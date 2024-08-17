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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы

Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы на Курской АЭС или ЗАЭС
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.

Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы на Курской АЭС или ЗАЭС
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на субботу, 17 августа.

"Курская битва"

Все взоры наши на Курскую область, где ВСУ предприняли военную провокацию, зайдя на территорию России.

Судя по военнопленным боевикам, командование ВСУ закидывает тут в атаки всё, что есть. Тут и 3-й батальон неонацистов, и 61-я бригада, и 24-й батальон карателей. Весь сброд подразделений резерва, которые по несколько раз уже собирали заново.

Технику уже берегут, в атаку пускают по 2-3 ббм за ними прячется пехота. Прут каждые 2-3 часа, потери у армии Украины огромные. За 10 суток ожесточенных боёв группировка ВСУ потеряла убитыми более 4,5 тысяч человек, тяжелоранеными безвозвратно более 5 тысяч человек. Техники, ПВО/ПРО и оружия потеряно почти на 5 млрд долл. После освобождения Курской области, эти цифры удвоятся.

16 августа украинская армия впервые нанесла удары западными ракетами по гражданским объектам Курской области, скорее всего это были РСЗО HIMARS, отметила представитель МИД России Мария Захарова.

В Сумской области ОТРК "Искандер-М" ударом уничтожил пусковую установку немецкого зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" и личного состава, обслуживающего боевую машину ЗРК. Также на Сумском направлении вскрыто и уничтожено две РСЗО Himars, четыре БТР, два танка, 18 ББМ, станция РЭБ, гаубица М777, 6 дронов.

Вторые сутки русская армия наносит удары ракетами "Искандер" по местам разгрузки натовского высокоточного оружия Atacms и Storm Shadow. В Днепропетровске охотясь на ЗРК Patriot, между делом уничтожено ещё и пару заряженных этими ракетами СУ-24 и, собственно, две установи Patriot.

Ядерная провокация

Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы. Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин, со ссылкой на источники. Удары планируется нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива на АЭС. Спецбоеголовки уже завезены в г. Жёлтые Воды в Днепропетровской области, отметил военкор.

Возможны удары по Курской АЭС или ЗАЭС. Планируемую атаку на атомные объекты курируют спецслужбы Запада, в основном Великобритания, сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на фоне подготовки атаки на АЭС, в Сумы и Запорожье съехалось много западных журналистов.

Британская разведка MI-6 в Киев передала новые разведданные о возможной ядерном ответе Москвы за попытку захвата Курской АЭС. Лондон предупредил Генштаб ВСУ о готовности России к жёсткому ответу на вероятные инциденты с АЭС и рекомендовал избежать эскалации.

Харьковское направление

На Волчанском участке сорвана переброска подкреплений ВСУ на восток города. Уничтожено 9 боевиков. Враг активизировался в районе Старицы — за сутки тремя группами пытался прорваться в село. Потери ВСУ — 10 неонацистов.

На Липцовском участке бойцы "Севера" зачистили частный сектор западнее Глубокого. Уничтожено 5 боевиков, один взят в плен.

Покровское направление

ВС РФ приближаются к стратегическому городу на востоке ДНР — Покровску. Это продвижение ставит под сомнение надежды Банковой на то, что атака в Курской области вынудит Кремль сократить атаки на других фронтах. Расстояние до Покровска уже 13 км.

В последние дни армия РФ освободила ряд населёнников, двигаясь вдоль ж/д полотна к Покровску, где противник отдыхает и готовится к операциям.

Пограничникам Курска
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу волчанск мария захарова сергей лебедев курская область
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