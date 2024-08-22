В США дали оценку первому в истории Ирану авианосцу

В США прокомментировали появление у Ирана первого в его истории авианосца

5:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Иран построил первый в своей истории авианосец — "Шахид Багери", обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассказывают, что корабль позволит стране в том числе расширить радиус действия флота беспилотников-невидимок. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Иранские СМИ опубликовали первые четкие кадры первого в стране авианосца "Шахид Багери", который предназначен для содействия передовым операциям беспилотников Корпуса стражей Исламской революции. Военный корабль, именуемый "передовым базовым кораблем", оснащен наклонной полетной палубой и системой старта с трамплина, аналогичной тем, что установлены на российских авианосцах класса "Кузнецов" и британских авианосцах класса "Куин Элизабет". Иран смог построить авианосец с очень низким бюджетом, переоборудовав коммерческое контейнеровозное судно "Пуэрарин" в авианосец.

Ожидается, что второе контейнеровозное судно также будет переоборудовано в платформу для управления беспилотниками, которая получит название "Шахид Махдави". Использование переоборудованных контейнеровозов накладывает серьезные ограничения на эксплуатационные характеристики по сравнению со специально построенными авианосцами, в частности, с точки зрения их способности получать повреждения в бою, хотя для операций беспилотных летательных аппаратов без каких-либо пилотируемых авиационных компонентов такой подход, по-видимому, считается достаточным.

Примечательно, что ранее иранское правительство рассматривало возможность приобретения британских авианосцев класса Invincible в 1970-х годах наряду с реактивными самолетами Harrier Jump в рамках усилий по расширению возможностей военно-морского флота. Однако свержение династии Пехлеви в 1979 году привело к значительному сокращению расходов на оборону. В последние десятилетия Корпус стражей Исламской революции, а не Военно-морской флот, в первую очередь отвечал за распространение власти за рубежом, а операции беспилотников играли значительную роль в кампаниях по всему Ближнему Востоку, особенно в поддержке операций по борьбе с повстанцами в Сирии.

Возможность развертывания корпусом более крупных беспилотных авианосцев особенно важна из-за сложности имеющихся в его парке беспилотных летательных аппаратов, которые включают в себя усовершенствованные малозаметные конструкции, прошедшие тщательные боевые испытания как в разведывательных, так и в ударных целях. Одной из наиболее заметных стала разведывательная операция в воздушном пространстве Израиля в 2018 году, когда возможности беспилотника-невидимки Saegheh по уклонению от радаров позволили ему избежать многочисленных попыток сбить израильские системы ПВО Patriot. При развертывании с авианосцев большая дальность действия этих беспилотных летательных аппаратов-невидимок может способствовать внезапным атакам с неожиданных направлений и по целям, расположенным гораздо дальше.

Ключевой слабостью новых авианосцев Ирана остается отсутствие в стране современных надводных боевых кораблей, таких как фрегаты или эсминцы, что делает их потенциально крайне уязвимыми для воздушных и ракетных ударов противника. Военно-морские силы других стран, таких как Китай и Соединенные Штаты, полагаются на эсминцы для защиты своих авианосцев с помощью многоуровневой противовоздушной обороны. Тем не менее, иранские корабли потенциально могут быть весьма эффективны в борьбе с негосударственными объектами.

Иранские беспилотники, размещенные с авианосцев, могли бы сыграть важную роль в оказании поддержки дружественным правительствам, таким как Сирия и Судан, в противодействии повстанческим группировкам, поддерживаемым Западом, Турцией или Израилем, и даже могли бы быть задействованы для совместных учений с местными военно-морскими или воздушно-десантными флотами. Иранские беспилотники-невидимки в прошлом также использовались для снабжения дружественных сил с воздуха, в том числе группировок палестинского ополчения в секторе Газа, и новые носители потенциально расширяют возможности Корпуса стражей Исламской революции в этой области.

Также сохраняется вероятность того, что "Шахид Багери" и "Шахид Махдави" могут быть предназначены в основном для того, чтобы предоставить Корпусу стражей Исламской революции опыт эксплуатации авианосцев с фиксированным крылом до тех пор, пока судостроительная промышленность страны не станет более развитой, что позволит в будущем эксплуатировать авианосцы специального назначения.