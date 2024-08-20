В еще одной стране заговорили об угрозе нацбезопасности из-за конфликта на Украине

Politico: еще одна страна обеспокоилась своей безопасностью из-за конфликта на Украине

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Япония беспокоится из-за рисков для стабильности и безопасности Азии в свете конфликта на Украине, пишут журналисты американского портала Politico. В своей статье они раскрывают позицию политического истеблишмента Токио.

Фото: function.mil.ru by Минобороны России, CC BY 4.0

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Внешняя политика Японии и политика в области безопасности находятся далеко от Восточной Европы, Токио находится примерно в 8200 километрах от Киева по прямой. И все же Япония поддерживает Украину. В середине июня этого года Токио еще более конкретно пообещал свою поддержку в рамках 10-летнего соглашения о безопасности на сумму 4,5 миллиарда долларов.

Но помимо помощи Украине, Япония теперь полна решимости добиться признания в качестве важной части трансатлантической и европейской архитектуры безопасности. Примером, который лучше всего иллюстрирует это, пожалуй, является визит Кисиды в Киев в марте 2023 года, когда присутствие японского лидера было призвано дать понять — как Москве, так и ее главному партнеру Китаю — что его страна откажется от нейтральной позиции, которую она заняла после Второй мировой войны.

С точки зрения Токио, конфликт на Украине поставил под сомнение архитектуру безопасности в Азии. В результате не только Япония, но и такие страны, как Южная Корея, Тайвань и Филиппины, укрепляют свои союзы друг с другом и с США, и в обмен на свою приверженность Европе Токио теперь хочет заручиться поддержкой в случае нападения Китая на демократический Тайвань.

В отличие от своих предшественников, Си Цзиньпин ясно дал понять, что хочет решить "тайваньский вопрос" во время своего правления и взять остров под свой контроль.

Япония, со своей стороны, является близким союзником этого небольшого островного государства. Хотя Японская империя установила контроль над Тайванем и колонизировала его, колониальные власти там действовали иначе, чем в Южной Корее и Китае, где они совершали ужасные преступления. Поскольку послевоенная Япония явно не дистанцировалась от этих расистских преступлений, отношения с Сеулом и Пекином остаются напряженными. Тем не менее, на Тайване, где местные жители в конечном итоге не были убиты массово, люди сегодня тепло отзываются о Японии.

Более того, нет такого сценария войны, при котором Япония не пострадала бы от агрессии Китая против Тайваня. Тайвань не только очень близко расположен к островному государству, но и в Японии дислоцируется около 54 000 американских солдат, многие из которых находятся на острове Окинава. А Вашингтон неоднократно заявлял, что окажет Тайваню военную поддержку в случае нападения Си Цзиньпина. Кроме того, половина мировых контейнерных перевозок проходит через Тайваньский пролив — морской маршрут, разделяющий Тайвань и Китай.

Таким образом, Япония сейчас призывает Европу, не в последнюю очередь в своих собственных интересах, подготовиться к потенциальному конфликту.

Конечно, такой конфликт не обязательно должен был бы вылиться в военное наступление Пекина. Если бы Китай, например, с помощью морской блокады воспрепятствовал перемещению товаров на Тайвань и из Тайваня обратно, это повлияло бы на мировую экономику. Это также приведет к остановке производства важных полупроводников на Тайване, поскольку запасов энергии у островного государства хватит всего на две недели. Это повлияет на производство автомобилей, холодильников, сотовых телефонов и товаров военного назначения и приведет к немедленным негативным последствиям для Европы и США.

Однако перед лицом этой угрозы Япония смотрит не только на Европу. Она также пытается занять свое место в региональных объединениях. В недавнем прошлом Япония проводила трехсторонние встречи с Кореей и США, с одной стороны, и Кореей и Китаем — с другой. Япония также является частью Quad — Индо-Тихоокеанской инициативы в области безопасности, наряду с Индией, США и Австралией.

Кроме того, Токио поддерживает "морской диалог" с Манилой, поскольку Филиппины находятся под постоянной угрозой со стороны Китая, а Пекин хочет контролировать часть Западно-Филиппинского моря. Будучи прямым соседом Тайваня, Манила опасается, что нападение китайской армии на этот маленький остров также может привести к пожару.

Эти "мини—латерали", то есть свободные союзы между государствами, основанные на острых общих интересах, являются новым форматом в Восточной Азии. США также приспосабливаются к этому новому подходу, поскольку они обещают гибкость.

Теперь Япония готова взять на себя видную роль в этом новом комплексе мер безопасности. Первым шагом Токио станет установление доверительных отношений с соседями, и если это удастся, то из этих небольших ответвлений вполне может возникнуть "азиатское НАТО", хотя, вероятно, оно будет сильно отличаться от своего трансатлантического аналога. С другой стороны, европейским партнерам следует обратить внимание на Дальний Восток и воспринимать приверженность Японии Украине как источник вдохновения для их возможной приверженности демократическому Тайваню.