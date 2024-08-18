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Любовь Степушова

Российские бойцы обрушили фронт ВСУ в ДНР, где наступают "по всем направлениям"

ВС РФ взяли Нью-Йорк, берут в клещи Торецк, Угледар, Покровск, освобождая ДНР
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ наступают по всем направлениям в ДНР. Нью-Йорк навсегда стал Новгородским, скоро будет освобождён Торецк, Угледар блокирован, Покровск, Селидово, Мирноград срочно эвакуируются.

ВС РФ взяли Нью-Йорк, берут в клещи Торецк, Угледар, Покровск, освобождая ДНР
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Паника в ВСУ — русские наступают "почти по всем направлениям"

Военнослужащие 46 бригады ВСУ сообщили, что город Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР сдан ВС России.

По данным украинских военных, "очень тяжелая обстановка" складывается "почти по всем направлениям Донецкой области". ВС РФ зашли в Торецк "уже по двум направлениям", а также подошли к городам Гродовка и Новогродовка.

Практически захватили Красногоровку, а после захвата Желанного перерезана очень важная трасса на Карловку. Возникла дополнительная угроза окружения ВСУ на западном и восточном берегах реки Волчья. Заметим, что с восточного берега ВСУ (карман между Новгородским и Артёмово), по данным россиян, уже сбежали.

Армия РФ также вышла на трассу Константиновка-Угледар и впервые приступила к обходу Угледара с северо-востока.

"Враг расползается по региону. Темпы продвижения очень высоки. И, к сожалению, сейчас его потенциал наступления здесь ограничен не силой нашего сопротивления, а скорее его резервами", — пишут авторы Telegram-канала из 46 бригады ВСУ.

Нью-Йорк навсегда стал Новгородским

Российские источники сообщили, что после освобождения Нью-Йорка, которое, по обещанию властей ДНР, будет теперь называться Новгородское, ВС РФ начали штурм Нелиповки.

Идёт продвижение к северо-западу от Желанного — российские войска заняли Журавку и приступили к боям в Крутом Яре, клином двигаясь к Мирнограду.

Киев объявил официальную эвакуацию из Селидова, Мирнограда и Торецка. Торецк — накануне освобождения, так как практически взят в клещи. В Мирнограде и Селидове, которые находятся уже у линии фронта, с завтрашнего дня резко усилен комендантский час. Некоторые источники сообщают, что ВС РФ уже вышли на окраины Селидова, однако пока эта информация не подтверждена. По самому городу пришлось несколько попаданий артиллерии, а по целям в городской черте уже прилетают FPV-дроны.

Издание "Страна" публикует видеоролик девушки из Покровска (Красноармейска), где она со слезами на глазах жалуется, что за две недели ситуация изменилась от спокойной до трагической — в городе закрываются предприятия, банки, магазины, а сама она переезжает в Павлоград или Днепропетровск, где стоимость небольшой квартиры увеличилась до 12 -14 тысяч гривен в месяц.

Угледар ВСУ покинут без сопротивления

Также подтверждается, что около 3 км ВС РФ продвинулись под Угледаром. После перехода трассы на Константиновку, российские части приблизились к Водяному. Таким образом, с северо-востока город Угледар уже блокирован, а логистика южнодонбасской группировки ВСУ серьезно нарушена. Угледар россияне пробовали штурмовать два раза "в лоб" и, вот наконец, получился прорыв в обход.

Стоит задача заставить ВСУ покинуть город без сопротивления, "заварив котёл".

Авантюра в Курской области дорого обошлась ВСУ

При этом генштаб ВСУ продолжает бросать на прикрытие плацдарма в Курскую область все резервы, снимая их, в том числе с восточного фронта. А ведь задача была — отвлечь российские силы из ДНР в Курскую область, чтобы купировать "очеретинский прорыв".

Курская авантюра может оказаться самым большим просчетом Киева, так как ВСУ теряют на открытой местности огромное количество техники и живой силы. Также она ставит под сомнение второй этап предполагаемого наступления — на ЗАЭС, так как первый перемолол резервы.

По данным Telegram-канала Win-Win, ВСУ держат четыре бригады резерва на весь фронт от ЛДНР до Курской области. Ждут, куда послать при обрушении линии фронта. Этот режим некоторое время продлится, далее ВСУ придётся перейти в стратегическую оборону и отводить силы и средства ближе к Сумам.

"Ситуация в Курской области пока далека от стабилизации, но ВС РФ и ВКС наращивают темп и давление", — считают авторы.

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Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы торецк нью-йорк покровск селидово
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