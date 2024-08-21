В США раскрыли главную способность нового истребителя Израиля

В США рассказали о главной спопобности нового истребителя ВВС Израиля

5:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Планируемые к закупке новые израильские истребители F-15 имеют срок службы в 20 тысяч часов, что делает их более эффективными, чем американские самолеты F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы раскрывают боевой потенциал нового образца израильских ВВС. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=76658365226027df793c73303f6d6fea797803c2&t=2 by McDonnell Douglas, St. Louis, PDM

Ожидается, что одобрение продажи Израилю до 50 новых истребителей F-15IA Eagle, о котором Государственный департамент США объявил 14 августа, откроет путь к крупномасштабным заказам на новые самолеты на сумму до 18,8 миллиарда долларов. Приобретение новых истребителей F-15 обсуждается в Израиле уже более десяти лет, учитывая срочность таких закупок по сравнению с приобретением истребителей пятого поколения F-35A, которые конкурировали за финансирование со старыми F-15.

Хотя Министерство обороны Израиля в приоритетном порядке разместило заказы на 75 истребителей F-35A, последние 25 из которых были заказаны 4 июня по контракту стоимостью три миллиарда долларов, ожидалось, что за этим последуют закупки F-15. В отличие от F-35, который на сегодняшний день является самым новым и современным классом истребителей в западном мире, F-15 является старейшим классом истребителей, который все еще выпускается в мире на сегодняшний день.

Тем не менее, этот истребитель остается на сегодняшний день самым дальнобойным из имеющихся на вооружении любой западной страны, и может похвастаться гораздо большими возможностями радара и вооружения, чем F-35, а вариант F-15IA оснащен столь же совершенной авионикой и широко использует композитные материалы.

F-15IA является производной от F-15EX, который в настоящее время заказывается для ВВС США, и который, в свою очередь, был создан на основе F-15QA, разработка которого финансировалась за счет катарского заказа на сумму 12 миллиардов долларов, размещенного в 2017 году. Одной из самых выдающихся особенностей этих самолетов является то, что планеры были спроектированы таким образом, чтобы быть чрезвычайно прочными и обладать беспрецедентным сроком службы, что позволяет им работать в течение 20 000 часов, прежде чем потребуется продление срока службы или вывод из эксплуатации.

Чтобы представить это в перспективе, как F-35A, так и более старые модели F-15A/B и F-15C/D времен холодной войны, которые эксплуатируются Израилем, имеют срок службы на 60 процентов меньше и составляют всего 8000 часов. Несмотря на то, что старые израильские истребители F-15 уже давно отработали свой предполагаемый срок службы, а страна является единственным оставшимся эксплуатантом ранних серийных моделей F-15A/B, которые были сняты с производства десятилетия назад в других странах мира, страна продолжает эксплуатировать самолеты, прилагая значительные усилия по продлению срока службы. Это было сделано с большими затратами, поскольку по мере старения планеры становятся намного более дорогостоящими и требующими больших затрат на техническое обслуживание.

Израиль впервые начал эксплуатировать вариант F-15A/B в 1977 году, что делает его старейшим иностранным эксплуатантом Eagle в мире. Поскольку эти самолеты все еще находятся на вооружении, хотя и с использованием устаревших радаров и ракет времен холодной войны, тот факт, что срок их службы был продлен почти на полвека, имеет существенное значение для прогнозов долговечности парка F-15IA. Учитывая, что F-15IA способен летать на 250% дольше, остается очень большая вероятность того, что флот прослужит более 70 лет и в следующем столетии.

Тот факт, что поставки F-15IA, как ожидается, начнутся не ранее конца десятилетия и будут завершены только в 2030-х годах, только еще больше увеличивает эту возможность. Огромный срок службы новых истребителей F-15, в частности, считался ведущим фактором, побудившим ВВС США разместить заказы на эти самолеты, несмотря на то, что стоимость их приобретения была выше, чем у новых F-35, и несмотря на предыдущий план прекратить все закупки истребителей до пятого поколения, с учетом того, что возможность налетать 20 000 часов вместо всего лишь 8 000, что делает самолет очень экономичным.

Значительно более низкие эксплуатационные расходы на новые F-15 по сравнению с моделями времен холодной войны означают, что замена старых F-15 на более новые также может эффективно окупиться в течение срока службы самолета.