Стало известно об американских «стелс-боеприпасах» F-16 для ударов по России

В США рассказали об особых боеприпасах для F-16 для ударов по РФ

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США планируют поставить Киеву особые "боеприпасы-невидимки" JASSM для ранее отправленных Украине истребителей F-16, пишут журналисты американского портала National Interest. В своей статье они рассказывают о технических характеристиках этого снаряда и рассуждают о возможном его влиянии на боевые действий на Украине. Pravda.Ru публикует перевод материала MWW.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Администрация Байдена рассматривает возможность отправки Украине объединенных ракет класса "воздух-поверхность" (JASSM) для усиления возможностей своих истребителей F-16 Fighting Falcons.

- Эти усовершенствованные крылатые ракеты воздушного базирования могут обеспечить Украине значительный ударный потенциал на большой дальности, хотя остаются проблемы, связанные с интеграцией JASSM с поставляемыми истребителями F-16.

- Этот шаг представляет собой потенциальный сдвиг в политике США, поскольку JASSM станут одной из самых современных оружейных платформ, предоставленных Киеву.

JASSM: Украина может получить крылатые ракеты-невидимки

Администрация Байдена может согласиться направить Киеву ракеты класса "воздух-поверхность" (JASSM), которые могли бы значительно увеличить возможности небольшого, но все еще значительного количества истребителей F-16 Fighting Falcons, имеющихся в распоряжении ВВС Украины. Издание Politico впервые сообщило, что, хотя "окончательное решение об отправке ракеты еще не принято", представители администрации рассматривают, как с этим можно было бы справиться.

Еще предстоит решить несколько вопросов, включая "передачу секретных технологий" и, возможно, что более важно, смогут ли самолеты F-16, которые были предоставлены членами НАТО Бельгией и Нидерландами, "запустить ракету весом 2400 фунтов, которая несет боеголовку весом 1000 фунтов".

Пентагон пока хранит молчание по этому вопросу, но представитель Пентагона Джефф Юргенсен заявил изданию Politico: "Мы рассматриваем ряд вариантов для удовлетворения потребностей Украины в помощи в области безопасности".

Последнее изменение курса

JASSM — это новейшая оружейная платформа или боеприпас, который когда-то считался совершенно неприемлемым для Киева, поскольку Белый дом стремился избежать эскалации конфликта. Однако способность Киева вести боевых действия на протяжении более двух с половиной лет была обусловлена готовностью Запада расширить перечень видов вооружений, которые он мог бы предоставить.

Это включает в себя основные боевые танки западного производства, в том числе немецкий Leopard 2, британский Challenger 2 и американский M1 Abrams. В число других видов вооружения входят ракетные установки HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot. Такое оружие "превратило то, что было вооруженными силами советской эпохи, в один из центров силы на поле боя в Европе", — добавило издание Politico.

Ранее в этом году президент Джо Байден одобрил передачу союзниками по НАТО своих списанных истребителей F-16 Украине, но одних только реактивных самолетов может оказаться недостаточно. Российские истребители и, что более важно, их передовая система противовоздушной обороны могут затруднить F-16 нанесение ударов.

Именно здесь JASSM может изменить правила игры.

"Ракеты воздушного базирования дадут украинским военно-воздушным силам возможность, которой обладают лишь несколько других стран: запуск крылатой ракеты с расстояния более 200 миль с американского истребителя четвертого поколения", — пояснил Politico.

Вопрос по-прежнему заключается в том, смогут ли истребители F-16, находящиеся на вооружении Украины, работать с этими боеприпасами.

"Реактивные самолеты, поставляемые на Украину, соответствуют стандарту F-16AM/BM, который прошел программу обновления среднего срока службы (MLU), хотя в настоящее время ни на одном из них не используется система JASSM. Единственными операторами F-16, которые сегодня используют ракету, являются ВВС США и Польша, эксплуатирующие более современные версии самолета", — также сообщает The War Zone.

Несмотря на то, что истребители Fighting Falcon, которые были отправлены на Украину, вероятно, смогут использовать программное обеспечение, необходимое для работы JASSM, для этого может потребоваться некоторая "реактивация" или другие "настройки".

AGM-158 JASSM

Разработанная компанией Lockheed Martin крылатая ракета воздушного базирования поступила на вооружение ВВС США только в 2009 году, и в случае поставки на Украину она станет одной из самых "современных" платформ, которые будут предоставлены Киеву.

Украина по-прежнему ограничена в применении поставляемого США оружия на территории России, но Киев умоляет Вашингтон смягчить правила.

Как далее сообщает The War Zone, боеприпас JASSM оснащен инерциальной навигационной системой, которая помогает ему достигать цели, в то время как он был "разработан для работы в условиях сильно ухудшенной работы GPS, что было бы особенно актуально для Украины".

Возможно, Вашингтону захочется посмотреть, как JASSM проявит себя в борьбе с противником, почти равным ему, поскольку его боевое применение на сегодняшний день было ограничено нанесением ударов по менее боеспособным целям на Ближнем Востоке. По данным Lockheed Martin, в 2018 году 19 JASSM были "успешно применены в боевых действиях во время гражданской войны в Сирии".

Текущие планы предусматривают, что вариант JASSM с увеличенной дальностью действия будет принят на вооружение B-2 Spirit ВВС США. Дальность действия этой версии составляет около 600 миль (966 км), что более чем в два раза больше, чем у базовой версии. Однако Военно-воздушные силы, возможно, захотят посмотреть, как JASSM на самом деле работает в боевых условиях в Украине, прежде чем полностью перейти на платформу.