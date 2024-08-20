Сводка с фронта: в Курской области боевики ВСУ расстреливали людей в затылок, Зеленский едет в Донбасс

Лукашенко заявил, что Зеленского свои же могут ликвидировать как предателя

4:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 20 августа.

Курское приграничье

Всё внимание по прежнему приковано к Курской области, где ВСУ предприняли военную провокацию, зайдя на территорию РФ.

Здесь Киев пытается выстроить свои "фортецi" по периметру захваченного, создав оборонительный рубеж. Но для длительного его удержания надо не только вписать его в рельеф местности, но и также наладить снабжение. Для этого армии Украины нужно взять несколько посёлков, что она безуспешно и пытается сделать.

Тем временем морская пехота 810-й бригады ВС РФ зачистила н. п. Сафоновку. Отмечаются большие потери ВСУ. Кстати, есть информация, что 47-я бригада неонацистов ВСУ выведена с фронта в связи с утратой боеспособности.

Замначальника главного военно-политического управления МО РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области боевики ВСУ убивают мирных жителей. По его словам, ему присылают немало снимков, где видно, что бандеровцы расстреливали людей "в упор, в голову, в затылок".

Также в Курской области замечены белорусские националисты, воюющие на стороне Киева. Эти беглые белорусы — боевики из подразделения "Тур", воюющие в 225-й ошбр армии Украины.

Украинская пресса активно распространяет видео, как они разъезжают на танке по местности с бело-красно-белым флагом. Так темой участия белорусских предателей в операции оккупантов Киева СМИ пытаются посеять рознь между народами.

Наступление на Покровск

На утро поступила информация, что армия РФ вплотную подошла к Новогродовке ещё с одной стороны, двигаясь по железнодорожному полотну к первым улицам 41-го квартала населённого пункта. Пригород Новогродовки уже контролируют ВС РФ с юга, востока и северо-востока. Под контроль ВС РФ перешли Межевое и Скучное. На Покровском фронте российские войска за шесть дней заняли более 100 кв. км.

В кулуарах ходит слух, что Киев готовит поездку Владимира Зеленского в Донбасс, где националисты отступают и обвиняют в сливе Банковую. Бывшему актёру и комику необходимо тушить негатив.

Также ожидается его поездка в Сумскую область, и скорее всего, он заедет на край Курской области, чтобы опять ради заголовков отметиться на снимках.

Запорожское направление

Активизировался противник и тут. ВСУ накапливают резервы на участке Работино — Вербовое и на участке Малая Токмачка — Белогорье. Тут замечено увеличение числа вражеских дронов. Враг поджигает лесополосы, блиндажи и отрабатывает БПЛА-камикадзе. Например, каждую ночь беспилотник "Баба-Яга" бьёт по укреплениям русских бойцов, вскрывает блиндажи минами. Армия РФ не отстаёт — отрабатывает по известным блиндажам противника сбросами и дронами. Русские воины не позволяют неприятелю проводить ротацию и жгут технику ВСУ.

Эхо СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о том, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины может отдать приказ о ликвидации экс-президента Владимира Зеленского.

"Ты занимался неизвестно чем, пришёл в политику, и ты к этому не готов, то ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов* пошлёт кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя", — отметил Лукашенко.

* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Уточнения

Апти́ (Апты́) Аро́нович Алауди́нов (род. 5 октября 1973, Горный, Ставропольский край) — российский чеченский военный деятель. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации с апреля 2024 года. Командир добровольческого формирования «Ахмат» с 2022.

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии (фактически занимает пост с 20 июля 1994 года).