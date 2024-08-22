В США прокомментировали попытку Израиля показать силу Ирану

В США сообщили о попытках Израиля продемонстрировать Ирану силу

3:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Израиль имитирует дальние воздушные атаки истребителей F-35 и F-15 в качестве демонстрации силы Ирану, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они объясняют контекст этой ситуации. Pravda.Ru публикует перевод материала MMW.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Военно-воздушные силы Израиля провели масштабные учения по дозаправке в воздухе, имитирующие атаку на большие расстояния с использованием истребителей F-35 и F-15 и воздушного заправщика Boeing 707. Учения проводятся в период обострения напряженности в отношениях между Тель-Авивом и Тегераном после того, как 31 июля Израиль убил председателя политического бюро ХАМАСА Исмаила Ханию в его резиденции в Тегеране.

Поскольку иранские официальные лица пообещали отреагировать на это нападение, израильские учения были широко истолкованы как демонстрация силы для сдерживания возможного возмездия.

"Дозаправка в воздухе — это оперативная возможность, необходимая боевым силам, позволяющая им оставаться в воздухе в течение длительного периода времени", — заявил представитель ВВС Израиля, прежде чем еще раз подчеркнуть их важность.

Дозаправка в воздухе считается жизненно важной для проведения любой крупной воздушной операции против иранских целей, поскольку истребители западного производства, как правило, имеют гораздо меньшую дальность полета, чем их российские и китайские аналоги, что серьезно ограничивает способность таких самолетов, как F-35 и F-15, достигать целей на территории Ирана.

Хотя подавляющее большинство израильского парка истребителей состоит из самолетов F-16 малой дальности, а также устаревших модификаций F-15 времен холодной войны, в настоящее время на вооружении находятся два элитных подразделения современных истребителей пятого поколения F-35, а в начале июня было заказано еще 25 самолетов для оснащения третья эскадрилья.

F-15I считается вторым по боеспособности истребителем в стране и является производной от американского F-15E Strike Eagle. Двадцать пять истребителей были заказаны в 1990-х годах. Несмотря на большую дальность полета, чем у F-35, авионика F-15I на сегодняшний день считается устаревшей. Дальнейшее расширение парка израильских истребителей F-35, которые, как сообщается, способны использовать ядерное оружие, а также ожидаемые заказы на гораздо более боеспособные варианты F-15IA, которые основаны на ультрасовременном варианте F-15EX, расширят возможности воздушных ударов по Ирану.

Примечательно, что Иран не имеет в своем парке истребителей, созданных после окончания холодной войны, большую часть которых составляют истребители F-4 и F-5 времен Вьетнамской войны, хотя наземная система противовоздушной обороны страны зарекомендовала себя как весьма совершенная.