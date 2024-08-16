Украина выделяет дефицитные танки Challenger 2 для наступления в Курской области, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), однако уже сейчас стало известно об уничтожении этого типа оружия. В своей статье для портала авторы рассказывают об обстоятельствах ликвидации ценного западного оружия, поставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Кадры, опубликованные 15 августа, подтвердили, что Вооруженные силы Украины развернули основные боевые танки "Челленджер-2" для поддержки своего продолжающегося наступления в российской Курской области, которое началось 6 августа.
Четырнадцать машин были поставлены в марте 2023 года и впоследствии эксплуатировались 82-й десантно-штурмовой бригадой Украинской армии, хотя, как сообщается, две из них были нейтрализованы в бою до конца года. "Челленджер-2" в течение нескольких месяцев находился в резерве и впервые появился на передовой против российских войск на Востоке Украины в июне 2023 года.
"Челленджер-2" — единственный новый класс танков, поступивший на вооружение западного мира после окончания холодной войны, и может похвастаться броневой защитой, которая считается ведущей в мире. Однако все чаще обнаруживается, что системы управления огнем танка и, в частности, его датчики устарели, особенно это касается тепловизионных прицелов первого поколения. Этот танк также по-прежнему использует нарезное, а не гладкоствольное оружие, и является последним в мире, который использует это оружие, поскольку советские танки перешли на гладкоствольное оружие в 1961 году, а затем немецкие и американские танки в 1979-1980 годах, что имеет много существенных недостатков с точки зрения огневой мощи.
В отличие от танков M1A1 Abrams, поставляемых Соединенными Штатами, которые были понижены в классе для использования в Украине, Challenger 2 были взяты непосредственно со складов британской армии для оснащения украинской армии. Первоначально это способствовало тому, что в западном мире возлагали большие надежды на их характеристики. Тем не менее, после вступления в бой машины начали нести потери очень быстро, и в первую неделю сентября 2023 года были сняты кадры, подтверждающие уничтожение первого танка.
Тот факт, что первый танк был подбит переносным противотанковым оружием "Корнет", а не более тяжелым оружием "Ордонанс", не предвещал ничего хорошего для живучести этого класса, и, как сообщалось, "Челленджер-2" впоследствии был выведен из эксплуатации на передовой.
Видеозапись, опубликованная 15 августа, подтверждает уничтожение по меньшей мере одного танка "Челленджер-2", участвовавшего в Курском наступлении. Остается неясным, сколько танков британского производства участвовало в операции, и если да, то сколько было потеряно. В ходе штурма многие из наиболее боеспособных сил и средств Украины были задействованы в операциях, при этом вероятность их уничтожения в случае прекращения длинных линий снабжения и разгрома российскими войсками становится все более очевидной и может еще больше переломить ход конфликта не в пользу Украины.
Танк был уничтожен с помощью российского беспилотника "Ланцет-3" вблизи Суджи. В результате удара беспилотника боеприпасы сдетонировали, и танк был уничтожен без возможности ремонта. На кадрах видно, как удары беспилотников и высокоточная артиллерия стали предпочтительными средствами нейтрализации управляемых Украиной танков, а всего за четыре дня до этого было снято, как американский M1A1 Abrams был уничтожен аналогичным ударом беспилотника Lancet. В результате таких ударов в Курске также было уничтожено более десятка украинских единиц бронетехники, а по некоторым оценкам, и несколько десятков, включая несколько танков.
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