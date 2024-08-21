Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США раскрыли главную способность нового истребителя Израиля

В США рассказали о главной спопобности нового истребителя ВВС Израиля
5:33
Силовые структуры » Военные новости

Планируемые к закупке новые израильские истребители F-15 имеют срок службы в 20 тысяч часов, что делает их более эффективными, чем американские самолеты F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы раскрывают боевой потенциал нового образца израильских ВВС. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США рассказали о главной спопобности нового истребителя ВВС Израиля
Фото: http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=76658365226027df793c73303f6d6fea797803c2&t=2 by McDonnell Douglas, St. Louis, PDM

Ожидается, что одобрение продажи Израилю до 50 новых истребителей F-15IA Eagle, о котором Государственный департамент США объявил 14 августа, откроет путь к крупномасштабным заказам на новые самолеты на сумму до 18,8 миллиарда долларов. Приобретение новых истребителей F-15 обсуждается в Израиле уже более десяти лет, учитывая срочность таких закупок по сравнению с приобретением истребителей пятого поколения F-35A, которые конкурировали за финансирование со старыми F-15.

Хотя Министерство обороны Израиля в приоритетном порядке разместило заказы на 75 истребителей F-35A, последние 25 из которых были заказаны 4 июня по контракту стоимостью три миллиарда долларов, ожидалось, что за этим последуют закупки F-15. В отличие от F-35, который на сегодняшний день является самым новым и современным классом истребителей в западном мире, F-15 является старейшим классом истребителей, который все еще выпускается в мире на сегодняшний день.

Тем не менее, этот истребитель остается на сегодняшний день самым дальнобойным из имеющихся на вооружении любой западной страны, и может похвастаться гораздо большими возможностями радара и вооружения, чем F-35, а вариант F-15IA оснащен столь же совершенной авионикой и широко использует композитные материалы.

F-15IA является производной от F-15EX, который в настоящее время заказывается для ВВС США, и который, в свою очередь, был создан на основе F-15QA, разработка которого финансировалась за счет катарского заказа на сумму 12 миллиардов долларов, размещенного в 2017 году. Одной из самых выдающихся особенностей этих самолетов является то, что планеры были спроектированы таким образом, чтобы быть чрезвычайно прочными и обладать беспрецедентным сроком службы, что позволяет им работать в течение 20 000 часов, прежде чем потребуется продление срока службы или вывод из эксплуатации.

Чтобы представить это в перспективе, как F-35A, так и более старые модели F-15A/B и F-15C/D времен холодной войны, которые эксплуатируются Израилем, имеют срок службы на 60 процентов меньше и составляют всего 8000 часов. Несмотря на то, что старые израильские истребители F-15 уже давно отработали свой предполагаемый срок службы, а страна является единственным оставшимся эксплуатантом ранних серийных моделей F-15A/B, которые были сняты с производства десятилетия назад в других странах мира, страна продолжает эксплуатировать самолеты, прилагая значительные усилия по продлению срока службы. Это было сделано с большими затратами, поскольку по мере старения планеры становятся намного более дорогостоящими и требующими больших затрат на техническое обслуживание.

Израиль впервые начал эксплуатировать вариант F-15A/B в 1977 году, что делает его старейшим иностранным эксплуатантом Eagle в мире. Поскольку эти самолеты все еще находятся на вооружении, хотя и с использованием устаревших радаров и ракет времен холодной войны, тот факт, что срок их службы был продлен почти на полвека, имеет существенное значение для прогнозов долговечности парка F-15IA. Учитывая, что F-15IA способен летать на 250% дольше, остается очень большая вероятность того, что флот прослужит более 70 лет и в следующем столетии.

Тот факт, что поставки F-15IA, как ожидается, начнутся не ранее конца десятилетия и будут завершены только в 2030-х годах, только еще больше увеличивает эту возможность. Огромный срок службы новых истребителей F-15, в частности, считался ведущим фактором, побудившим ВВС США разместить заказы на эти самолеты, несмотря на то, что стоимость их приобретения была выше, чем у новых F-35, и несмотря на предыдущий план прекратить все закупки истребителей до пятого поколения, с учетом того, что возможность налетать 20 000 часов вместо всего лишь 8 000, что делает самолет очень экономичным.

Значительно более низкие эксплуатационные расходы на новые F-15 по сравнению с моделями времен холодной войны означают, что замена старых F-15 на более новые также может эффективно окупиться в течение срока службы самолета.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы пентагон
Обсудить
Новости Все >
Врач Островская: после 35 лет мужчинам нужно сдавать шесть анализов в год
ViewSonic представила серию XG36 с двумя игровыми мониторами
Питание и продуктивность: что съесть для эффективного рабочего дня
Завершены съёмки первого фильма новой трилогии "28 лет спустя"
Как подготовить подростка к возвращению в школу: рекомендации психолога ВСК
Урожай удвоится: обычные опилки помогут сделать почву невероятно плодородной
Как снять гель-лак в домашних условиях: простые и эффективные способы
Ученые обнаружили новые доказательства древнего глобального оледенения Земли
Врач посоветовал есть на ночь ягоды, фрукты и орехи, не перегружая ужин жирами
Как сэкономить на подготовке к школе
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Последние материалы
Исследование: на рынке новых авто быстрее всех продаётся Haval Jolion
В Абхазии растёт число случаев незаконного пересечения границы
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены
Врач Островская: после 35 лет мужчинам нужно сдавать шесть анализов в год
ViewSonic представила серию XG36 с двумя игровыми мониторами
Питание и продуктивность: что съесть для эффективного рабочего дня
Завершены съёмки первого фильма новой трилогии "28 лет спустя"
Гипотония: болит голова и не хватает воздуха: врач рассказал, что необходимо предпринять
Как подготовить подростка к возвращению в школу: рекомендации психолога ВСК
Урожай удвоится: обычные опилки помогут сделать почву невероятно плодородной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.