В США прокомментировали уничтожение Challenger 2 ВСУ под Курском

В США оценили уничтожение танка Challenger 2 ВСУ под Курском

4:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина выделяет дефицитные танки Challenger 2 для наступления в Курской области, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), однако уже сейчас стало известно об уничтожении этого типа оружия. В своей статье для портала авторы рассказывают об обстоятельствах ликвидации ценного западного оружия, поставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Graeme Main is licensed under Open Government Licence version 1.0

Кадры, опубликованные 15 августа, подтвердили, что Вооруженные силы Украины развернули основные боевые танки "Челленджер-2" для поддержки своего продолжающегося наступления в российской Курской области, которое началось 6 августа.

Четырнадцать машин были поставлены в марте 2023 года и впоследствии эксплуатировались 82-й десантно-штурмовой бригадой Украинской армии, хотя, как сообщается, две из них были нейтрализованы в бою до конца года. "Челленджер-2" в течение нескольких месяцев находился в резерве и впервые появился на передовой против российских войск на Востоке Украины в июне 2023 года.

"Челленджер-2" — единственный новый класс танков, поступивший на вооружение западного мира после окончания холодной войны, и может похвастаться броневой защитой, которая считается ведущей в мире. Однако все чаще обнаруживается, что системы управления огнем танка и, в частности, его датчики устарели, особенно это касается тепловизионных прицелов первого поколения. Этот танк также по-прежнему использует нарезное, а не гладкоствольное оружие, и является последним в мире, который использует это оружие, поскольку советские танки перешли на гладкоствольное оружие в 1961 году, а затем немецкие и американские танки в 1979-1980 годах, что имеет много существенных недостатков с точки зрения огневой мощи.

В отличие от танков M1A1 Abrams, поставляемых Соединенными Штатами, которые были понижены в классе для использования в Украине, Challenger 2 были взяты непосредственно со складов британской армии для оснащения украинской армии. Первоначально это способствовало тому, что в западном мире возлагали большие надежды на их характеристики. Тем не менее, после вступления в бой машины начали нести потери очень быстро, и в первую неделю сентября 2023 года были сняты кадры, подтверждающие уничтожение первого танка.

Тот факт, что первый танк был подбит переносным противотанковым оружием "Корнет", а не более тяжелым оружием "Ордонанс", не предвещал ничего хорошего для живучести этого класса, и, как сообщалось, "Челленджер-2" впоследствии был выведен из эксплуатации на передовой.

Видеозапись, опубликованная 15 августа, подтверждает уничтожение по меньшей мере одного танка "Челленджер-2", участвовавшего в Курском наступлении. Остается неясным, сколько танков британского производства участвовало в операции, и если да, то сколько было потеряно. В ходе штурма многие из наиболее боеспособных сил и средств Украины были задействованы в операциях, при этом вероятность их уничтожения в случае прекращения длинных линий снабжения и разгрома российскими войсками становится все более очевидной и может еще больше переломить ход конфликта не в пользу Украины.

Танк был уничтожен с помощью российского беспилотника "Ланцет-3" вблизи Суджи. В результате удара беспилотника боеприпасы сдетонировали, и танк был уничтожен без возможности ремонта. На кадрах видно, как удары беспилотников и высокоточная артиллерия стали предпочтительными средствами нейтрализации управляемых Украиной танков, а всего за четыре дня до этого было снято, как американский M1A1 Abrams был уничтожен аналогичным ударом беспилотника Lancet. В результате таких ударов в Курске также было уничтожено более десятка украинских единиц бронетехники, а по некоторым оценкам, и несколько десятков, включая несколько танков.