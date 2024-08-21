Сводка с фронта: в Курской области боевики ВСУ давят танками своих раненых, массовый налёт дронов на Москву

Боевики ВСУ в плену представляются поварами и водителями, но их телефоны говорят об обратном

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на среду, 21 августа.

Курская битва

Всё внимание приковано к Курской области, где Киев предпринял военную провокацию, зайдя на территорию РФ.

На посёлок Комаровка от Апанасовки и Вишнёвки накануне был накат ВСУ (три танка, две ББМ). Боевики выгрузились на окраине и после отработке по ним РПГ бронетехника врага начала давить своих же раненых солдат. Уцелевшие эвакуировались, сейчас врага в селе нет.

Количество уничтоженной техники противника в авантюре Зеленского постоянно растёт: только доказанные потери ВСУ — 15-20 единиц в день. А ситуация по погибшим и пленным усугубляется каждый час. Главком ВСУ Александр Сырский выступил с докладом, где больше не звучат победные лозунги. В его заявлении отмечаются проблемы на других фронтах.

Многое может рассказать информация с радиостанции боевика ВСУ. Солдаты жалуются офицеру (по системе НАТО командиры у них руководят из тыла) о нескоординированности действий, нехватке провизии и намерении отказаться от боевых задач. На это командир ВСУ ответил, что "остальным не легче". Очевидно, что дела у националистов обстоят очень не радужно, как им было во время издевательств над мирными гражданами и ограбления "Пятёрочки". Кстати, после перехвата переговоров радиостанцию сняли уже с трупа бандеровца с позывным "Панда".

Замначальника главного военно-политического управления МО РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов накануне заявил, что пленных всушников выдают их экшн-камеры и смартфоны.

"Когда боевики ВСУ оказываются в плену, то делают всё, чтобы выдать себя за представителей гражданских специальностей — поваров, водителей и других, но сведения в гаджетах этому противоречат", — отметил генерал.

Интенсивность атак, а вместе с ними, качество и мотивация наступающих, ожидаемо снизилась. Штурмовики армии Украины обращаются в бегство после первого серьёзного прилёта или уничтоженной боевой машины, многие сразу сдаются.

Другие направления СВО

Пока армия Украины завязла в приграничье, русская группировка успешно наступает на Покровском фронте. Армия РФ готовится к штурму Новогродовки. На окраине Селидово ВС РФ сходу заняли террикон "Котляревская", что даст возможность отслеживать передвижение врага. Контроль над этой высоткой вынуждает неонацистов оставить соседствующую Михайловку.

Обрушение Покровского фронта заставило ВСУ отступить в Птичье и Калиново с восточного берега Карловского водохранилища. Враг успел сделать это под угрозой окружения в самый последний момент. Ситуация здесь говорит о том, что у националистов нет больше сил для удержания фронта и "обвал" не за горами.

К этому привела профессиональная непригодность командования ВСУ и нехватка личного состава. С Покровского направления уже снята 47-я бригада для переброски в Сумскую область. Эту передвижку подтвердило уничтожение склада БК и места размещения живой силы неприятеля в Глухове, граничащем с курским Рыльским районом.

Налёт на Москву

Сегодня ночью силы ПВО уничтожили 45 украинских дронов самолётного типа. В том числе 11 БПЛА было уничтожено над Подмосковьем, 23 над Брянской областью, 6 над Белгородской областью, 3 над Калужской областью и 2 над Курской областью.

Уточнения

Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года. Площадь области равна 29,8 тыс. км². Протяжённость с севера на юг составляет 171 км, а с запада восток на — 305 км.

РПГ-7 (индекс ГРАУ — 6Г3) — советский ручной противотанковый гранатомёт многоразового применения. Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой, может быть использован для уничтожения живой силы в укрытиях, а также для борьбы с низколетящими малоскоростными воздушными целями. Гранатомёт разработан ГСКБ-47 (ныне ГНПП «Базальт») и принят на вооружение ВС Союза ССР в 1961 году.

Карловское водохранилище — искусственный водоём озёрного типа, на реке Волчьей (бассейн рек Самара, Днепр). Находится в 40 километрах от Донецка (Украина), ближайший населённый пункт — Карловка. Всего в области расположено 148 водохранилищ. Используется для хранения запасов питьевой воды Донецка, а также для удовлетворения производственных нужд шахты «Краснолиманская», обогатительной фабрики с одноимённым названием и ряда других промышленных предприятий. Карловское водохранилище является одним из объектов второй очереди канала Днепр — Донбасс. По состоянию на 2009 год планируется создание резервного водопровода, соединяющего Карловское водохранилище с Донецкой фильтровальной станцией (расположена возле Ясиноватой), длина которого будет составлять около 25-30 км. 25 мая 2023 года дамба водохранилища была разрушена российским обстрелом.

Пограничникам Курска