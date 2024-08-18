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Дмитрий Плотников

Царь-дрон "Мотылёк". Российский гигант с амбициозными планами

На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250
4:10
Силовые структуры » Военные новости

На военном форуме "Армия-2024" российские инженеры представили беспилотник с возможностью подвеса авиационной бомбы ФАБ-250.

На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, CC BY-SA 4.0

Дрон носит название "Мотылёк". Но летит это "насекомое" отнюдь не на свет, а на противника. Гигант БПЛА оборудован четырьмя электродвижками, способными поднять 230 кг полезной нагрузки. Это может быть система РЭБ или жуткое для врага — ФАБ-250.

Тяжеловес "Мотылёк" планируется в первую очередь использовать для переноски грузов, но многие склоняются именно к его боевому применению. БПЛА создан из российских компонентов, за исключением контроллера управления и АКБ. Беспилотник уже прошёл промежуточные испытания.

О чём речь

Дрон "Мотылёк" — это новейшая разработка российской инженерии, представляющая собой тяжёлый беспилотный летательный аппарат, оснащённый асинхронными двигателями. Этот проект обещает произвести революцию в сфере беспилотной авиации благодаря своей уникальной конструкции и впечатляющим характеристикам.

Что особенного в "Мотыльке"?

Асинхронные двигатели

Именно они являются сердцем "Мотылька". Благодаря своей конструкции эти двигатели обеспечивают дрону высокую мощность, надежность и эффективность.

Высокая грузоподъемность

"Мотылек" способен поднимать значительные грузы, что делает его универсальным инструментом для различных задач.

Большая дальность полёта

Благодаря мощным двигателям и эффективной системе управления, дрон может преодолевать значительные расстояния.

Российские компоненты

Дрон практически полностью состоит из отечественных комплектующих, что делает его менее зависимым от импорта.

Для чего предназначен "Мотылек"

  • Транспортировка грузов: благодаря своей грузоподъемности, дрон может использоваться для доставки грузов в труднодоступные районы.
  • Промышленное применение: "Мотылёк" может применяться в различных отраслях промышленности, например, для инспекции линий электропередач или мониторинга трубопроводов.
  • Аграрный сектор: дрон может использоваться для опрыскивания полей, внесения удобрений и других сельскохозяйственных работ.

Военная сфера

БПЛА очень перспективен и на войне. Перечислим его возможности в этой сфере.

1. Разведка и наблюдение

Радиоэлектронная разведка: оснащённый соответствующим оборудованием, "Мотылек" способен обнаруживать и идентифицировать радиосигналы противника, что позволяет выявлять его средства связи и РЛС.

2. Ударные операции

  • Доставка боеприпасов: дрон может использоваться для доставки различных боеприпасов, от гранат до небольших бомб, на заданные координаты.
  • Электронное подавление: оснащённый средствами радиоэлектронной борьбы, "Мотылек" может подавлять работу радиолокационных станций противника, создавая помехи в системах связи.

3. Специальные операции

  • Доставка грузов: дрон может использоваться для доставки небольших грузов в труднодоступные районы или для снабжения небольших групп специального назначения.
  • Психологические операции: дрон может использоваться для распространения листовок или других пропагандистских материалов над территорией противника.

4. Ложная цель

Отвлечение внимания: дрон может использоваться для отвлечения внимания средств ПВО противника, создавая ложные цели.

Ограничения и риски

  • Уязвимость: дрон может быть сбит средствами ПВО.
  • Зависимость от системы управления: потеря связи с оператором может привести к потере управления дроном.

Вывод

Разработчики "Мотылька" видят большие перспективы для своего детища. В будущем планируется дальнейшее увеличение грузоподъемности и дальности полёта дрона, а также расширение спектра его применения.

Мотылёк — российский дрон тяжёлого класса на асинхронных двигателях | Промежуточные испытания
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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