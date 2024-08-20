В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая

В США восхитились китайскими истребителями J-16

4:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Флот истребителей J-16 Китая превысил 350 истребителей, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об особенностях этого самолета, по их словам, превосходящего многие иностранные аналоги. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Новые снимки подтвердили расширение использования истребителей J-16 в составе 125-й авиабригады ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которая в начале 2024 года начала переходить на этот класс со старых истребителей J-7E. Серийные номера на одном из недавно обнаруженных самолетов J-16 подтверждают, что этот самолет относится к 13-й производственной партии, которая является новейшей партией J-16, начало поставок которой было подтверждено изображениями из открытых источников.

Каждая партия J-16 состоит из 24-30 истребителей, а объем производства в настоящее время оценивается более чем в 350 истребителей. Это делает J-16 на сегодняшний день самым массовым истребителем тяжелого класса, эксплуатируемым военно-воздушными силами в любой точке мира с начала века.

125-я авиабригада, базирующаяся на авиабазе Наньнин под командованием Южного военного округа, является одной из последних в Южном Китае, чьи возможности претерпели революцию благодаря внедрению новейших высокоэффективных истребителей, а близлежащая 4-я авиабригада, базирующаяся на авиабазе Фошань близ Шэньчжэня, перешла на J-20A пятого поколения. истребитель, выпущенный менее чем за год до этого.

Другие подразделения Южного командования, такие как 41-я авиационная бригада, базирующаяся на авиабазе Уишань в провинции Фуцзянь, также недавно перешли на полевые J-20. В настоящее время J-20, J-16 и J-10C производятся для ВВС НОАК, хотя значительный рост производства J-20 привел к тому, что поставки этого класса превысили поставки двух других классов вместе взятых, и ожидается, что в 2024 году они превысят 100 единиц, а в 2025 году — 120 единиц.

J-16 обладает такой же дальнобойностью, высокой мощностью вооружения и большим и мощным радаром, как и J-20, но представляет собой значительно усовершенствованную конструкцию четвертого поколения, в которой используется ряд технологий пятого поколения, разработанных для J-20. К ним относятся усовершенствованные датчики, ракеты и композитные материалы. Истребитель считается близким претендентом на звание самого боеспособного истребителя в мире до пятого поколения, и его единственными близкими конкурентами являются J-15B, разработанный для ВМС НОАК, и F-15EX, который недавно начали принимать на вооружение ВВС США.

По сравнению с F-15EX, J-16 может похвастаться гораздо более новыми типами ракет, более мощными двигателями, гораздо большей дальностью полета и радаром, который более чем на треть больше, а его маневренность значительно выше. В то время как F-15EX является сильно усовершенствованной версией F-15 времен холодной войны, который впервые поступил на вооружение в 1975 году, J-16 является усовершенствованной версией советского истребителя Су-27, разработанного специально для того, чтобы превзойти F-15, который впервые поступил на вооружение в 1984 году.

Несмотря на свои впечатляющие характеристики, J-20 считается менее экономичным истребителем, чем J-16, поскольку малозаметность нового самолета пятого поколения обеспечивает ему огромные эксплуатационные характеристики, которые с лихвой компенсируют его более высокую стоимость.