Су-30 после того, как Париж попытался продать истребители Алжиру, Казахстану и Эфиопии, которые выбрали гораздо более крупные и дальнобойные российские самолеты. Французский истребитель также не получил ожидаемых дополнительных заказов от ВВС Индии, которые вместо этого продолжили закупать Су-30.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы франция эммануэль макрон
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